Handy mit großem Display: Mobile Riesen im Überblick

Große Smartphones sind mittlerweile fester Bestandteil des Handy-Markts. Manche Hersteller gehen dabei über die Konventionen hinaus und veröffentlichen echte Smartphone-Riesen. Welche Geräte aktuell die größten Displays bieten, haben wir für euch hier zusammengefasst.

Inhaltsverzeichnis

Handy mit großem Display: Unsere Favoriten 9.2/10 CURVED-Score Apple iPhone 14 Pro Max Top Top-Kamera mit 48 MP

Design und Verarbeitung

Dynamic Island und Always-On-Display

Super-Akkulaufzeit

Enorm schnell Flop Könnte schneller aufladen

Hoher Preis Apple iPhone 14 Plus Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Großes Display

Lange Akkulaufzeit

Leistungsstarker A15-Chip Weniger Vielversprechend Keine Telelinse

Langsame Ladegeschwindigkeit

Kein ProMotion (nur 60 Hz) 8.7/10 CURVED-Score Samsung Galaxy Z Fold 4 Top Stark verbesserte Kamera

Displayqualität

Optimierte Akkuleistung

Leistung

Handy und Tablet in einem Gerät Flop Selfiekameras

1:1-Format des inneren Displays

Preis-Leistung Xiaomi Xiaomi 12 Pro Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Drei Kameras mit je 50 MP Auflösung

Hochauflösendes OLED-Display mit 120 Hz

spannende Foto- und Videofunktionen

High-End-Prozessor

120 W Ladepower Weniger Vielversprechend Keine IP-Zertifizierung

Relativ kleiner Akku

Vergleichsweise teuer 9/10 CURVED-Score Samsung Samsung Galaxy S22 Ultra Top Top-Kamera

S-Pen im Gehäuse integriert

Super Akku-Leistung

Gute Performance Flop Hoher Preis

Wenig Unterschiede zum Vorgänger

sehr rutschig ohne Hülle 7.9/10 CURVED-Score Samsung Galaxy A72 Top Lange Akku-Laufzeit

Tolles Display

Starke Hauptkamera

Echtes Tele

25-W-Ladeadapter inklusive Flop Performance

Nur 90 Hz

Kein 5G

Kunststoff-Rückseite

Nachtmodus 8.8/10 CURVED-Score Xiaomi Xiaomi Mi 11 Top Top-Display

Coole Film-Features

Top-Leistung

Guter Sound

Akkulaufzeit 1-2 Tage Flop Makro-Kamera naja

Nachtmodus hinter Konkurrenz

Offiziell nicht wasserdicht

Was ist so reizvoll an einem Handy mit großem Display?

Egal, ob Serien streamen, Clips auf Social Media schauen oder aufwendige Online-Games genießen: Große Smartphones sorgen dafür, dass ihr immer alles vom Gezeigten sehen könnt. Und beim Arbeiten können Textdokumente und Tabellen hervorragend auf den riesigen Displays bearbeitet werden. Wer hier noch reinzoomen muss, hat definitiv zu viel Arbeit vor sich.

Zudem bieten diese Smartphones neben dem großen Display auch jede Menge Platz für einen riesigen Akku. Dementsprechend halten einige der Riesen im Alltag besonders lang durch.

Zwischen groß (Galaxy Note 20 Ultra) und klein (iPhone 12 mini) gibt es doch recht deutliche Unterschiede (© 2021 CURVED )

Wer allerdings nach handlichen Geräten sucht, ist bei den Handys mit großem Display falsch. Wenn ihr nicht gerade große Hände habt, müsst ihr die Riesen häufig mit beiden Händen halten und bedienen. Ein wenig Umgewöhnung am Anfang ist normal. Dann lassen sich aber Texte, Videos oder Webseiten dank des zusätzlichen Platzes simultan bedienen.

Doch wie groß ist denn nun eigentlich groß? Smartphone-Hersteller legen diese Messlatte immer wieder etwas höher. Vor einigen Jahren galt noch 6,1 Zoll als groß. Mittlerweile sind wir bei 6,6 oder 6,7 Zoll angekommen. Dementsprechend haben wir hier alle Geräte zusammengefasst, die mindestens auf 6,7 Zoll kommen.

iPhone 14 Pro Max und 14 Plus

Mit der neuen Generation bleibt Apple dem bekannten Namensschema nur noch teilweise treu. Das iPhone 14 Pro Max behält den bekannten Max-Titel, um seine Größe zu verdeutlichen. Und diese liegt erneut bei stattlichen 6,7 Zoll. Diese werden in mattem Glas auf der Rückseite sowie Edelstahl-Seiten eingerahmt.

Neu dabei ist das iPhone 14 Plus. Dabei handelt es sich um eine größere Variante des Standardmodells, die ebenfalls in 6,7 Zoll daherkommt. Hier wurden Glas und Aluminium verbaut.

