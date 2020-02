Wie auch bei anderen Herstellern bremst das Coronavirus (Covid-19) die Produktion bei Xiaomi aus und verzögert so unter anderem das Rollout von MIUI 11 auf Basis von Android 10. Erste Nutzer dürfen sich nun aber über das Update auf ihrem Smartphone freuen.

Der Covid-19-Virus führte bei Xiaomi chinaweit zu vorübergehenden Zwangsschließungen der Ladengeschäfte. Auch die Präsentation der Mi 10-Flaggschiffe fand in diesem Jahr online statt und nicht im Rahmen eines öffentlichen Presse-Events. Bereits am 13. Februar entschuldigte sich der chinesische Hersteller bei seinen Kunden für die aufgetretenen Verzögerungen.

Auch auf das Rollout der Benutzeroberfläche MIUI 11 auf Basis von Android 10 warten User von Xiaomi-Smartphones dementsprechend länger. Wie WindowsUnited berichtet, haben nun wohl aber einige ihrer Leser, die ein Xiaomi Mi 8-Smartphone besitzen, das Update auf Android 10 und MIUI 11 bekommen. Hierbei würde es sich nicht um ein Beta-Update, sondern bereits um die reguläre Version handeln.

Xiaomi-Geräte mit Update auf MIUI 11 und Android 10

In einer Liste auf Telegram finden wir zum Artikelzeitpunkt acht Einträge für Xiaomi-Geräte, die bereits von jenem Update profitieren können, das sowohl MIUI 11 als auch Android 10 beinhaltet:

Mi 9T/K20 Global Stable V11.0.4 (Android 10), OTA, Recovery Rom

Poco F1 Global Stable V11.0.4 (Android 10), Recovery Rom

Poco F1 Global Stable V 11.0.4.0 (Android 10, Public Release), Recovery Rom, Fastboot Rom

Xiaomi Mi Mix 2s Global V11.0.3 (Android 10), Recovery Rom

Xiaomi Mi Mix 2s China MIUI 11.0.1(Android 10), Recovery Rom

Poco X2 Global Stable 11.0.4.0 (Android 10), Recovery Rom

Redmi K30 5G MIUI 11.0.11 (Android 10), Recovery Rom

Mi 8 China Beta 20.2.20 (Android 10), Recovery Rom

Mi 8 Global Stable V11.0.1 (Android 10), OTA, Recovery Rom

Redmi Note 7/7S (Android 10) (20.1.8), Recovery Rom (China Beta)

Um ein OTA-Update (OTA heißt "Over The Air"), das automatisch per Update-Manager auf das Smartphone gespielt wird, handelt es sich der Beschreibung nach nur beim Global Stable-ROM für das Mi 8 und Xiaomi Mi 9T beziehungsweise K20. Eine Installation der Recovery-ROMs sollte für die ganz Ungeduldigen unter euch nach dem Download der Zip-Datei auf das Smartphone jedoch manuell möglich sein. Ein Anleitung findet ihr hier.

Andere Xiaomi-Smartphones sollten das Update bald bekommen

Andere Xiaomi-Phones, wie beispielsweise das Mi Note 3, sind auch in der MIUI 11-Update-Liste zu finden, allerdings basiert das MIUI 11-Update hier noch auf Android in der Version 9.0. Da Hersteller ihre OTA-Updates erfahrungsgemäß nach und nach ausrollen, ist damit zu rechnen, dass auch die anderen gelisteten Xiaomi-Phones in absehbarer Zeit automatisch aktualisiert werden.

Habt ihr auch ein Xiaomi-Phone, das bereits das Update auf MIUI 11 auf Basis von Android 10 erhalten hat? Dann schreibt uns via Facebook oder an Redaktion@Curved.de.