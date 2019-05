Xiaomi Redmi K20: Erste Bilder aufgetaucht – dieses Design haut euch um!

Das macht Eindruck! Erst vor kurzem wurde die Präsentation des neuen Xiaomi-Ablegers Redmi K20 angekündigt. Am 28. Mai soll es vorgestellt werden – und wird jetzt schon als "Flaggschiff-Killer" bezeichnet. Nun ist ein Bild des Redmi K20 Pro aufgetaucht. Darauf seht ihr die Rückseite des Smartphones – in einer beeindruckenden Vierfarben-Optik.

Eigentlich gab es dieses Jahr schon ein äußerst erfolgreiches Redmi-Smartphone. Das Note 7 war laut mobiFlip im ersten Quartal mit über vier Millionen verkauften Einheiten ein weltweiter Top-Seller. Jetzt kommt mit dem Redmi K20 ein echtes Flaggschiff von der Xiaomi-Tochter. Und das sieht schon mal echt stark aus: Mit dem Farbverlauf auf der Rückseite wird es experimentell, ist aber auf jeden Fall ein Blickfang.

Darüber hinaus seht ihr ein Triple-Kamera-Set-up mit einer 48-Megapixel-Hauptkamera auf der Rückseite, die aus Glas besteht – ähnlich wie das Xiaomi Mi9. Ihr bekommt den Gerüchten von fonearena zufolge außerdem ein 6,39 Zoll großes AMOLED-Display und Full HD Plus mit einem darin integrierten Fingerabdrucksensor.

Passendes Produkt Xiaomi Mi9

Kann das Xiaomi Redmi K20 seine Leistung auf die Straße bringen?

Eine Notch oder ein Loch gibt es nicht, die Selfie-Kamera fährt aus dem Gehäuse heraus. Zudem soll der starke 4.000 mHa-Akku des Handys mit 27 Watt schnell geladen werden können. Das Redmi K20 soll einen Schlafmodus mit an Bord haben, der über Nacht euren Akku schont.

Ein paar Infos zum Innenleben gibt's auch noch: Da ihr ein echtes Flaggschiff erwarten könnt, dürftet ihr euch auf einen Snapdragon 855-Prozessor und beim Arbeitsspeicher auf 8 Gigabyte RAM freuen dürfen, dazu soll es eine Speicherkapazität von 256 Gigabyte geben – wahrscheinlich in der Pro-Version. Laut areamobile soll das Smartphone auch ziemlich günstig sein: Je nach Ausstattung könnten zwischen 300 und 400 Euro anfallen.

Was der "Flaggschiff-Killer" sonst noch für Geschütze auffährt und welche Technik tatsächlich in seinem Inneren arbeitet, erfahrt ihr am 28. Mai. Das Redmi K20 trug den Codenamen "The Demon King", bei den spektakulären Farbverläufen verstehen wir jetzt, woher das stammt. Optisch hat uns das Redmi schon mal echt vom Hocker gehauen, wir freuen uns auf die Vorstellung und sind gespannt, ob das K20 seine Leistung auch auf die Straße bringt!