Xiaomi legt nach – und zwar ordentlich: Mit dem Poco F7 geht ein neues Mittelklasse-Smartphone an den Start, das in einigen Punkten sogar Flaggschiff-Niveau erreicht. Wer schnell ist, kann sich das Gerät jetzt zum Sparpreis sichern.

Das Highlight ist der brandneue Snapdragon 8s Gen 4, der zusammen mit satten 12 GB RAM ordentlich Dampf verspricht. Aber das ist längst nicht alles. Auch das Display kann sich sehen lassen: Mit 6,83 Zoll, OLED-Technologie und 120 Hz Bildwiederholrate soll es flüssige Darstellungen und knackige Farben liefern. Geschützt wird die Front von Gorilla Glass 7i, während die Rückseite aus sogenanntem Panda Glass besteht. Beim Speicher habt ihr die Wahl zwischen 256 und 512 GB.

Starkes Mittelklasse-Handy von Xiaomi Xiaomi Poco F7 Das Xiaomi Poco F7 bietet viel zum kleinen Preis. Ein flotter Chip für Gaming, superschnelles Aufladen, ein riesiger Akku, sehr guter Wasserschutz und ein brillantes AMOLED-Display im 6,8-Zoll-Format zählen zu seinen Qualitäten. ohne Vertrag 12 GB RAM / 256 GB Speicher Bis zum 7. Juli 2025 zum Sonderpreis ab 399,99 € Amazon ohne Vertrag 12 GB RAM / 512 GB Speicher Bis zum 7. Juli 2025 zum Sonderpreis ab 449,99 € Amazon

Akku, Kamera, Updates: Poco geht in die Vollen

Richtig spannend wird es beim Akku: Das Poco F7 bringt satte 6.500 mAh mit – da dürfte euch so schnell nicht der Saft ausgehen. Mit Xiaomis HyperCharge-Technik ladet ihr das Gerät zudem in Windeseile: In unter 30 Minuten soll es von 0 auf 80 Prozent gehen. Selbst kabelloses Laden ist mit dabei – inklusive Reverse Charging mit bis zu 22,5 Watt. Das ist in dieser Preisklasse alles andere als Standard.

Auch wenn das Poco F7 primär Gamer im Blick hat, wurde die Kamera nicht vergessen. Der Hauptsensor kommt von Sony und löst mit 50 MP auf. Unterstützt wird er von einer 8-MP-Ultraweitwinkelkamera. Telefoto-Fans müssen zwar mit digitalem Zoom via Sensor-Cropping Vorlieb nehmen, doch für Schnappschüsse dürfte das reichen.

Sechs Jahre Sicherheit und zwei Farben zur Auswahl

Besonders erfreulich: Xiaomi hat beim Poco F7 die Update-Politik spürbar verbessert. Vier Jahre Android-Updates und insgesamt sechs Jahre Sicherheitspatches sollen es sein – ein echter Fortschritt gegenüber früheren Modellen. Ob die Updates monatlich kommen, ist allerdings noch offen.

Befristeter Sonderpreis zum Marktstart

Das Poco F7 ist ab sofort in Schwarz, Weiß und Silber erhältlich. Die Version mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher kostet 449,90 Euro. Mit 512 GB Speicherplatz steigt der Preis auf 499,90 Euro.

Gut zu wissen: Zum Marktstart gibt es attraktive Early-Bird-Angebote: Bis zum 7. Juli sind beide Konfigurationen jeweils 50 Euro günstiger erhältlich.

Die Ausstattung im Überblick Geräte-Abbildung Hersteller Xiaomi Modell Poco F7 Zur Produktübersicht Aktuelle Deals ab 399,99 € Amazon ab 449,99 € Amazon Display und Gehäuse Display-Größe 6.83 Zoll Auflösung 2772x1280 Pixel Pixeldichte 447 ppi Technologie AMOLED Frequenz bis zu 120 Hz Display-Schutz Gorilla Glass 7i Maße Größe 163.1x77.9x8.2 mm Material Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Farben Schwarz, Weiß und Silber Gewicht 215.7 g Wasserdicht IP68 Leistungsmerkmale Chipsatz Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 Taktrate bis zu 3.21 GHz AnTuTu Klasse Mittelklasse Installierter RAM 12 GB RAM Interner Speicher 256 / 512 GB Akkuleistung 6500 mAh Kapazität Akkulaufzeit Videowiedergabe: über 20 h Wireless Charging Nein h Sicherheit Fingerabdruck Betriebssystem Android 15 mit HyperOS 2 (ab Werk) Update-Zeitraum Android-Updates bis 2029 / Sicherheitspatches bis 2031 Kamera Hauptkamera 50 (Hauptlinse) + 8 (Ultraweitwinkel) Frontkamera 20 MP Konnektivität Anschlüsse USB-C microSD Nein Dual-SIM Ja NFC Ja 4G LTE Ja 5G Ja Preis UVP Ab 449.9 Euro (UVP)

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht