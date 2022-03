Im Google Play Store findet ihr viele hilfreiche Apps. Natürlich gibt es auch eine Menge unterschiedlicher Smartphone-Spiele für Android kostenlos, die ihr einfach downloaden und ausprobieren könnt. Deshalb haben wir für euch einige der besten Titel in einer Auswahl zusammengefasst.

Einst war der Gaming-Bereich in den App-Stores von Google und Co. eher spärlich befüllt und mit zwar kurzweiligen, aber eher simplen Spielen bestückt. Mittlerweile gibt es eine schier unüberschaubare Anzahl an unterschiedlichen Titeln zum Download, die tolle Grafik und langfristigen Spaß versprechen. Die nachfolgenden Titel gehören mit zu den besten, wenn ihr Android-Spiele kostenlos zocken wollt. Darunter findet ihr unter anderem Action-Spiele, 3-Gewinnt-, Renn- oder Abenteuer-Games.

Genshin Impact: Das beliebteste Android-Abenteuer-Spiel ist kostenlos

"Genshin Impact" ist ein Open-World-Rollenspiel, das nicht nur die Welt der kostenlosen Smartphone-Spiele auf Android erobert hat. Auch im iOS-App-Store, auf der PlayStation 4 oder Windows-PCs könnt ihr das RPG derzeit erleben. In Genshin Impact erkundet ihr eine riesige, grafisch beeindruckende Welt im Anime-Stil, levelt verschiedene Charaktere mit unterschiedlichen Fähigkeiten und besiegt unzählige Monster.

Ein bisschen erinnert Genshin Impact an "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" für die Nintendo Switch – vor allem grafisch. Es gibt aber einen entscheidenden Unterschied: In diesem Rollenspiel sammelt ihr Upgrades vor allem über ein Loot-Box-System. Die Boxen enthalten Ausrüstungsgegenstände und sogar seltene Charaktere, die ihr per Zufall zieht.

Ihr könnt das Smartphone-Spiel auf Android kostenlos herunterladen und problemlos ohne zusätzliche Kosten spielen. Über die rar gesäte Premium-Währung erreicht ihr neue Inhalte aber wesentlich schneller. Dennoch hat sich Genshin Impact zu einem echten Hit entwickelt, der auch ohne Investition insbesondere visuell Spaß macht. Ihr solltet allerdings ein leistungsstarkes Smartphone besitzen, um das grafisch sehr anspruchsvolle Spiel in voller Pracht flüssig genießen zu können. Hier findet ihr die leistungsstärksten Smartphones.

"Asphalt 9: Legends": Das Rennspiel

Nicht erst seit "Asphalt 9: Legends" ist der Name dieser Reihe der Inbegriff für Rennspiele auf Smartphones. Seit "Asphalt 5" erscheinen die Titel für das Google-Betriebssystem Android und holen Fans auf die virtuelle Rennstrecke. Der aktuelle Teil stammt aus 2018 und stellt gerade in Sachen Grafik eine große Weiterentwicklung gegenüber dem Vorgänger "Asphalt 8: Airborne" dar. Dies beweist auch der Trailer.

"Asphalt 9: Legends" von Gameloft ist kostenlos im Play Store erhältlich, bietet aber In-Game-Käufe an. Gegen Echtgeld könnt ihr so beispielsweise Premium-Währung und Karten erhalten, die wiederum bessere Autos und Teile freischalten.

Android-Spiele kostenlos: Die Flatrate-Alternative Viele Spiele-Apps, die auf Android kostenlos sind, finanzieren sich vor allem durch Werbung und In-Game-Käufe. Das kann schnell nerviger oder teurer werden, als man denkt. Möchtet ihr die Werbung loswerden, geht das für gewöhnlich kostenpflichtig in der App selbst. Als Alternative gibt es aber mittlerweile auch Dienste wie zum Beispiel von o2 die "Games Flatrate" aus dem Hier könnt ihr euch die Games Flatrate von o2 genauer ansehen

