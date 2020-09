Xiaomi Mi 10T (Pro): Deutschland-Release offiziell – samt Launch-Datum

Offenbar steht der Release des Xiaomi Mi 10T (Pro) tatsächlich kurz bevor. Der Hersteller hat nun das Launch-Datum bekannt gegeben und den Deutschland-Release bestätigt. Noch diesen Monat wird Xiaomis neue Smartphone-Reihe Premiere feiern.

In einer Pressemitteilung hat Xiaomi Deutschland mitgeteilt, dass der "Global Launch" der Mi-10T-Reihe am 30. September stattfindet. Für die Enthüllung ist ein Online-Event geplant, das um 14 Uhr beginnen wird. Als Hashtag hat der Hersteller #ErlebeDeineKreativität gewählt. Weitere Informationen zum Xiaomi Mi 10T (Pro) enthält die Ankündigung nicht. Doch dank zahlreicher Gerüchte haben wir bereits eine ganz gute Vorstellung, was uns erwartet.

Mi 10T Pro vs. Mi 10: Was sind die Unterschiede?

Die Gerüchteküche konzentrierte sich bislang größtenteils auf das Xiaomi Mi 10T Pro. Zum Standardmodell gibt es bisher kaum Informationen. Mit einem Preis von 699 Euro soll das Mi 10T Pro günstiger als das Mi 10 zum Release und nicht wirklich viele Abstriche von euch zu verlangen. Stören könnte den ein oder anderen aber, dass wohl nur ein LCD und kein OLED-Display verbaut ist. Immerhin soll die Bildwiederholrate aber bei rekordverdächtigen 144 Hz liegen.

Die Kamera ist vermutlich nicht exakt die gleiche. Das Hauptobjektiv löst aber anscheinend auch mit 108 MP auf. Mit dem Snapdragon 865 soll das Xiaomi Mi 10T Pro außerdem den gleichen – hervorragenden – Chipsatz mitbringen wie das Mi 10 (Pro). Es mag sogar einen Vorteil gegenüber dem teureren Mi 10 geben: Angeblich bietet das Mi 10T Pro den stärkeren Akku (5000 mAh).

Das Xiaomi Mi 10T Pro scheint also einige Argumente auf seiner Seite zu haben. Neben dem kolportierten LDC das größte Problem ist wohl, dass der Preis für das Mi 10 inzwischen um einiges gesunken ist. Für nicht wenige dürfte es daher die bessere Wahl darstellen.

So sieht das Xiaomi Mi 10T Pro wohl aus

Anschauen könnt ihr euch das Xiaomi Mi 10T Pro bereits jetzt: Bilder zu dem kommenden Smartphone kursieren bereits seit einer Weile im Netz. Darauf zu sehen ist unter anderem ein nahezu randloses Display mit einem kleinen Punch-Hole. Auf der Rückseite des Geräts seht ihr die bereits erwähnte 108-MP-Kamera: