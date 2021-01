Wann können wir das Xiaomi Mi 11 in Europa offiziell kaufen? In China ist das neue Top-Smartphone bereits erhältlich – der Verkauf startete direkt nach der Vorstellung. Hierzulande ist noch etwas Geduld gefragt. Allerdings könnte der Release schon bald erfolgen.

Xiaomi selbst hat nun die Hoffnung angeheizt, dass das Warten auf das Xiaomi Mi 11 bald ein Ende haben könnte. Das Unternehmen hat ein Poster veröffentlicht, auf dem zu lesen ist: "Mi 11 Series Global Launch Coming Soon". Frei übersetzt bedeutet dies: Der Marktstart des Xiaomi Mi 11 auf der ganzen Welt soll demnächst erfolgen.

Diese Aussage lässt Xiaomi natürlich etwas Spielraum. Direkt nach der Präsentation des Top-Smartphones hatte es geheißen, dass wir in Europa vielleicht sogar bis Ende Februar oder Anfang März 2021 auf das Xiaomi Mi 11 warten müssen. Dennoch ist das nun veröffentlichte Poster ein Hinweis darauf, dass es vielleicht doch bereits im Januar so weit sein könnte.

Xiaomi Mi 11 in China ein Erfolg

In China kommt das Xiaomi Mi 11 nach dem Release offenbar sehr gut an. Laut GSMArena konnte Xiaomi innerhalb von fünf Minuten 350.000 Einheiten des Smartphones absetzen. Im Heimatland des Herstellers ist der offizielle Verkauf bereits am 1. Januar 2021 gestartet. Es wird sich zeigen, wie sich das Smartphone langfristig gegenüber der Konkurrenz durchsetzt: Denn das iPhone 12 ist nicht nur in Bezug auf den Preis ein Maßstab; und schon Mitte Januar schickt Samsung mit dem Galaxy S21 sein neues Top-Handy ins Rennen.

Mi 11 Pro erst im Februar

Xiaomi hat den Nachfolger des Xiaomi Mi 10 Ende Dezember 2020 der Öffentlichkeit vorgestellt. Das Xiaomi Mi 11 ist das erste Smartphone auf dem Markt, das den neuen Top-Chipsatz Snapdragon 888 als Antrieb nutzt. Ein besonderes Kennzeichen des Smartphones ist das große Display, das in der Diagonale 6,81 Zoll misst. Dabei ist das Handy aber gleichzeitig relativ schlank und leicht.

Fraglich ist auch, wann wir mit dem Xiaomi Mi 11 Pro rechnen können. Das Flaggschiff fehlte auf dem Event von Xiaomi Ende Dezember völlig. Gerüchten zufolge soll das Smartphone zum chinesischen Neujahrsfest erscheinen, das Mitte Februar stattfindet. Bleibt zu hoffen, dass wir das Standardmodell schon vorher erwerben können.