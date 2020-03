Das Xiaomi Mi 10 wird deutlich teurer als seine Vorgänger – recht ungewöhnlich für den chinesischen Hersteller, der bislang mit Kampfpreisen bei der Konkurrenz für Unruhe sorgte. Doch ein Teardown zeigt: Die verbauten Einzelteile sind so teuer, dass Xiaomi tatsächlich nur wenig Gewinn mit seinem neuen Flaggschiff einfahren wird.

Eine Teardown-Analyse des Portals TechInsights zeigt: Das Mi 10 wird seinen Preis auf jeden Fall wert sein. Die Kollegen haben das Smartphone in seine Einzelteile zerlegt und überprüft, welche Bauteile tatsächlich zum Einsatz kommen.

Unter die Lupe wurde das Xiaomi Mi 10 mit 12 Gigabyte (GB) Arbeitsspeicher und 265 GB internem Speicher genommen. Und in Xiaomis kommenden Flaggschiff steckt ziemlich viel Power – das hat allerdings auch seinen Preis, nicht nur für euch.

Xiaomi Mi 10 mit echter Flaggschiff-Hardware

Im Hardware-Monster Mi 10 ist der Snapdragon 865 verbaut – einer der stärksten Smartphone-Prozessoren auf dem Markt. Der Arbeitsspeicher selbst stammt offenbar aus dem Hause Samsung, und 12 Gigabyte sind das Stärkste, was ihr heute bekommt. Darüber hinaus gibt es ein Wi-Fi 6 Modul von Qualcomm, ein 5G-Modul des gleichen Herstellers, ein 4.780 mAh-starker Akku mit ordentlicher Laufzeit sowie ein 6,67 Zoll großes Display.

Bei der Kamera kommt ein starkes Quad-Setup zum Einsatz. Die Hauptkamera will mit 108 Megapixel (MP) überzeugen, flankiert von einem 12 MP Teleobjektiv, einer weiteren 8 MP-Tele- und einer 20 MP Weitwinkelkamera.

Kaum Gewinn für Xiaomi

In der Herstellung soll das Smartphone in seiner Highend-Austattung rund 440 Dollar kosten, fasst TechInsights zusammen – also rund 400 Euro. Im Handel gibt es das Xiaomi-Flaggschiff in China für circa 610 Euro. Damit gibt es immerhin noch eine Differenz von 210 Euro. Viel, oder?

Eigentlich nicht. Denn zu den Herstellungskosten für jedes Gerät kommen zusätzlich noch Ausgaben für das Marketing, die Softwareentwicklung und -pflege oder Garantie – viel Gewinn kann sich Xiaomi damit also nicht ausrechnen.

Zum Vergleich: Die Herstellung eines iPhone 11 Pro Max kostet TechInsights zufolge rund 490 Dollar – und das sind etwa 440 Euro.