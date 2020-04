Huawei P40, P40 Pro und in der zweiten Hälfte des Jahres dann das P40+ – die aktuelle Serie des chinesischen Herstellers besticht mit herausragender Kamera-Technik und Top-Performance. Auch das P40 lite ist als günstigstes Modell enorm attraktiv. Doch alle haben einen Makel: Fehlende Google-Dienste – dennoch kommt ihr an manch eine Google-App. Wir erklären, wie und welche Alternativen es gibt.

Wer ein Android-Smartphone kauft, kennt den einen Ordner auf dem Homescreen, der dort schon seit dem ersten Anschalten erscheint: Der Ordner für die Google-Dienste. Dort findet ihr neben dem Play Store die Google-App mit Discover, darüber hinaus Gmail, Google Maps, YouTube, Drive, und so weiter.

Beim Huawei P40 lite, P40 und P40 Pro ist das nicht so. Zwar kommen alle Geräte auf Basis von Android 10 vom Android Open Source Project AOSP, Google-Apps sucht ihr allerdings vergeblich. Um Apps zu installieren, stellt euch Huawei als Alternative zum Google Play Store die Huawei AppGallery zur Verfügung, doch auch dort findet ihr keine Google-Apps. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten.

Unsere Empfehlung Huawei P40 lite

Huawei Phone Clone: Kopiert all eure Daten auf das neue P40

Keine Google-Dienste heißt auch: Keine Synchronisierung mit eurem Google-Konto. Theoretisch müsstet ihr also mit eurem neuen Smartphone von Null starten. Ganz so schlimm ist es mit der Huawei-App Phone Clone aber nicht. Diese übertragt in wenigen Augenblicken eure Kontakte, Bilder, Chatverläufe – und eben auch Apps.

Der Haken an der Sache: Apps, die derzeit von Huawei selbst nicht unterstützt werden, könnt ihr nicht kopieren. Bei mir betraf das leider einige wichtige Apps wie den DB Navigator oder Netflix. Hinsichtlich Google-Dienste konnten folgende Apps nicht übertragen werden:

Google Docs

Google Drive

Google Duo

Gmail

Google (Discover)

Google Play und alles damit verbundene (Filme & Serien, Musik, Spiele, Store)

Google Sprachausgabe

Google Home

Google Tabellen

YouTube

YouTube Music funktioniert bei der Übertragung übrigens, aber nutzen könnt ihr es nicht. Bei der Anmeldung hakt es. Auch wenn die Minus-Liste recht lang erscheint, gab es auch einige Apps, die sich problemlos kopieren ließen. Neben ebenso wichtigen Apps wie Spotify, oder Microsoft-Office-Tools wie OneDrive, Outlook und Word, Excel sowie PowerPoint sind das dann nach aktuellem Stand die Google-Apps:

Google Maps

Google Chrome

Google Übersetzer

Bei der Nutzung von Google Maps könnt ihr euch zwar nicht einloggen und bekommt die Benachrichtigung, dass Google Services fehlen. Wenn ihr das Ignorieren könnt, reicht das für die Routenplanung und den schnellen Blick auf die Karte.

Apps installieren mit AppSuche

Wenn ihr aber nach dem Wechsel eures Smartphones eigentlich grundsätzlich lieber alle Apps aufräumen und nur ausgewählte Software installieren wollt, könnt ihr die Mittel nutzen, die euch Huawei zur Verfügung stellt. Hier bietet sich die Kombination aus AppGallery und AppSuche an.

Die Huawei AppGallery einerseits funktioniert eher nach dem Konzept des Google Play Store. Dort findet ihr diverse Features wie Tipps der Redaktion, Top-Apps der Nutzer und Vorschläge basierend auf euren Interessen. Bei der AppSuche werden euch nur Top-Apps vorgeschlagen.

Die Drittanbieter-Software kommt allerdings mit einer mächtigen Suchfunktion. Wollt ihr eine App installieren, durchsucht das Programm nicht nur die Huawei AppGallery, sondern auch andere App-Stores wie der Amazon Appstore und die geläufigen apk-Stores wie apkpure.com oder apkmirror.com. Darüber hinaus durchsucht die App auch die offiziellen Webseiten der App-Anbieter.

Gibt es keine Anwendung, gibt es immerhin einen Link zur Homepage des Anbieters, den ihr als Link auf euren Startbildschirm setzen könnt. Bestes Beispiel dafür ist YouTube: Dafür gibt es kein Programm, allerdings könnt ihr ein Symbol auf dem Startbildschirm erstellen, das dann die Webseite im Browser öffnet. Allerdings entsteht so ein graues Symbol – nicht das offizielle YouTube-Logo.

Besser nach Alternativen suchen – Microsoft-Dienste bieten sich an

Die elegantere Lösung in dem Fall ist zum Beispiel NewPipe. Mit dieser App bekommt ihr Zugriff auf YouTube. Da dort keine Werbung ausgespielt wird, ist diese Software sogar für Nutzer von Smartphones mit Google Mobile Services interessant.

Im Netz kursieren noch einige Tutorials, wie ihr die Google Mobile Services auf euer Huawei-Smartphone bekommt. Hier ist allerdings auch stark zu bezweifeln, ob das wirklich nachhaltige Lösungen sind. Google könnte die Lücken schließen, von denen diese Workarounds profitieren, auch sicherheitsrelevante Updates könnten unterbunden werden – wenn diese überhaupt möglich sind.

Viele sinnvolle Apps lassen sich mithilfe von Microsoft-Apps ersetzen. Ob OneDrive, Office-Tools Das ist eine seriöse und performante Alternative.

Alternativen für Google-Apps

Besser: Wollt ihr eines der durchaus ansprechenden Smartphones der P40-Serie nutzen – immerhin trumpft das P40 Pro mit der aktuell besten Smartphone-Kamera auf – solltet ihr besser auf App-Alternativen zurückgreifen. Ein paar Vorschläge findet ihr hier, sind die Apps in der folgenden Übersicht nicht verlinkt, findet ihr sie in der Huawei AppGallery oder sie sind vorinstalliert.

Google Chrome: Opera

Google Docs: Microsoft Word

Google Drive: Microsoft OneDrive

Google Duo: Skype

Gmail: Outlook oder in vorinstallierter App über Gmail anmelden

Google (Discover): Huawei Assistant (vorinstalliert)

Maps: MAPS.ME

Google Play Store: Huawei AppGallery (vorinstalliert), F-Droid, Amazon Appstore, AppSuche

Google Tabellen: Microsoft Excel

YouTube: NewPipe (im F-Droid-Store)

Huawei P40-Serie und Social Media Apps

Wenn ihr euch fragt, ob ihr WhatsApp, Facebook und Instagram auf dem neuen Smartphone der P40-Serie nutzen könnt, gibt es positive Nachrichten: Die sind allesamt über die App AppSuche zu finden. Tinder allerdings gibt es nicht – hierfür müsst ihr im Browser swipen.

Übrigens: Huawei hat erst vor kurzem seine AppGallery für Entwickler geöffnet. Ihr dürft also optimistisch sein, dass fehlende Anwendungen früher oder später auch auf den Top-Smartphones des chinesischen Herstellers landen. Sicher ist das allerdings im Moment noch nicht.