Das sind die Top-Games der o2 Games Flatrate Die Inhalte lassen sich also ohne Systeme, die euch zu einem Premium-Währungskauf bewegen sollen, genießen. Google selbst bietet dafür den "Play Pass" im Play Store an. Apple nennt seinen Flatrate-Gaming-Dienst für iPhones "Apple Arcade". Wenn ihr viele Games spielt, kann sich diese Alternative unter Umständen lohnen. Viele Spiele-Apps, die auf Android kostenlos sind, finanzieren sich vor allem durch Werbung und In-Game-Käufe. Das kann schnell nerviger oder teurer werden, als man denkt. Möchtet ihr die Werbung loswerden, geht das für gewöhnlich kostenpflichtig in der App selbst. Als Alternative gibt es aber mittlerweile auch Dienste wie zum Beispiel von o2 die "Games Flatrate" aus dem Gaming-Bereich von o2 . Über solche Flatrate-Angebote bekommt ihr für einen monatlichen Beitrag eine große Auswahl an Spielen, die komplett ohne Werbung oder "versteckte Zusatzkosten" (z. B. Upgrades über In-App-Käufe) auskommen.Die Inhalte lassen sich also ohne Systeme, die euch zu einem Premium-Währungskauf bewegen sollen, genießen. Google selbst bietet dafür den "Play Pass" im Play Store an. Apple nennt seinen Flatrate-Gaming-Dienst für iPhones "Apple Arcade". Wenn ihr viele Games spielt, kann sich diese Alternative unter Umständen lohnen.

Battle Royale: "PUBG" und "Fortnite"

Ein besonders im Bereich der Shooter verbreitetes Sub-Genre, das seit ca. 2018 einen riesigen Zuwachs erlebt hat, ist "Battle Royale". Dieser Mehrspielermodus verschleppt euch in ein stetig schrumpfendes Areal, in dem ihr um das alleinige Überleben kämpft. Die beliebtesten und besten Android-Spiele, die sich diesem actionreichen Spielprinzip verschrieben haben, sind "PlayerUnknown’s Battlegrounds" und "Fortnite".

Ersteres ist für Smartphones und Tablets kostenlos im Google Play Store erhältlich. Letzteres gehört zweifelsfrei zu den erfolgreichsten Spielen für Android und andere Systeme, die kostenlos bereitstehen. Allerdings müsst ihr Fortnite im Gegensatz zu "PUBG" abseits des Play Stores über einen separaten Installer des Vertreibers "Epic Games" herunterladen.

Match Masters: Das 3-Gewinnt-Spiel für Android

Aktuell auf Platz 1 in den Play-Store-Charts für Android-Spiele, die kostenlos downloadbar sind, steht "Match Masters" (Stand: Februar 2022). Ein typisches "Match 3" oder "3 Gewinnt"-Spiel. Der wohl bekannteste Vertreter dieses Genres ist auf Smartphones "Candy Crush". Match Masters nimmt das beliebte Konzept und lässt euch in einem Duell gegen andere Spieler antreten. Erreicht ihr auf einem gemeinsamen Spielfeld mehr Punkte als euer Gegner, gewinnt ihr das Match.

Für besonders starke Züge und mehr Punkte könnt ihr Booster oder Power-Ups einsetzen, die ihr unter anderem über In-App-Käufe erwerbt. Teilweise finanziert sich die App auch über Werbeeinblendungen. Neben schnellen Duellen gibt es weitere Möglichkeiten, um sich in Match Masters die Zeit zu vertreiben. Bestenlisten, Live-Turniere und Sticker-Sammlungen gehören dazu. Ihr könnt euch sogar verbünden, indem ihr einem Team beitretet. Wollt ihr gegen Freunde antreten, benötigt ihr zusätzlich einen Facebook-Account.

Kindom Rush: Tower Defense mit Suchtfaktor

Kommt ihr aus einer Zeit, in der ihr damals ohne Ende mit Freunden "Warcraft III"-Mods an eurem PC mit Freunden gespielt habt? Unter den Mods gab es auch lustige Tower-Defense-Partien, in denen ihr eine Armee an Gegnern mit klug gebauten Türmen aufhalten müsst. Genau dieses Spielprinzip bringt "Kingdom Rush" auf euer Handy. Und ja, das Spiel macht süchtig und holt den Spielspaß aus alten Warcraft-Mod-Zeiten zurück.

Der Name deutet zwar auf einen ätzenden Pay-to-Win-Artikel und Billig-Klon ohne Seele hin. Dahinter versteckt sich allerdings ein spaßiges und durchdachtes Spiel mit eigenem Charakter, das euch nicht nur unterhält sondern auch fordert. Die unterschiedlichen Türme und Elemente wie Helden oder Blockereinheiten sorgen für viele Möglichkeiten und Abwechselung. Falls euch das Spiel zu schwer ist, könnt ihr gegen Geld weitere und noch stärkere Helden erwerben oder Items kaufen, die euch einen Vorteil verschaffen. Währung für die besagten Gegenstände lassen sich aber auch erspielen.

Die "Kingdom Rush"-Reihe umfasst bereits vier verschiedene Spiele. Allerdings ist nur der erste Teil kostenlos. Die anderen Titel müsst ihr im Google Play Store für eine geringe Summe kaufen.