Die Nintendo Switch war ein Geniestreich: Anstatt eine Konsole und einen Handheld anschaffen zu müssen, gibt es mit der Switch ein System, das beides verbindet. Mit der Nintendo Switch OLED hat das japanische Traditionsunternehmen eine frische und verbesserte Version der Handheld-Konsole herausgebracht. Ihr könnt euch auf einen großen OLED-Bildschirm, hochwertigen Sound, üppigen Speicher und viele weitere Features freuen. Im CURVED-Shop könnt ihr die Nintendo Switch OLED mit Vertrag kaufen.

Der passende Spielmodus für jede Situation

Die Nintendo Switch OLED unterstützt drei Spielmodi. Im TV-Modus könnt ihr in HD-Auflösung am Fernseher zocken und genießt das klassische Konsolen-Erlebnis. Dazu steckt ihr die Switch einfach in das mitgelieferte Dock. Das verbesserte Dock der Nintendo Switch OLED bietet euch im Gegensatz zum Standardmodell einen LAN-Port für eine stabile Internetverbindung.

Um das Spiel zu steuern, habt ihr im TV-Modus verschiedenste Möglichkeiten: Unter anderem könnt ihr die mitgelieferten Joy-Cons oder den separat erhältlichen Switch-Pro-Controller nutzen.

Für den Handheld-Modus steckt ihr die Joy-Con-Controller in die dafür vorgesehenen Einschübe an der Switch. Nun werden eure Games auf dem 7 Zoll großen OLED-Display angezeigt. Der Wechsel von TV- zu Handheld-Modus funktioniert nahtlos, ihr könnt ihn jederzeit durchführen.

Der Tisch-Modus ist perfekt für mobile Mehrspielerpartien geeignet. Dazu nutzt ihr den neuen stufenlos einstellbaren Aufsteller auf der Rückseite der Nintendo Switch OLED. Platziert die Konsole einfach auf einer ebenen Fläche. Die Joy-Con-Controller funktionieren jeweils auch als eigenständige Gamepads, sodass ihr mit den zwei mitgelieferten Controllern direkt mit einem Freund loszocken könnt. Mit dem neuen Aufsteller, dem OLED-Display und dem LAN-Port funktionieren die drei Spielmodi sogar noch besser als beim Standardmodell.

Nintendo Switch OLED: Intensive Farben

Wie der Name schon zeigt, setzt Nintendo bei der Switch OLED auf ein OLED-Display. Das ist mit 7 Zoll deutlich größer als das 6,2 Zoll große LC-Display des Standardmodells. Im Handheld- und Tisch-Modus sind die Inhalte auf dem Display einfacher und besser zu erkennen – ihr profitiert spürbar. Da die Gehäuseabmessungen beider Modelle nahezu identisch sind, sind die Displayränder der Nintendo Switch OLED schmaler als beim Standardmodell. Das verleiht dem OLED-Modell zusätzlich einen modernen Look.

Im Gegensatz zum LC-Display des Standardmodells punktet das OLED-Display mit intensiven Farben und Kontrasten. Denn die OLED-Technologie erlaubt es, einzelne Pixel anzusteuern. Schwarze Display-Inhalte sind außerdem einfach "aus", sodass Schwarz als echtes Schwarz dargestellt wird. Auf dem LC-Display der älteren Nintendo Switch sehen solche Display-Inhalte eher dunkelgrau aus.

Ein weiterer Vorteil des OLED-Displays: Es stellt Bewegungen im Vergleich zum LC-Display der Nintendo Switch um einiges schärfer dar. Dadurch wirken Games in der Regel besonders klar und gestochen scharf. Vor allem schnelle Spiele, wie Rennspiele oder Shooter, profitieren hiervon.

Auch die Display-Helligkeit konnte Nintendo beim OLED-Modell verbessern: Die Nintendo Switch OLED ist circa 10 Prozent heller als das Standardmodell. Außerdem ist das neue Display mit einem Wert von 95 Prozent besonders gleichmäßig ausgeleuchtet. Beim LC-Display lag dieser Wert nur bei 75 Prozent.

Viele weitere Verbesserungen im OLED-Modell

Nintendo hat beim OLED-Modell noch weitere Verbesserungen im Vergleich zum Standardmodell umgesetzt. Dazu gehört der doppelt so große Speicher: Während die Nintendo Switch nur 32 GB an Bord hat, bietet die Nintendo Switch OLED 64 GB Flash-Speicher. Habt ihr einmal keinen Platz mehr für Spiele oder Apps, könnt ihr beide Versionen per microSD-Karte um bis zu 2 TB erweitern.

Die Lautsprecher wurden ebenfalls optimiert: Im Gegensatz zur Nintendo Switch mit ihrem offenen Lautsprechersystem verfügt die Nintendo Switch OLED über ein maßgeschneidertes geschlossenes Lautsprechersystem. Das Ergebnis ist ein klar definierter Sound, der nicht nur besser, sondern auch lauter klingt als im Standardmodell.

Nintendo Switch OLED mit Vertrag im Fazit

Mit dem OLED-Modell hat Nintendo seine Switch-Konsole in vielen Bereichen sinnvoll verbessert. Dazu gehört der neue und deutlich stabilere Aufsteller, der den Tisch-Modus noch komfortabler macht. Die verbesserte Docking-Station mit integriertem LAN-Port sorgt dank stabiler Internetverbindung für sorgenfreies Online-Gaming. Der 64 GB große Datenspeicher bietet deutlich mehr Platz für viele Spiele und Apps.

Die größten Verbesserungen haben Sound und Display erfahren. Das neue Lautsprechersystem klingt kräftiger und in allen Bereichen besser. Das OLED-Display ist größer und bietet bessere Farb-, Kontrast- und Helligkeitswerte als das LC-Display der ursprünglichen Switch-Version. Wollt ihr euch eine Switch-Konsole zulegen, bekommt ihr mit der Nintendo Switch OLED die beste Variante.