Die besten Handyspiele 2025: Unsere Top-Empfehlungen für unterwegs

Das Jahr 2025 hält für Mobile-Gamer eine Vielzahl packender Spiele bereit. Ob Strategie, Rollenspiel oder Puzzle – die Auswahl ist riesig. Wir haben für euch die unserer Meinung nach spannendsten Titel zusammengestellt – die wir selbst spielen und die auch ihr unbedingt ausprobieren solltet.

Kurzübersicht:

Solo Leveling: Arise – Actionreiches RPG-Erlebnis

Basierend auf dem beliebten Manhwa (und Anime) bietet Solo Leveling: Arise ein intensives Action-Rollenspiel-Erlebnis. Schlüpft in die Rolle von Jin-Woo und stellt euch herausfordernden Dungeons und mächtigen Bossen. Ihr könnt den Helden und eure Hunter dabei über unzählige Möglichkeiten aufleveln und verbessern. Natürlich gibt's auch eine Schattenarmee. Das Spiel besticht durch beeindruckende Grafik und einer Fülle an Gameplay-Mechaniken.

Wir haben den Titel direkt zu Release am 8. Mai 2024 installiert. Erwartet haben wir ein liebloses Spiel, das lediglich auf der Beliebtheitswelle des Anime mitreiten will. Tatsächlich hat das Mobile Game die Charts des Apple App Stores und Google Play Stores zurecht gestürmt.

Ein Jahr später haben die Entwickler viele Mechaniken ergänzt (neue Spielmodi, Möglichkeiten die eigenen Figuren weiter zu stärken,...,) und es gibt quasi immer etwas zu tun. Neben Jin-Woo könnt ihr auch zahlreiche Hunter freispielen, aufleveln und mit Waffen und Rüstungen versorgen. Und das macht immer noch Spaß. Aber: Ihr habt es mit einem Gacha-Titel zu tun. Ihr könnt allerdings auch viel erreichen, ohne Geld auszugeben. Wer täglich ein bisschen spielt, hortet schnell die nötigen Ressourcen an.

Verfügbar für Android und iOS sowie Windows PC (Steam)

Kostenlos mit optionalen In-Game-Käufen

Kingdom Rush-Reihe – Fesselnde Tower-Defense-Action

Die Kingdom Rush-Serie von Ironhide Game Studio hat sich als Maßstab im Tower-Defense-Genre etabliert und gehört fix zu den besten Handyspielen 2025 für uns. Da die Titel sich spielerisch sehr ähneln, erwähnen wir hier alle Teile direkt in einem Atemzug.

Seit dem ersten Spiel im Jahr 2011 begeistert die Reihe mit strategischem Tiefgang, humorvollen Elementen und ansprechender Grafik. Ihr verteidigt euer Königreich gegen Horden von Gegnern, indem ihr verschiedene Türme mit individuellen Fähigkeiten platziert und Helden mit einzigartigen Kräften einsetzt. Die Serie umfasst mehrere Titel, darunter:

Kingdom Rush (2011): Der Ursprung der Saga, in dem ihr erstmals die Welt von Linirea verteidigt.

Der Ursprung der Saga, in dem ihr erstmals die Welt von Linirea verteidigt. Kingdom Rush: Frontiers (2013): Eine Fortsetzung mit neuen Türmen, Helden und Herausforderungen in exotischen Gebieten.

Eine Fortsetzung mit neuen Türmen, Helden und Herausforderungen in exotischen Gebieten. Kingdom Rush: Origins (2014): Ein Prequel, das die Vorgeschichte erzählt und neue Einheiten sowie Feinde einführt.

Ein Prequel, das die Vorgeschichte erzählt und neue Einheiten sowie Feinde einführt. Kingdom Rush: Vengeance (2018): Hier schlüpft ihr in die Rolle des Bösewichts und greift die Königreiche an.

Hier schlüpft ihr in die Rolle des Bösewichts und greift die Königreiche an. Kingdom Rush 5: Alliance TD (2025): Neuster Ableger mit einer Vielzahl an frischen Türmen und Karten.

Jeder Titel bietet stundenlangen Spielspaß mit hohem Suchtfaktor. Je weiter ihr eure Türme ausbauen könnt, desto spaßiger wird die Reihe grundsätzlich. Allerdings sind einige Level nicht gerade einfach. Unter Umständen braucht es mehrere Anläufe, ehe ihr wirklich alle Kapitel meistert.

Verfügbar für Android und iOS

Kingdom Rush (2011) ist kostenlos. Alle Nachfolger sind für drei bis acht Euro pro Titel erhältlich.

Caves of Lore: Beliebter Titel für Rollenspielfans

Wer Rollenspiele mag, könnte mit Caves of Lore viel Spaß haben. In diesem Retro-inspirierten Abenteuer erkundet ihr eine offene Welt, führt rundenbasierte Kämpfe und lüftet das Geheimnis um den Verlust des Erinnerungsvermögens der Menschen. Mit vielfältigen Waffen und Zaubersprüchen bietet das Spiel stundenlangen Spielspaß.

Verfügbar für Android und iOS

Die App kostet 8,99 Euro.

Age of Empires: Mobile – Strategieklassiker für unterwegs

Der Strategie-Hit Age of Empires feiert sein Debüt auf mobilen Geräten. Führt Zivilisationen wie China, Rom oder Japan zum Sieg, sammelt Ressourcen, baut Armeen auf und führt Echtzeit-Schlachten. Über 40 historische Held:innen mit einzigartigen Fähigkeiten stehen euch zur Seite.

