Amazon Alexa unter Windows 10: So richtet ihr die App für den PC ein

Ob Smart-Home-Steuerung oder Wetterbericht, Amazons Alexa bietet auch auf Windows-PCs einige praktische Funktionen an. Damit das funktioniert, müsst ihr lediglich eine App installieren und einrichten.

Systemanforderungen und Installation

Die Systemanforderungen der Alexa-App werden sicherlich von den meisten verwendeten Computern mit einer aktuellen Version von Windows 10 erfüllt. Um sicherzugehen, könnt ihr aber schon vor der Installation prüfen, ob euer PC bereit ist. Öffnet dafür das Startmenü eures Computers durch einen Klick auf das Windows-Logo in der unteren linken Ecke und klickt dann auf den Eintrag "Microsoft Store". In der Suchzeile des neu geöffneten Fensters gebt ihr nun "Alexa" ein und klickt auf die gefundene App mit dem gleichen Titel.

Knapp unterhalb des "Herunterladen"-Buttons der Alexa-App von "AMZN Mobile LLC." solltet ihr die Schaltfläche "Lesen Sie die Systemanforderungen" sehen. Klickt darauf und es öffnet sich eine Übersicht der Systemanforderungen. Steht darüber nun "Dieses Produkt sollte auf diesem Gerät funktionieren", könnt ihr die Alexa-App über den eben erwähnten Button "Herunterladen" und installieren. Ist die App bereits auf eurem PC installiert, könnt ihr die App im Startmenü auswählen und direkt mit dem nächsten Schritt fortfahren.

Alexa unter Windows 10 nutzen

Um die Alexa-App einzurichten, folgt den Anweisungen auf dem Bildschirm und meldet euch mit eurem Amazon-Konto an. Ist die Anwendung dann einsatzbereit, könnt ihr wie bei Amazon-Echo-Geräten der KI Befehle per Spracheingabe erteilen. Es gibt jedoch einen wichtigen Unterschied: Das "Wecken" der KI-Assistenz mit der Anrede "Alexa" funktioniert nur auf Windows-PCs, die bereits vom Hersteller dafür vorgesehen und ausgerüstet sind.

Wird die App auf anderen Computern nachträglich installiert, ist vor jedem Sprachbefehl der Klick auf das Alexa-Icon innerhalb der App notwendig. Eure Befehle sprecht ihr bei beiden Varianten in das Mikrofon eures PCs ein. Antworten von Alexa werden wie auch Musik und Co. über Lautsprecher beziehungsweise Kopfhörer ausgegeben.

Diese Funktionen stehen euch zur Verfügung

Alexa ist auch auf Windows-10-PCs in erster Linie als Steuerungszentrale für Smart-Homes und als Beschafferin von Informationen vorgesehen. Die App ist daher und wohl auch aufgrund sicherheitstechnischer Einschränkungen seitens Windows nicht fähig, den Computer selbst sowie andere Programme umfassend zu steuern. An dieser Möglichkeit will Amazon aber (Stand: Ende 2018) noch arbeiten. Dennoch bietet Alexa einige praktische Funktionen, wie zum Beispiel die folgenden: