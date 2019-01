Huawei P Smart (2019): So schaltet ihr Tastentöne und Tastenvibration aus

Das Huawei P Smart (2019) bietet für ein in der unteren Mittelklasse angesiedeltes Smartphone ein sehr gutes Gesamtpaket. Uns hat das Gerät unter anderem mit dem großen Display, der brauchbaren Kamera sowie mit seinem insgesamt ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis im Test überzeugt.

Damit ihr das Smartphone nach euren Wünschen nutzen könnt, haben wir euch bereits nützliches Zubehör vorgestellt und ein paar praktische Tipps zum P Smart verraten, etwa wie ihr einen Screenshot macht. In diesem Ratgeber wollen wir euch zeigen, wie ihr die Tastentöne und Tastenvibration ausschalten könnt.

Tastentöne deaktivieren

Sofern nicht anders eingestellt, gibt das Huawei P Smart (2019) bei der Eingabe über die Tastatur der Benutzeroberfläche einen Ton von sich. Diese Art der akustischen Rückmeldung erfolgt bei jedem Tastendruck. Das dient dazu, dass ihr direkt hört, ob euer Smartphone das Tippen auf der Bildschirmtastatur registriert hat. Wenn euch dieses klangliche Feedback stört, dann könnt ihr die Tastentöne jederzeit ausschalten. Etwa, wenn ihr das Handy nicht auf Lautlos stellen wollt, da ihr weiterhin einen Ton bei Benachrichtigungen hören wollt.

Um die Tastentöne beziehungsweise Tastaturtöne zu deaktivieren, geht ihr zuerst zu den "Einstellungen" eures P Smart. Als nächstes wählt ihr den Abschnitt "Töne" und tippt dort auf "Weitere Toneinstellungen". Im folgenden Menü findet ihr den Unterpunkt "Wähltastentöne". Dort könnt ihr zwischen "Keine", "Standard" oder "Melodie" wählen.

Tastenvibration ausschalten

Jedes Mal, wenn ihr das Huawei P Smart (2019) entsperrt, spürt ihr eine kurze Vibration. Auch bei der Bedienung der Navigationstasten und der Bildschirmtastatur vibriert euer Telefon. Es handelt sich hierbei um ein Android-Feature, das wohl gerade ehemalige iPhone-Nutzer stören könnte.

Wenn ihr auf die Tastenvibration verzichten möchtet, könnt ihr die entsprechende Funktion in den "Einstellungen" eures Smartphones ausschalten. Geht zunächst auf "Töne" und dann auf "Weitere Toneinstellungen". Hier könnt ihr die sogenannte "Touch-Vibration" aktivieren oder deaktivieren.

Viele Nutzer stellen an ihrem Smartphone den Klingelton aus und lassen sich stattdessen durch Vibration auf Anrufe oder Benachrichtigungen aufmerksam machen. Wollt ihr euer P Smart lautlos lassen und zusätzlich das Vibrieren deaktivieren, so ist auch das möglich. Ruft zuerst die "Einstellungen" eures Huawei P Smart (2019) auf. Tippt danach "Töne" an. Auf der nächsten Seite findet ihr den Menüpunkt "Im Lautlos-Modus vibrieren", unter dem ihr die Option ein- und ausschalten könnt.

"Nicht stören"-Modus nachts aktivieren

Spätestens wenn ihr zum Beispiel in einem beruflichen Meeting seid, kann selbst die Vibration eures Smartphones störend sein. Wollt ihr an eurem Huawei P Smart vorübergehend die Vibrationsfunktion und die Klingeltöne auf einen Schlag ausschalten? Dann ruft zunächst die "Einstellungen" auf. Tippt auf "Töne" und wählt danach den Menüpunkt "Nicht stören". Aktiviert den gleichnamigen Schalter ganz oben. Weiter unten könnt ihr das Verhalten des "Nicht stören-Modus" anpassen, dort findet ihr "Alle Unterbrechungen deaktivieren".

Wenn ihr Töne und Vibration des P Smart nur zu bestimmten Zeiten deaktivieren wollt, um beispielsweise in der Nacht nicht durch Benachrichtungen oder Anrufe geweckt zu werden, könnt ihr den "Nicht stören"-Modus nach Plan nutzen.

Zum Einstellen der Zeitregel beim Huawei P Smart geht ihr in den "Einstellungen" auf "Töne" und dann auf "Nicht stören". Unter dem Menüpunkt "Planmässig" könnt ihr durch Tippen auf "Uhrzeit" eine Start- und Endzeit bestimmen sowie die gewünschten Tage festlegen. Euer Huawei P Smart (2019) schaltet Töne und Vibration dann innerhalb dieses Zeitraums automatisch aus.