Verfügbar für Android und iOS

Kostenlos mit optionalen In-Game-Käufen

Fire Emblem Heroes – Taktische Kämpfe mit bekannten Helden

In Fire Emblem Heroes tretet ihr in rundenbasierten Kämpfen mit Helden aus der gesamten Fire-Emblem-Reihe an. Das Spiel kombiniert strategisches Gameplay (nach dem Stein-Schere-Papier-Prinzip) mit einer Vielzahl an unterhaltenden Story-Kapiteln und regelmäßigen Events. Der Titel stammt von Nintendo und sollte insbesondere dann etwas für euch sein, wenn ihr schon an de Fire-Emblem-Titeln auf der Konsole Spaß hattet.

Wie bei Solo Leveling: Arise handelt es sich aber um einen Gacha-Titel. Ob ihr etwa neue mächtige Helden erhaltet, ist von Glück und Zufall bestimmt. Ihr könnt Fire Emblem Heroes aber auch ohne den Einsatz von Geld sehr gut spielen.

Verfügbar für Android und iOS

Kostenlos mit optionalen In-Game-Käufen

Was ist ein Gacha-Spiel? Gacha-Spiele sind ein beliebtes Subgenre im Mobile-Gaming, das sich durch ein zufallsbasiertes Belohnungssystem auszeichnet. Spieler ziehen virtuelle „Kapseln“ (ähnlich den japanischen Gacha-Automaten), um neue Charaktere, Waffen oder Items zu erhalten. Bekannte Vertreter sind Genshin Impact oder Fire Emblem Heroes, die mit regelmäßigen Events und Sammelmechaniken für Langzeitmotivation sorgen.

Was ist ein Gacha-Spiel? Gacha-Spiele sind ein beliebtes Subgenre im Mobile-Gaming, das sich durch ein zufallsbasiertes Belohnungssystem auszeichnet. Spieler ziehen virtuelle „Kapseln" (ähnlich den japanischen Gacha-Automaten), um neue Charaktere, Waffen oder Items zu erhalten. Bekannte Vertreter sind Genshin Impact oder Fire Emblem Heroes, die mit regelmäßigen Events und Sammelmechaniken für Langzeitmotivation sorgen.

Während Gacha-Mechaniken für Spannung sorgen, gibt es auch Kritik an den teils kostenintensiven Zufallssystemen – denn das Glück entscheidet, wie viel Gegenwert ihr für euer Geld erhaltet. Viele Spiele (etwa die hier genannten) bieten jedoch faire Gratisoptionen, mit denen sich Inhalte auch ohne Geld freischalten lassen.

Baba Is You – Kreatives Puzzle-Abenteuer

Baba Is You revolutioniert das Puzzle-Genre, indem es euch die Regeln des Handyspiels ändern lässt. Durch das Verschieben von Wortblöcken verändert ihr die Spielmechanik und löst so kreative Rätsel. Ein Muss für alle, die ihr Gehirn herausfordern möchten – und stark um die Ecke denken können.

Verfügbar für Android und iOS

Die App kostet 7,99 Euro

Genshin Impact – Atemberaubendes Open-World-Abenteuer

Genshin Impact entführt euch in die weitläufige Welt von Teyvat, wo ihr als Reisende auf der Suche nach eurem verlorenen Geschwisterchen seid. Mit einer Vielzahl von Charakteren, die jeweils einzigartige Fähigkeiten besitzen, bietet das Spiel actionreiche Kämpfe und eine fesselnde Story. In der CURVED-Redaktion kam der Titel häufig zum Einsatz der Performance von neuen Smartphones zum Einsatz. Die offene Spielwelt sieht gut aus, benötigt aber auf hohen Grafikeinstellungen auch sehr viel Leistung.

Einige Gameplay-Mechaniken erinnern übrigens lose an Zelda: Breath of the Wild. So oder so gibt es neben der Hauptwelt zahlreiche Dungeons, die von euch erobert werden wollen. Und das macht Spaß. Selbst laut Apple ist Genshin Impact eines der besten Handyspiele.

Verfügbar für Android und iOS

Kostenlos mit optionalen In-Game-Käufen

Mario Kart Tour – Rennspaß mit Nintendo-Flair

Mario Kart Tour bringt den beliebten Rennspaß auf eure Mobilgeräte. Rast mit bekannten Charakteren über Strecken, die von realen Städten inspiriert sind, und messt euch mit Spieler:innen weltweit. Das Spiel bietet verschiedene Modi und regelmäßige Events.

Verfügbar für Android und iOS

Kostenlos mit optionalen In-Game-Käufen

Secret of Mana – Klassisches Action-RPG für unterwegs

Das ursprünglich 1993 veröffentlichte Secret of Mana begeistert auch heute noch mit seinem innovativen Echtzeit-Kampfsystem und der liebevoll gestalteten Welt. Die mobile Version bringt den SNES-Klassiker auf eure Smartphones und bietet das nostalgische Spielerlebnis für unterwegs. Erhältlich für Android und iOS.

Leider könnt ihr das Spiel aber nur alleine bestreiten. Im Original konnten noch bis zu drei Spieler gleichzeitig ins Abenteuer ziehen. Dennoch gehört Secret of Mana zu den besten Handyspielen für uns.

Verfügbar für Android und iOS

Die App kostet 7,99 Euro

Chrono Trigger – noch ein Klassiker von Square Enix

Neben Secret of Mana hat Square Enix auch weitere JRPG-Klassiker aufs Handy gebracht. Darunter sind zwar auch mehrere Teile der Final-Fantasy-Reihe (etwa Teil 7, 8 und 9). Doch hier wollen wir noch einmal Chrono Trigger hervorheben. Habt ihr das Spiel damals nicht auf dem Super Nintendo gespielt, solltet ihr das nun nachholen. Ganz besonders ist hier die Story, die verschiedene Zeitalter umspannt.

Verfügbar für Android und iOS

Die App kostet 9,99 Euro

