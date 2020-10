Xiaomi: Nächstes Poco-Smartphone kurz vor dem Release?

Erst vor Kurzem veröffentlichte Poco das X3 und bot damit Flaggschiff-Features zum schmalen Preis an. Nun scheint ein neues Modell der Xiaomi-Marke in den Startlöchern zu stehen. Es soll noch in diesem Jahr erscheinen.

Der Leaker Mukul Sharma schreibt auf Twitter, dass das nächste Gerät von Poco innerhalb der ersten Hälfte des Dezembers 2020 global veröffentlicht werden soll. Auf die Frage, ob es ein Mittelklasse-Smartphone oder ein Flaggschiff wird, spekuliert Mukul Sharma Ersteres. Offiziell wurde aber noch nichts angekündigt.

Nicht der erste Hinweis auf ein neues Poco

Tatsächlich gab es schon einen Hinweis darauf, dass Poco seine Veröffentlichungen für dieses Jahr noch nicht abgeschlossen hat. Angus Kai Ho Ng, Produkt Manager bei Poco, schrieb am 13. Oktober auf Twitter, dass das Unternehmen das Jahr 2020 noch nicht beendet hat.

Zudem wurde eine neue Modellnummer in der Datenbank der EEC (Eurasian Economic Commission) eingetragen. Die Nummer "M2010J19CG" ähnelt der des Redmi Note 10 4G, dessen Nummer ebenfalls mit "M2010J19" anfängt (aber mit "SC" endet). Erwartet uns ein umbenanntes Modell wie schon beim Redmi K30 Pro?

Poco: Viel Technik für einen geringen Preis

Xiaomis Poco-Modelle zeichnen sich vor allem durch eines aus: Moderne Technologie für den kleinen Geldbeutel. So besitzt das rund 200 Euro teure Poco X3 ein Full-HD+-Display mit 120 Hz, Qualcomms Snapdragon 732G und 6 GB RAM. Wahlweise kann man das Modell mit 64 GB oder 128 GB internem Speicher wählen. Für Fotos steht eine Vierfach-Kamera bereit, die mit bis zu 64 MP auflöst.

Das Poco F2 Pro galt zum Release im Mai 2020 als Flaggschiff-Killer. Mit fast 500 Euro ist es deutlich teurer als das X3, bietet dafür aber auch mehr. Je nach Konfiguration kommt das Smartphone mit 6 GB RAM und 128 GB internem Speicher beziehungsweise 8GB RAM und 256 GB internem Speicher daher. Das Herzstück bildet aber Qualcomms Top-Chipsatz Snapdragon 865 mit 5G-Unterstützung. Vorne befindet sich ein AMOLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 60 Hz und hinten eine 64-MP-Quad-Kamera.