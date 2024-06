EM-Spiele auf Handy streamen: So viele Daten schluckt ein Fußballspiel

Ihr wollt das anstehende Spiel der EM 2024 schauen, aber weder Fernseher noch WLAN sind in greifbarer Nähe? Ihr könnt die Partie stattdessen über euer Handy oder Tablet via Mobilfunknetz verfolgen. Aber: So ein Fußballspiel kann schnell euer Datenvolumen an seine Grenzen bringen. Hier erfahrt ihr, mit wie viel Datenverbrauch ihr rechnen könnt.

Inhaltsverzeichnis:

Grundsätzlich: Die meisten Spiele könnt ihr kostenlos über den Livestream der ARD oder des ZDF verfolgen. Wirklich alle Partien gibt's aber offenbar nur über Magenta TV der Telekom (für mobiles Streaming wird das Abo "Magenta TV Smart" benötigt).

RTL zeigt ebenso einige Übertragungen im Free-TV – wer den Sender über das Internet streamen will, benötigt RTL+ oder Online-TV-Dienste. Letztere sind beispielsweise o2 TV bzw. Waipu, GigaTV (Vodafone) oder Magenta TV.

EM 2024 bei ARD und ZDF streamen

Beginnen wir mit der einfachsten Lösung: ARD und ZDF bieten einen Livestream an, den ihr in Deutschland via Browser oder der jeweiligen App auf dem Handy schauen könnt. Kurz gesagt: Bei beiden Anbietern dürftet ihr für die maximale Qualität mit etwas über 4 GB Datenverbrauch je EM-Spiel rechnen. Wir schauen uns das einmal genauer an:

So viel Datenvolumen verbraucht der ARD-Stream

Laut ARD Sportschau verbraucht eine Stunde ARD-Stream in Full HD ganze 2,34 GB. Rechnen wir das nun auf ein komplettes EM-Spiel (90 Minuten Spielzeit plus 15 Minuten Pause) hoch, landen wir bei knapp 4,1 GB Datenverbrauch pro Partie.

In der App "ARD Mediathek" (Apple App Store | Google Play Store) habt ihr allerdings die Möglichkeit, die Streamingqualität anzupassen – per Standard ist "Auto" ausgewählt, wodurch sich die Qualität an eure Bandbreite anpasst.

Neben Full HD (beste Qualität) könnt ihr aber noch SD, SD 480p und HD Ready auswählen.

Für einen guten Kompromiss aus Auflösung und Datenverbrauch empfehlen wir euch HD Ready.

Alles darunter könnte schon sehr pixelig und unscharf wirken (würde den Datenverbrauch aber nochmals deutlich reduzieren).

Genaue Verbrauchsangaben für niedrigere Qualitätsstufen existieren leider nicht.

Ähnlich hoch: Der ZDF-Stream

Im Gegensatz zur ARD hat das ZDF genauere Angaben für die verschiedenen Streaming-Qualitätsstufen. In der App ZDF Mediathek (Apple App Store | Google Play Store) werden ungefähre Werte je Minute angegeben. Es gibt drei Qualitätsstufen für Mobile-Streamer.

Benötigtes Datenvolumen eines EM-Spiels beim ZDF:

Hoch: ca. 4,2 GB

Mittel: ca. 1,155 GB

Niedrig: ca. 630 MB

Sollte Deutschland es bis ins Finale der EM 2024 schaffen und würdet ihr alle Deutschland-Spiele in Full HD streamen, wären das knapp 29 GB an Datenverbrauch.

Wie sieht's bei Magenta TV und RTL+ aus?

Beide Anbieter haben leider keine offiziellen Angaben zum Datenverbrauch ins Netz gestellt. Gräbt man etwas tiefer, erhält man aber durchaus Werte. Zumindest, was den Datenhunger bei hoher Streamingqualität angeht:

Magenta TV mobil sollte laut einigen Foreneinträgen um die 4 GB für ein Fußballspiel in Full HD verbrauchen.

Computerbild zufolge benötigt RTL+ etwa 650 MB pro 10 Minuten bei maximaler Qualität. Unterm Strich wären das über 6 GB für ein Fußballspiel.

Wann spielt Deutschland überhaupt und wer überträgt es?

Damit ihr im Bilde seid, haben wir für euch die bekannten Spieltermine der deutschen Mannschaft inklusive Sender herausgesucht.

16. Juni, 21 Uhr (ZDF): Deutschland – Schottland

19. Juni, 18 Uhr (ARD): Deutschland – Ungarn

23. Juni, 21 Uhr (ARD): Deutschland – Schweiz

Ob es weitere Spieltermine geben wird, hängt jetzt vom Erfolg der Mannschaft ab.