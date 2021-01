Gute und schlechte Neuigkeiten für Xiaomi-Fans: Gemeinsam mit dem Mi 11 soll in Deutschland auch das Xiaomi Mi 11 Lite in den Verkauf starten. Dafür soll sich der Release-Termin allerdings nach hinten verschieben.

Das Xiaomi Mi 11 ist seit Dezember offiziell auf dem chinesischen Markt. Obwohl es bislang kein konkretes Datum für den Verkaufsstart in Deutschland gibt, sind nun neue Gerüchte zu einem Xiaomi Mi 11 Lite aufgetaucht. Gizmochina beruft sich auf eine anonyme Quelle und kündigt an, dass sowohl die Standard- als auch die Lite-Variante in Deutschland zeitgleich auf den Markt kommen sollen. Da das Xiaomi Mi 11 Lite jedoch erst Anfang März in China vorgestellt werden soll, ist der internationale Marktstart beider Geräte erst Mitte oder Ende des Monats zu erwarten.

Xiaomi Mi 11 Lite: Spezifikationen bereits geleakt

Obwohl das Xiaomi Mi 11 Lite von offizieller Seite bislang nicht bestätigt wurde, sind bereits eine Menge Informationen zu dem Gerät durchgesickert. Wir berichteten bereits über das ausführliche Video eines YouTubers, der neben einigen Renderbildern auch eine ganze Reihe Spezifikationen geleakt hat.

Seinem Bericht zufolge ist das Xiaomi Mi 11 Lite mit einem LC-Display ausgestattet, das bei einer maximalen Bildwiederholrate von 120 Hz in Full-HD-Plus auflöst. Für eine gute, wenn auch nicht überragende Leistung sorgt mutmaßlich ein Snapdragon-732G-Chip mit 6 GB RAM. Die interne Speicherkapazität umfasse wahlweise 64 GB oder 128 GB ROM. Ob eine Erweiterung per microSD-Karte möglich sein wird, ist bislang unklar.

Auf der Rückseite des Xiaomi Mi 11 Lite soll sich laut The Pixel eine Triple-Kamera befinden, die sich aus einem 64-MP-, einem 8-MP- und einem 5-MP-Sensor zusammensetzt. Preislich soll das Mittelklasse-Smartphone umgerechnet bei rund 260 Euro bis 280 Euro liegen. Das bezieht sich jedoch nur auf den asiatischen Markt. In der Regel kosten die Xiaomi-Smartphones in Deutschland etwas mehr. Stellt euch also schon mal auf einen Preis jenseits der 300-Euro-Marke ein.