Apple-ID auf dem iPhone ändern: So wechselt ihr Apple Account oder Mail

Ob ihr euer iPhone an jemanden weitergeben möchtet, eine neue E-Mail-Adresse nutzt oder schlicht ein anderes Konto verwenden wollt – eure Apple-ID lässt sich direkt auf dem iPhone ändern. Wir zeigen euch Schritt für Schritt, wie ihr euren Apple Account wechselt und was es dabei zu beachten gilt.

Kurz zur Orientierung: Apple nennt die Apple ID inzwischen offiziell "Apple Account". Weil der alte Name geläufiger ist, verwenden wir ihn weiterhin.

So ändert ihr die Apple-ID direkt auf dem iPhone

Das Ändern der Apple-ID auf dem iPhone ist in wenigen Minuten erledigt – vorausgesetzt, ihr kennt das aktuelle Passwort und wisst, welche Daten ihr behalten möchtet. Wir führen euch Schritt für Schritt durch den Prozess:

Öffnet die Einstellungen auf dem iPhone.

auf dem iPhone. Tippt oben auf euren Namen – hier seht ihr eure aktuell angemeldete Apple-ID bzw. euren Apple Account.

– hier seht ihr eure aktuell angemeldete Apple-ID bzw. euren Apple Account. Scrollt nach unten und tippt auf "Abmelden" .

. Gebt das Passwort der aktuellen Apple-ID ein, um die Abmeldung zu bestätigen.

Wählt jetzt aus, welche Daten (z. B. Kontakte, Safari-Daten, Kalender) lokal gespeichert bleiben sollen.

Tippt erneut auf "Abmelden" .

. Zurück in den Einstellungen: Tippt auf "Beim iPhone anmelden" und gebt die Zugangsdaten für die Apple -D ein, auf die ihr wechseln wollt.

E-Mail-Adresse für Apple ID per iPhone ändern

Ihr habt eine neue E-Mail-Adresse oder keinen Zugriff mehr auf euer altes Postfach? Dann solltet ihr eure Apple-ID entsprechend anpassen – damit keine wichtigen Infos ins Leere laufen.

So ändert ihr die E-Mail auf dem iPhone:

Voraussetzung: Die Zwei-Faktor-Authentifizierung ist auf eurem iPhone aktiv. Denn nur so weiß Apple, dass es sich um euer Gerät handelt.

Öffnet die Einstellungen und tippt auf euren Namen.

und tippt auf euren Namen. Geht in den Bereich "Anmeldung & Sicherheit" .

. Tippt auf eure primäre E-Mail-Adresse .

. Wollt ihr sie löschen, tippt ihr auf "Aus dem Account entfernen" .

. Oder: Deaktiviert "Primäre E-Mail" , ihr eine andere Haupt-Adresse aussuchen möchtet.

, ihr eine andere Haupt-Adresse aussuchen möchtet. Wählt eine bereits verknüpfte Adresse aus – oder fügt eine neue hinzu.

Bestätigt die Änderung über den Link, den ihr per Mail erhaltet.

Alternativ über den Browser:

Ruft account.apple.com auf und meldet euch an.

Klickt auf "Anmelden und Sicherheit | E-Mail und Telefonnummern" .

. Dort könnt ihr eure primäre Adresse ändern – allerdings nicht , wenn es sich um eine reine iCloud-Adresse handelt.

, wenn es sich um eine reine iCloud-Adresse handelt. In dem Fall ersetzt ihr die bestehende Adresse direkt – die alten iCloud-Mails bleiben aber erhalten.

Wenn's nicht klappt:

Ist die neue E-Mail-Adresse bereits mit einem anderen Apple Account verknüpft (z. B. über die Familienfreigabe), müsst ihr sie dort zuerst entfernen.

Danach bleibt sie 30 Tage lang gesperrt, bevor ihr sie erneut verwenden könnt.

Denkt auch daran, eure Kontakte über die neue Adresse zu informieren – vor allem für iMessage und FaceTime.

Fazit: Neue Apple ID, gleiches iPhone

Ein Wechsel der Apple ID ist schnell erledigt – ob ihr ein anderes Konto nutzen oder nur eure Daten aktualisieren wollt. Wichtig ist nur, dass ihr vorher genau prüft, welche Informationen auf dem Gerät bleiben sollen. Mit ein paar Klicks habt ihr alles angepasst – und euer iPhone läuft wie gewohnt weiter. Auch die E-Mail-Adresse für eure Apple-ID lässt sich per iPhone problemlos ändern.