Das Display des iPhone 14 Pro Max ist eines der größten der neuen Apple-Reihe (© 2022 CURVED )

Die Bildschirme beider Geräte sind OLED-Displays. Beim iPhone 14 Pro Max sogar mit bis zu 120 Hz, die sich an den gezeigten Inhalt anpassen. Beide Smartphones können aber jederzeit mit farbenfrohen und gestochen scharfen Darstellungen überzeugen.

Die Akkulaufzeit des iPhone 14 Pro Max liegt bei bis zu 29 Stunden (Videowiedergabe). Das Plus-Modell muss sich hier aber nicht hinter dem Pro-Modell verstecken. Hier sind bis zu 26 Stunden Videowiedergabe möglich. Den Unterschied machen hier wohl vor allem der neue Prozessor A16 Bionic, der im iPhone 14 Pro Max (Test hier) verbaut ist und die variable Bildwiederholrate.

Das teurere Gerät ist besonders für ambitionierte Smartphone-Fotografen interessant. Die Pro-Modelle bieten zum ersten Mal eine 48-MP-Hauptkamera. Das iPhone 14 Plus setzt wie frühere iPhones auf 12 MP, die aber in der Vergangenheit hervorragende Ergebnisse ermöglicht haben.

Samsung Galaxy A72

Obwohl das Samsung Galaxy A72 (hier zum Test) ein Mittelklasse-Smartphone ist, wartet es mit einem 6,7 Zoll großem Display auf. Starke Farben und scharfe Kontraste sind dank AMOLED-Technologie ebenso Teil des Gesamtpakets. Der schnelle Prozessor lässt euch dabei auch nicht bei der Nutzung mehrerer Apps gleichzeitig im Stich.

Bei Fotos kann das Galaxy A72 ebenfalls überzeugen. Bei guten Lichtverhältnissen nimmt die Hauptkamera detailreiche Schnappschüsse auf. Die Telelinse bietet einen dreifachen optischen Zoom, sodass ihr beim Aufnehmen noch mehr Freiheiten habt.

OnePlus 10 Pro

Das Flaggschiff von OnePlus bietet ebenfalls ein 6,7 Zoll großes Display mit OLED-Technologie. Neben satten Kontrasten und guten Farben kann das Gerät auch mit einer fantastischen Helligkeit aufwarten. So seht ihr alle Inhalte auch bei direktem Sonnenlicht ohne Probleme. 120 Hz sorgen dafür, dass Videos und Co. flüssig dargestellt werden.

In Sachen Kameras setzt das OnePlus 10 Pro auf drei Linsen. Die Hauptkamera löst dabei theoretisch mit 48 MP auf. Allerdings kommt wie bei vielen anderen Flaggschiffen Pixel-Binning zum Einsatz: Je vier Pixel werden dabei zu einem großen Pixel kombiniert, was die Lichtausbeute erhöht. Gerade in dunkleren Umgebungen sind die Ergebnisse so deutlich klarer. Neben der Hauptkamera gibt es auch noch ein Ultraweitwinkel mit satten 50 MP und eine Telelinse mit 8 MP.

Google Pixel 7 Pro

Das Google Pixel 7 Pro ist ein tolles großes Smartphone (© 2022 Google )

Das Google Pixel 7 Pro misst 6,7 Zoll in der Bildschirmdiagonale. Der Tech-Gigant hinter dem Betriebssystem Android setzt dabei auf ein OLED-Panel mit QHD+-Auflösung. Damit sind die gezeigten Inhalte jederzeit scharf und gerade dunkle Szenen bei Videos auch wirklich dunkel. Dank einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz sind die Darstellungen jederzeit flüssig.

Auf der Rückseite setzt Google auf insgesamt drei Kameramodule. Ein Weitwinkel mit 50 MP sowie ein Ultraweitwinkel mit 12 MP und ein Teleobjektiv mit 48 MP. Die Kombination gibt euch in jeder Situation die richtige Linse, um euer Motiv passend einzufangen. Damit dem Gerät dabei nicht die Puste ausgeht, stecken 5000 mAh im Akku.

Xiaomi 12 Pro

Das Xiaomi 12 Pro ist ein Top-Handy (© 2022 Xiaomi )

Die Riege unserer Smartphones mit 6,7 Zoll endet mit dem Xiaomi 12 Pro. Auch hier bekommt ihr bis zu 120 Hz je nach angezeigtem Inhalt auf dem AMOLED-Display präsentiert. Gerade die Helligkeit überzeugt bei diesem Smartphone. Selbst bei direkter Sonneneinstrahlung bleibt alles noch gut lesbar.

