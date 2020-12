Die Vorstellung des Xiaomi Mi 11 am 28. Dezember ist nicht mehr weit, im Vorfeld enthüllt das chinesische Unternehmen gerade nach und nach Features des kommenden Flaggschiffes. Im neuesten Post liegt der Fokus auf der Kamera, hier sollen neue KI-Algorithmen beeindruckende Bilder ermöglichen.

Draußen mag es dunkel und kalt sein, aber gerade Weihnachten ist eine Zeit, in der Menschen gerne in die Sterne blicken. Nur wenn ihr diesen Anblick schon einmal mit dem Smartphone festhalten wolltet, ist euch vermutlich aufgefallen, dass die Bilder nicht annähernd so hübsch sind wie die Realität. Xiaomi möchte hier mit einer neuen Form der Computational Photography nachbessern.

Xiaomi erhellt den Nachthimmel

Auf Weibo teilte das Unternehmen ein Bild, auf dem eine Person den Nachthimmel mit dem Smartphone fotografiert. Dieses Szenario ist für Smartphones extrem schwierig, da nur wenig Licht vorhanden ist. Profis nutzen hier Stative und lange Belichtungszeiten, keine idealen Voraussetzungen für das schnelle Foto mit dem Handy. Hier helfen im Handy dann künstliche Intelligenz und die Rechenpower des Chipsatzes nach.

Mit "Computational Photography″ ist gemeint, dass das Smartphone ein Foto nicht einfach aufnimmt, sondern errechnet. Dafür knipst die Kamera gleich mehrere Bilder mit verschiedenen Einstellungen, um dann ein stimmiges Gesamtfoto zu erstellen. Im besten Fall bekommt ihr davon überhaupt nichts mit, sondern habt direkt beim Druck auf den Auslöser ein perfektes Foto. Diese Technologie steckt auch hinter Kamerafunktionen wie HDR oder Apples Deep Fusion.

Hohe Erwartungen an das Mi 11

Der Nachtmodus gilt gemeinhin als Königsdisziplin der Smartphone-Fotografie, da hier Soft- und Hardware an ihre Grenzen stoßen. Xiaomi hat in diesem Bereich ein wenig Boden gutzumachen, da die Nachtaufnahmen bei der Konkurrenz oft einen Tick besser aussehen. Für Fotos des Sternenhimmels muss sich das Mi 11 mit dem Google Pixel 5 messen können, welches von Google einen sehr starken Astro-Modus spendiert bekommen hat.

Auf genaue Details zum nächsten Xiaomi-Flaggschiff müsst ihr euch noch bis zum 28. Dezember, um 12:30 Uhr deutscher Zeit gedulden. Dann startet das Unternehmen sein großes Enthüllungsevent und zeigt auch die Highlights der neuen Kamera.

Anm. d. Red.: Unser Aufmacherbild zeigt ein Foto von Profi-Fotograf Austin Mann , aufgenommen mit einem iPhone 12 Pro.