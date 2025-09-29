Amazon hat aktuell zwei spannende Deals für euch am Start: Sowohl das Xiaomi 15T als auch das 15T Pro gibt es für Prime-Mitglieder für kurze Zeit mit 10 Prozent Rabatt. Damit könnt ihr die neuen Flaggschiffe des Herstellers deutlich günstiger abstauben.

Das Pro-Modell mit 12 GB RAM und satten 512 GB Speicherplatz bekommt ihr momentan schon für 809,91 Euro. Regulär liegt der Preis bei 899,90 Euro. Wer es noch günstiger möchte, greift zum Xiaomi 15T in der Ausführung mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher. Hier sinkt der Preis von 649,90 Euro auf aktuell 584,90 Euro.

Direkt zu den Deals:

Top-Allrounder zum fairen Preis Xiaomi 15T Pro Erhältlich in Black, Gray, Rose Gold

256 GB, 512 GB oder 1 TB Speicher Technische Daten Einzelkauf ohne Tarif Mit 512 GB für kurze Zeit günstiger ab 809,91 € Amazon

Premium-Alternative von Xiaomi Xiaomi 15T Erhältlich in Black, Gray, Rose Gold

256 GB oder 512 GB Speicher Technische Daten Einzelkauf ohne Tarif Mit 256 GB für kurze Zeit günstiger ab 584,90 € Amazon

Xiaomi 15T: Allrounder mit Leica-Kamera

Das Standardmodell ist alles andere als langweilig. Besonders die Kamera dürfte viele von euch ansprechen: Neben einer 50-MP-Hauptlinse verbaut Xiaomi auch ein 50-MP-Teleobjektiv (zweifacher Zoom) sowie eine 12-MP-Ultraweitwinkelkamera. Für Selfies steht eine 32-MP-Frontkamera bereit.

Auch das Display hat einiges zu bieten: 6,83 Zoll groß, mit 1,5K-Auflösung, bis zu 3200 Nits hell und mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz. Im Inneren sorgt der MediaTek Dimensity 8400-Ultra für Leistung, unterstützt von einem 5500-mAh-Akku. Aufladen geht mit 67 W erfreulich fix. Dank IP68-Zertifizierung ist das Gerät außerdem gegen Staub und Wasser geschützt.

Xiaomi 15T Pro: Für alle, die mehr wollen

Noch ein Stück edler und mit Alu-Gehäuse präsentiert sich das Xiaomi 15T Pro. Das Highlight ist hier die Leica-Kamera mit Summilux-Hauptlinse und dem neuen Light Fusion 900 Sensor, der für besonders detailreiche Aufnahmen gedacht ist. Dazu kommt ein exklusives 5x-Teleobjektiv mit 50 MP – perfekt, wenn ihr gerne ganz weit entfernte Motive heranholt.

Das Display misst ebenfalls 6,83 Zoll, hat aber noch schmalere Ränder und bietet eine Bildwiederholrate von bis zu 144 Hz. Unter der Haube arbeitet der besonders leistungsstarke Dimensity 9400+, der zusätzlich von Xiaomis IceLoop-Kühlsystem unterstützt wird. Der Akku ist ebenfalls 5500 mAh groß, lässt sich aber mit 90 W per Kabel oder mit 50 W kabellos laden.

Fazit

Ob ihr euch nun für das 15T oder das 15T Pro entscheidet: Beide Smartphones bieten viel Leistung, starke Kameras und moderne Ausstattung. Der aktuelle Rabatt bei Amazon macht die Geräte noch attraktiver. Interessierte Prime-Mitglieder sollten schnell zugreifen, denn das Angebot ist befristet. Tipp: Seid ihr noch kein Mitglied, könnt ihr für die Bestellung einfach ein Gratis-Probeabo bei Amazon abschließen und anschließend wieder kündigen.