Ein Schreckensszenario für jeden Smartphone-Besitzer: Ihr habt ein neues Gerät und nach kurzer Zeit fällt es euch herunter und das Display bricht. Dann stehen meistens teure Reparatur-Kosten an. Xiaomi kennt dieses Problem und spendiert euch daher die erste Display-Reparatur beim Kauf eines Mi 10T beziehungsweise Mi 10T Pro.

Dafür müsst ihr das Xiaomi Mi 10T beziehungsweise das Mi 10T Pro bis zum 23. Januar 2022 über einen "autorisierten Verkaufskanal" online oder vor Ort kaufen (z.B. bei uns im Shop). Tut ihr dies, bekommt ihr eine 6-monatige Display-Schutz-Garantie ab dem Kaufzeitpunkt spendiert.

Xiaomi Mi 10T (Pro): So beantragt ihr die Reparatur

Die Display-Schutz-Garantie für das Xiaomi Mi 10T und das Pro-Modell beinhaltet einen einmaligen kostenlosen Reparatur-Service in einem lokalen Xiaomi Service Center. Der Schutz tritt in Kraft, wenn das Display des Geräts durch eine nicht beabsichtigte Handlung beschädigt oder fehlerhaft ist. Dies trifft zum Beispiel zu, wenn das Xiaomi Mi 10T oder das Xiaomi Mi 10T Pro aus Versehen fallen gelassen wird, und umfasst auch den Austausch des Bildschirms, wenn eine Reparatur nicht möglich ist.

Ihr könnt euch im Falle eines Schadens an den Xiaomi-Kundendienst wenden. Oder an die Einzelhändler, bei denen ihr ein Xiaomi Mi 10T oder Mi 10T Pro gekauft habt. Hier werdet ihr gegebenenfalls aufgefordert, eine Rechnung oder den Kaufbeleg vorzuzeigen.

Display-Reparaturen können teuer werden

Ein Schaden am Bildschirm kann zuweilen sehr teuer werden. Apple selbst veröffentlichte vor kurzem seine Preisliste für Reparaturen am iPhone 12. Über 300 Euro verlangt das Unternehmen, wenn ein Display repariert oder ausgetauscht werden muss. Eine Reparatur beim Hersteller selbst ist aber dennoch zu empfehlen, da dieser eine neue Garantie auf die reparierten oder ersetzten Komponenten ausstellt.

Xiaomi selbst bot so eine Garantie auch beim Mi 10 und Mi 10 Pro an. Eine schöne Aktion, die auch lange gilt und somit nicht nur Käufer zum Verkaufsstart betrifft. So kann der Wechsel zu den Produkten des chinesischen Herstellers auch im neuen Jahr noch lukrativ sein.