Heute geht die Fußball-EM 2021 los. Da das Public-Viewing aufgrund der Corona-Pandemie wohl größtenteils ausfallen dürfte, solltet ihr euch vorher informieren, wo ihr die Fußballspiele live verfolgen könnt. Wir verraten euch, welche Apps ihr braucht, um die besten EM 2021 Live-Streams zu finden.

Inhaltsverzeichnis

Bevor ihr mit dem Fußball-Live-Stream loslegt …

Bevor wir euch verraten, wo ihr die besten Fußball-Live-Stream-Apps findet, wollen wir euch in Erinnerung rufen, dass so ein Live-Stream enorm das Datenvolumen eures Smartphones beansprucht. Streamt also am besten im WLAN oder behaltet eure verbleibenden mobilen Daten immer gut im Blick während der nächsten Wochen.

Natürlich könnt ihr auch extra für die EM 2021 einen monatlich kündbaren Tarif mit viel oder sogar unlimitiertem Datenvolumen buchen. Doch das ist euch überlassen, nun geht’s weiter mit den EM-Live-Stream Apps.

Europameisterschaft Live-Stream bei ARD und ZDF

In der heutigen Zeit seid ihr nicht mehr auf Fußball live im Free-TV angewiesen. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben beide Mediatheken, die ihr sowohl über den Browser als auch über die jeweilige App aufrufen könnt. Hier könnt ihr alle Partien problemlos im Live-Stream verfolgen oder nachträglich schauen. Ausgenommen sind hier jedoch zehn Spiele der Gruppenphase, für die sich der kostenpflichtige Pay-TV-Anbieter MagentaTV die Rechte gesichert hat.

Hier findet ihr alle Links zu den entsprechenden Fußball Live-Stream Apps:

ZDF

ARD

Die EM-Live-Stream-App beider Sender ist für alle Handys kostenlos und auch der Stream an sich kostet euch nichts extra. Übrigens: Wenn ihr wirklich alle Spiele verfolgen wollt, braucht ihr die kostenpflichtige App von MagentaTV. Hier sind ARD und ZDF auch gleich integriert, sodass ihr nicht hin und herwechseln müsst.

EM 2021 Live-Stream als Ticker – die besten Apps

Video-Streaming kostet euch enorm viel Datenvolumen. Falls es euch nichts ausmacht Cristiano Ronaldos Waschbrettbauch nicht in 4K auf dem Smartphone zu bewundern, könnt ihr stattdessen auch auf einen Fußball-Ticker zurückgreifen. Der zeigt euch anstelle des Videos alle Tore, Statistiken und Geschehnisse als Text in Echtzeit. Hier verbraucht ihr weniger Datenvolumen und könnt die Spiele ungestört nebenbei genießen.

Hier findet ihr eine Auswahl der besten EM 2021 Ticker-Apps:

Euro 2020 Offiziell (Android / iOS)

OneFootball (Android / iOS)

Kicker (Android / iOS)

Fußball-EM-Stream: ARD, ZDF oder Magenta – wo läuft was?

Die folgende Auflistung zeigt euch alle Fußballspiele der Gruppenphase und auf welchem Sender sie laufen. So braucht ihr nicht lange zu suchen, um die richtige Stream-App zu finden.

Spieltag (11.06. bis 15.06.)

ARD: Türkei – Italien, 11.06. um 21:00 Uhr

11.06. um 21:00 Uhr MagentaTV: Wales – Schweiz, 12.06. um 15:00 Uhr

12.06. um 15:00 Uhr ZDF: Dänemark – Finnland, 12.06. um 18:00 Uhr

12.06. um 18:00 Uhr ZDF: Belgien – Russland, 12.06. um 21:00 Uhr

12.06. um 21:00 Uhr ARD: England – Kroatien, 13.06. um 15:00 Uhr

13.06. um 15:00 Uhr ARD: Österreich – Nordmazedonien, 13.06. um 18:00 Uhr

13.06. um 18:00 Uhr ARD: Niederlande – Ukraine, 13.06. um 21:00 Uhr

13.06. um 21:00 Uhr MagentaTV: Schottland – Tschechien, 14.06. um 15:00 Uhr

14.06. um 15:00 Uhr ARD: Polen – Slowakei, 14.06. um 18:00 Uhr

14.06. um 18:00 Uhr ZDF: Spanien – Schweden, 14.06. um 21:00 Uhr

14.06. um 21:00 Uhr ZDF: Ungarn – Portugal, 15.06. um 18:00 Uhr

15.06. um 18:00 Uhr ZDF: Frankreich – Deutschland, 15.06. 21:00 Uhr

Spieltag (16.06. bis 19.06.)

MagentaTV: Finnland – Russland, 16.06. um 15:00 Uhr

16.06. um 15:00 Uhr ARD: Türkei – Wales, 16.06. um 18:00 Uhr

16.06. um 18:00 Uhr ARD: Italien – Schweiz, 16.06. um 21:00 Uhr

16.06. um 21:00 Uhr ZDF: Ukraine – Nordmazedonien, 17.06. um 15:00 Uhr

17.06. um 15:00 Uhr ZDF: Dänemark – Belgien, 17.06. um 18:00 Uhr

17.06. um 18:00 Uhr ZDF: Niederlande – Österreich, 17.06. um 21:00 Uhr

17.06. um 21:00 Uhr MagentaTV: Schweden – Slowakei, 18.06. um 15:00 Uhr

18.06. um 15:00 Uhr ZDF: Kroatien – Tschechien, 18.06. um 18:00 Uhr

18.06. um 18:00 Uhr ZDF: England – Schottland, 18.06. um 21:00 Uhr

18.06. um 21:00 Uhr ARD: Ungarn – Frankreich, 19.06. um 15:00 Uhr

19.06. um 15:00 Uhr ARD: Portugal – Deutschland, 19.06. um 18:00 Uhr

19.06. um 18:00 Uhr ARD: Spanien – Polen, 19.06. um 21:00 Uhr

Spieltag (20.06. bis 23.06.)

ZDF: Italien – Wales, 20.06. um 18:00 Uhr

20.06. um 18:00 Uhr ZDF: Schweiz – Türkei, 20.06. um 18:00 Uhr

20.06. um 18:00 Uhr ARD: Ukraine – Österreich, 21.06. um 18:00 Uhr

21.06. um 18:00 Uhr ARD: Nordmazedonien – Niederlande, 21.06. um 18:00 Uhr

21.06. um 18:00 Uhr ARD: Russland – Dänemark, 21.06. um 21:00 Uhr

21.06. um 21:00 Uhr ARD: Finnland – Belgien: 21.06. um 21:00 Uhr

21.06. um 21:00 Uhr ARD: Kroatien – Schottland, 22.06. um 21:00 Uhr

22.06. um 21:00 Uhr ARD: Tschechien – England: 22.06. um 21:00 Uhr

22.06. um 21:00 Uhr ZDF: Schweden – Polen, 23.06. um 18:00 Uhr

23.06. um 18:00 Uhr ZDF: Slowakei – Spanien, 23.06. um 18:00 Uhr

23.06. um 18:00 Uhr MagentaTV: Portugal – Frankreich, 23.06. um 21:00 Uhr

23.06. um 21:00 Uhr ZDF: Deutschland – Ungarn, 23.06. um 21:00 Uhr