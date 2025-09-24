Xiaomi 15T und 15T Pro offiziell: Premium zum kleinen Preis?

Xiaomi hat in München die neue 15T-Serie vorgestellt. Mit dem Xiaomi 15T und dem 15T Pro setzt der Hersteller seine T-Reihe fort und legt den Fokus auf Kameraqualität, starke Displays und mehr Power. Vor allem für Foto- und Video-Fans gibt es spannende Neuerungen.

Das Xiaomi 15T ist das vielseitige Allround-Modell. Die Dreifachkamera mit Leica-Siegel beinhaltet eine 50-MP-Hauptlinse, ein 50-MP-Tele (2x) und ein 12-MP-Ultraweitwinkel. Dazu kommt eine 32-MP-Frontkamera. Auch das Display kann sich sehen lassen: 6,83 Zoll groß, 1,5K-Auflösung, bis zu 3200 Nits hell und mit 120 Hz Bildwiederholrate. Im Inneren arbeitet der MediaTek Dimensity 8400-Ultra, begleitet von einem 5500-mAh-Akku mit 67-Watt-Schnellladen. Staub- und Wasserschutz nach IP68 ist ebenfalls dabei.

Xiaomi 15T Pro: Das Modell für Power-User

Das Xiaomi 15T Pro (© 2025 Xiaomi )

Wer noch mehr möchte, dürfte beim Xiaomi 15T Pro fündig werden. Herzstück ist die Leica-Kamera mit Summilux-Hauptlinse (50 MP) und neuem Light Fusion 900 Sensor, der einen großen Dynamikumfang liefern soll. Besonders spannend: das exklusive 5x-Teleobjektiv (50 MP).

Das Display ist auch beim Pro-Modell 6,83 Zoll groß, kommt aber mit dünneren Rändern und bis zu 144 Hz. Unter der Haube steckt der neue Dimensity 9400+, gekühlt von Xiaomis IceLoop-System. Dazu gibt es einen 5500-mAh-Akku, der mit 90 Watt kabelgebunden oder 50 Watt kabellos geladen werden kann.

Preise und Verfügbarkeit

Das Xiaomi 15T startet offiziell ab 649,90 Euro, das 15T Pro ab 799,90 Euro. Je nach Speichergröße steigen die Preise bis auf knapp 1000 Euro. Zum Start läuft eine Early-Bird-Aktion: Bis zum 10. Oktober erhaltet ihr beim Kauf des Xiaomi 15T Pro mit 12 GB RAM und 1 TB Speicher 100 Euro Rabatt (899,90 Euro).

Wenn ihr euch für das Xiaomi 15T mit 12 GB RAM und 512 GB Speicher entscheidet, bezahlt ihr 50 Euro weniger (649,90 Euro). Außerdem gibt's die Xiaomi Sound Party Speaker gratis dazu – solange der Vorrat reicht. Damit macht Xiaomi den Einstieg in die neue Serie gleich noch ein Stück attraktiver.

