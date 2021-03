Das Xiaomi Mi 11 Ultra dürften vor allem anspruchsvolle Fotografen sehnsüchtig erwarten. Bislang war jedoch unklar, wann der Deutschland-Release erfolgen würde. Nun hat sich der Hersteller dazu geäußert.

Über seinen offiziellen deutschen Twitter-Auftritt lässt Xiaomi verlauten: "Wir machen's offiziell. Es kommt." Der Post beinhaltet ein Foto des Xiaomi Mi 11 Ultra vor einer Deutschland-Flagge – und vor allem: den Zeitraum, in dem der Marktstart erfolgen wird.

Demnach findet der Deutschland-Release im 2. Quartal 2021 statt. Theoretisch könnte es also bereits am 1. April so weit sein, wovon jedoch nicht auszugehen ist. Der genannte Zeitraum endet am 30. Juni. Spätestens dann werdet ihr das Xiaomi Mi 11 Ultra also in Deutschland kaufen können. Sobald das genaue Release-Datum bekannt ist, erfahrt ihr es natürlich bei uns.

Xiaomi Mi 11 Ultra: Deutschland-Release überraschend

Dass Xiaomi das Mi 11 Ultra überhaupt nach Deutschland bringt, ist durchaus überraschend, hat es der Vorgänger doch niemals offiziell zu uns geschafft. Auf der Strecke bleibt dafür diesmal das Pro-Modell, an dem offenbar auch viele interessiert sind. In den Twitter-Kommentaren finden sich jedenfalls mehre Rufe nach einem Mi 11 Pro für Deutschland. Wir freuen uns derweil einfach darüber, dass der Hersteller die beste Variante seiner Flaggschiffe-Reihe diesmal auch bei uns anbietet. All jene, denen das Xiaomi Mi 11 Ultra zu teuer ist, haben mit dem Mi 11 schließlich eine günstigere und dennoch sehr gute Option.

Unsere Empfehlung Anzeige

Xiaomi Mi 11 5G + O2 Free M 20 GB 20 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 225 MBit/s)

Allnet Telefon & SMS Flatrate (in alle deutsche Netze)

EU Roaming (EU-weit kostenlos Surfen & Telefonieren) mtl./24Monate: 44,99 einmalig: 1,00 € zum shop

Xiaomi Mi 11 Ultra: Mehr geht kaum

Das Mi 11 Ultra ist Xiaomis Überflaggschiff – vergleichbar mit dem Samsung Galaxy S21 Ultra, Apples iPhone 12 Pro Max oder dem Huawei Mate 40 Pro+. Die Ausstattung stammt dementsprechend aus dem obersten Regal: Unter anderem erwarten euch ein Top-Chipsatz (Snapdragon 888), ein riesiges 120-Hz-OLED-Display und eine Kamera, die ihresgleichen sucht. Letzteres hat DxOMark vor Kurzem bestätigt: Den Experten zufolge besitzt das Xiaomi Mi 11 Ultra die beste Smartphone-Kamera auf dem Markt. Ob wir diese Meinung teilen, erfahrt ihr dann im ausführlichen CURVED-Test. Wir hoffen, ihr seid auch schon so gespannt auf das Gerät wie wir.

Deal Xiaomi Mi 10T Lite + BLAU Allnet XL 7 GB + Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 19,99 € mtl./24Monate: 14,99 einmalig: 1,00 € zum shop

Deal Xiaomi Mi 10T Pro + O2 Free M 20 GB + Xiaomi Mi Watch Lite & Mi Smart Scale mtl./24Monate: 31,99 einmalig: 1,00 € zum shop