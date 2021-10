Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Schon jetzt erreichen uns die ersten Infos zu Xiaomis neuen Top-Modellen. Das Xiaomi 12 soll dünner werden und trotzdem mehr Akkulaufzeit bieten. Wie soll das denn gehen?

Dank eines dünneren Gehäuses soll das Xiaomi 12 nicht nur schicker aussehen, sondern auch besser in der Hand liegen. Möglich werde das Ganze durch eine neue Akku-Technologie mit "Dual-Core-Materialien": Die Batterie brauche für gleichbleibende Kapazität spürbar weniger Platz, berichtet GizmoChina bzw. der chinesische Leaker "Digital Chat Station". Ihr könnt euch also wohl auf ein dünnes Xiaomi 12 freuen, das keine Kompromisse bei der Akkulaufzeit verlangt.

Xiaomi möchte abnehmen: Neue Technik soll helfen

Das wäre natürlich eine feine Sache. Der Akku ist nach wie vor eines der Smartphone-Bauteile, die am meisten Platz beanspruchen. Möchte ein Hersteller sein Gerät also kleiner oder dünner werden lassen, geht das am besten mit einer kleineren Batterie. Da das wiederum die Akkulaufzeit negativ beeinträchtigt, sind wir froh, dass Xiaomi einen anderen Weg gefunden zu haben scheint.

Besonders gut wäre eine solche Technik für das Xiaomi Mi 12 Ultra. Sein Vorgängermodell besticht zwar durch herausragende Hardware, ist aber sehr klobig und schwer. Da wäre es zu begrüßen, wenn Xiaomi bei seinem nächsten Ultra-Modell zumindest etwas an Gewicht und Dicke einsparen könnte.

Schafft es der chinesische Hersteller, die Xiaomi-12-Modelle tatsächlich mit ähnlich überzeugender Hardware, wie die die in den Xiaomi-Mi-11 Modellen steckt, auszustatten und die Geräte gleichzeitig dünner werden zu lassen, wäre das in jedem Fall beeindruckend. Als verbauten Chip sieht die Gerüchteküche übrigens – wenig überraschend – den kommenden High-End-Chip von Qualcomm.

Wann kommt das Xiaomi 12?

Geht man davon aus, dass sich Xiaomi an seine bisherige Release-Strategie hält, ist mit den Xiaomi-12-Modellen noch in diesem Jahr zu rechnen – zumindest in China. In Europa und damit Deutschland dürften die neuen High-End-Smartphones von Xiaomi dann im Frühjahr 2022 auf den Markt geworfen werden. Welche Modelle es letztendlich im Einzelnen auch in unsere Regale schaffen, ist zurzeit noch offen.