Wie bei vielen andere Konkurrenten bekommt ihr eine Triple-Kamera auf der Rückseite des Xiaomi 12 Pro. Besonders ist, dass sowohl Weitwinkel als auch Ultraweitwinkel und Telekamera mit 50 MP auflösen. Die Qualitätsunterschiede zwischen den einzelnen Linsen fallen also besonders gering aus. Und selbst die Selfie-Kamera bringt mehr MP als bei den meisten Kontrahenten. Eigenporträts entstehen mit 32 MP.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung setzt beim Galaxy S22 Ultra auf 6,8 Zoll und liegt damit etwas über der neuen "Höchstgrenze" für Mainstream-Geräte. Dennoch bleibt das Gerät durch die S-Pen-Integration bedienbar und handlich. Das zeigt sich vor allem bei produktiven Stunden, in denen S-Pen und Display für reibungsloses Arbeiten sorgen. Einzig das Gewicht von 228 g könnte für einige zu schwer sein.

Das Samsung Galaxy S22 Ultra bietet mit dem S-Pen eine weitere Option, den großen Bildschirm zu steuern. (© 2022 )

Der Akku ist ebenfalls auf Produktivität gemünzt und hält lange durch. Satte 5000 mAh absolvieren den Tag auch ohne große Ladepause mühelos. Ist die Arbeit geschafft, geht es zum Vergnügen und den insgesamt vier Kameras auf der Rückseite.

Eine Hauptkamera mit 108 MP, zwei Telefotoobjektive mit bis zu zehnfachem Zoom und eine Ultraweitwinkelkamera konnten uns auch im Test des Galaxy S22 Ultra überzeugen. Nur den Speicher müsst ihr euch vorab gut überlegen. Das S22 Ultra bietet keine Möglichkeit, die Kapazität per SD-Karte zu erweitern.

Motorola G9 plus

Besonders günstig und besonders groß: Das Motorola G9 Plus. 6,8 Zoll bekommt ihr hier in Kombination mit solider Leistung und einem scharfen Display. Einzig bei der Helligkeit könnte das Gerät etwas mehr leisten. In direktem Sonnenlicht müsst ihr ein paar Abstriche bei der Lesbarkeit machen.

Beim Akku braucht ihr euch allerdings keine Gedanken zu machen. Mehr als 16 Stunden Online-Nutzung schafft das riesige Handy. Dank Fast Charging mit bis zu 30 W sind die 5000 mAh des Akkus auch schnell wieder aufgeladen.

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11: Groß, aber schlank (© 2021 CURVED )

Obwohl das Xiaomi Mi 11 (hier im Test) ein 6,81 Zoll großes Display besitzt, lässt es sich gut handhaben. Das liegt vor allem am Format 20:9, aber auch am relativ niedrigen Gewicht für die Größe. Nur 195 g liegen hier in der Hand.

Das Smartphone richtet sich vor allem an Videoenthusiasten. Denn in der Aufnahmesoftware finden sich zahlreiche Filter, Effekte und die Möglichkeit in HDR10+ aufzunehmen. Diese Fülle erfordert etwas Einarbeitungszeit. Aber wer sich damit beschäftigt, kann cineastische Ergebnisse erzielen.

Übrigens: Auch das Xiaomi Mi 11 Ultra (hier im Test) bietet ein 6,81-Zoll-Display. Allerdings bekommt ihr hier einen etwas größeren Akku und schnellere Ladegeschwindigkeit sowie mehr Arbeitsspeicher.

Samsung Galaxy Z Fold 4 5G

Das größte Smartphone ist eigentlich kein richtiges Smartphone mehr. Denn im aufgeklappten Zustand erreicht das Galaxy Z Fold 4 5G in der Diagonale 7,6 Zoll. Damit ist es schon fast ein Tablet und bietet ausreichend Platz für mehrere Apps und Webseiten.

Aufgeklappt bietet das Samsung Galaxy Z Fold 4 5G jede Menge Displayplatz. (© 2022 CURVED )

Im Vergleich zum Vorgänger hat Samsung die Kamera verbessert, die nun Ergebnisse liefert, wie wir sie von einem solchen Premium-Gerät erwarten. Die Selfie-Kamera kann allerdings nicht ganz überzeugen. Hier solltet ihr auf die Hauptkamera zurückgreifen, die durch den Faltmechanismus ebenfalls für Selbstporträts verwendet werden kann.

Häufig gestellte Fragen

Wie viel Zoll hat das größte Smartphone?

Das Samsung Galaxy Z Fold 4 5G. Im aufgeklappten Zustand erreicht es 7,6 Zoll Bildschirmdiagonale.

Welches ist das größte Samsung-Handy?

Ebenfalls das Samsung Galaxy Z Fold 4 5G und seine Vorgängermodelle. Das Galaxy Note 20 Ultra ist mit 6,9 Zoll auch sehr groß.

Haben größere Handys eine kürzere Akkulaufzeit?

In größeren Handys finden größere Akkus Platz, weswegen sie oft eine längere Akkulaufzeit haben als kleinere Modelle.

