Xiaomi hat vor dem offiziellen Start einen kleinen Blick auf sein neues Flaggschiff gewährt: Das Xiaomi 17 Pro zeigt sich mit einem Design, das stark an das iPhone 17 Pro erinnert. Eine dreiste Kopie – die dem Original allerdings einen besonderen Clou voraushat. Denn der Hersteller hat im Kamerabereich auf der Rückseite ein zweites Display integriert.

In einem kurzen Video auf Weibo gibt Xiaomi selbst einen Vorgeschmack auf das Gerät. Die obere Rückseite ist durch einen Kamera-Bereich abgesetzt, der optisch enorm an das Design des iPhone 17 Pro und 17 Pro Max erinnert. Der Unterschied: Statt nur Linsen gibt es hier einen kleinen Bildschirm, den Xiaomi als "Magic Back Screen" bezeichnet.

Xiaomi 17 Pro Series

Coming this month in China pic.twitter.com/9BSiCOe1Us — Ben Geskin (@BenGeskin) September 17, 2025

Was das Zusatz-Display kann

Das Mini-Display wurde im Video nur kurz gezeigt, dennoch lassen sich einige Funktionen erkennen. Neben Uhrzeit und Bildern können offenbar auch Widgets angezeigt werden. Besonders praktisch: Es scheint auch als Kamerasucher nutzbar zu sein – perfekt also für Selfies mit der Hauptkamera. Welche weiteren Möglichkeiten es bieten wird, dürfte Xiaomi in den kommenden Wochen noch verraten.

you could technically display the iPhone 17 Pro’s plateau on the Xiaomi 17 Pro’s secondary screen



...to make it look like an iPhone 17 Pro💀 pic.twitter.com/3pTFdNz8Kq — Noah Cat (@Cartidise) September 17, 2025

Ganz neu ist die Idee für Xiaomi übrigens nicht. Schon das Mi 11 Ultra hatte ein kleines Zusatz-Panel auf der Rückseite, das Benachrichtigungen und die Kamera-Vorschau darstellen konnte. Dieses war mit 1,1 Zoll aber recht winzig. Beim Xiaomi 17 Pro wirkt das Display deutlich größer und schmiegt sich wie bei den Klapphandys von Motorola oder Samsung direkt an die Kamera an.

Startschuss noch in diesem Monat

Das Xiaomi 17 Pro soll noch im Laufe dieses Monats offiziell präsentiert werden. Neben dem auffälligen Design dürfte vor allem die Technik für Gesprächsstoff sorgen: Das Smartphone gehört zu den ersten Modellen mit dem brandneuen Snapdragon 8 Elite Gen 5. Spannend wird also nicht nur, was das zweite Display im Alltag bringt, sondern auch, wie viel Leistung das Gerät am Ende auf die Straße bringt. Klar ist schon jetzt: Das Xiaomi 17 Pro hebt sich mit seiner ungewöhnlichen Rückseite sichtbar von der Masse ab.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht