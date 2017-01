ZTE Hawkeye: Augensteuerung und eine Rückseite, die an der Wand klebt

ZTE hat bei der Entwicklung eines Smartphones etwas neues ausprobiert und die Nutzer über die Features des ZTE Hawkeye abstimmen lassen. Das Ergebnis: Das Smartphone lässt sich mit den Augen bedienen und hat eine Rückseite, die an glatten Oberfläche kleben bleibt.

Über die genaue technische Ausstattung hat ZTE aber nicht abstimmen lassen und behält sich in diesem Punkt auch noch bedeckt. Umso mehr preist der Hersteller die seiner Meinung nach zwei wichtigsten Features des Hawkeye, das auch als "Project CSX" firmiert, an.

Augensteuerung und haftende Rückseite

Ihr sollt das ZTE Hawkeye mit Euren Augen bedienen können. Zumindest wenn es darum geht nach oben oder unten zu scrollen sowie nach links oder rechts zu wischen. Dadurch soll die Bedienung in den Momenten einfacher werden, in denen man nur eine Hand für das Smartphone frei hat. Zum Beispiel, wenn man sich im Bus stehend festhalten muss. Eine ähnliche Augensteuerung hatte Samsung schon 2013 im Galaxy S4 integriert. Dort diente sie vor allem dazu im Browser zu scrollen. Meinem Gefühl nach haben sie damals viele Leute ausprobiert, aber kaum jemand wirklich genutzt. Das lässt für die Zukunft des Hawkeye nichts gutes erahnen.

Das zweites ungewöhnliche Feature des Hawkeye ist seine Rückseite. Die hat nicht nur ungewöhnliche Farben und Muster, sondern soll an jeden glatten Oberfläche haften. Ihr könnt das Smartphone also zum Beispiel beim Zähne putzen an den Spiegel hängen – und während die Bürste ihre Kreise zieht mit den Augen steuern.

ZTE Hawkeye: Rückseite mit auffälligen Muster. (© 2017 ZTE USA)

ZTE Hawkeye: Kein Dual-Kamera zu sehen. (© 2017 ZTE USA)





Zum Prozessor, Arbeitsspeicher und Speicherplatz des Hawkeye machte ZTE noch keine Angaben. Der Hersteller verriet aber schon, dass zwei SIM-Karten in dem Smartphone mit 5,5 Zoll großem Full-HD-Display Platz finden. Der interne Speicher soll erweiterbar sein und die Kamera auf der Rückseite über zwei Linsen verfügen, die ZTE nutzen will, um die Bildqualität zu verbessern und einen Zoom zu bieten. Auf den veröffentlichten Bildern ist allerdings nur eine Linse zu sehen. Darüber hinaus verspricht der Hersteller Hifi-Audio, einen großen Akku mit Schnellladetechnologie und einen Fingerabdrucksensor. Als Betriebssystem soll Android Nougat zum Einsatz kommen und auf die neueste Version – das wäre Android O – aktualisiert werden.

Preis und Verfügbarkeit

Trotz aller noch ungeklärten Details nimmt ZTE über Kickstarter bereits Vorbestellungen für das Hawkeye entgegen. 199 Dollar kostet das Smartphone dort und soll voraussichtlich im September 2017 ausgeliefert werden.