iCloud auf iPhone, Mac und Windows-PC einrichten

iCloud ermöglicht es euch, Daten und Medieninhalte auf allen Apple-Geräten zu synchronisierenm die ihr besitzt. Dafür müsst ihr den Cloud-Dienst allerdings erst einmal einrichten. Wir verraten euch, wie dies auf iPhone, iPad und Co. funktioniert.

iCloud speichert eure Daten online

Ihr könnt sie dann von all euren kompatiblen Geräten abrufen

Apples Cloud-Dienst lässt sich auch auf Windows-PCs nutzen

iCloud: Einrichtung auf iPhone und iPad

Damit ihr iCloud optimal nutzen könnt, muss auf eurem Gerät die aktuelle Version von Apples mobilem Betriebssystem laufen. Aktuell also iOS 13 (Stand: Februar 2020). Nutzt ihr iWork (Pages, Numbers und Keynote) sollten sich auch diese Programme auf dem aktuellen Stand befinden. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, begebt ihr euch in die Einstellungen und meldet euch dort – falls noch nicht geschehen – ganz oben mit eurer Apple-ID an.

Anschließend tippt ihr auf euren Namen und dann auf "iCloud". Ihr gelangt nun zu einer Liste, die alle iCloud-kompatiblen Apps auf eurem iPhone beziehungsweise iPad enthält. Hinter jeder davon befindet sich ein Schalter, über den ihr die iCloud-Synchronisierung für die jeweilige App aktivieren könnt. Macht ihr das etwa bei der Kalender-App, habt ihr auf all euren iOS-Geräten Zugriff auf eingetragene Termine. Natürlich nur, wenn ihr iCloud überall eingerichtet habt. Habt ihr alle Apps ausgewählt, die ihr synchronisieren möchtet, ist die iCloud-Einrichtung auch schon abgeschlossen.

iCloud auf dem Mac einrichten

Auch macOS sollte sich für iCloud auf dem neuesten Stand befinden. Die derzeit (Februar 2020) aktuelle Version ist macOS Catalina. Meldet ihr euch dann über das Apple-Menü mit eurer Apple-ID an, aktiviert sich iCloud automatisch. Unter "Systemeinstellungen | Apple-ID" könnt ihr dann wie auf dem iPhone und iPad einstellen, welche Anwendungen iCloud synchronisieren soll.

iCloud unter Windows einrichten

Auch Windows-Nutzer können iCloud verwenden. Apple bietet dafür eine Anwendung an, die ihr zunächst auf eurem PC installieren müsst. Startet dann iCloud für Windows und meldet euch mit eurer Apple-ID an. Nun wählt ihr alle Geräte aus, die ihr synchronisieren wollt. Anschließend müsst ihr noch angeben, welche iCloud-Dienste ihr nutzen möchtet. Daraufhin erstellt der Cloud-Dienst Ordner auf eurem Rechner, in denen ihr Dateien ablegen könnt – beispielsweise für die Fotomediathek oder iCloud Drive. Alle Dateien, die sich in diesen Ordnern befinden, könnt ihr anschließend auch über eure Apple-Geräte abrufen.

Zusammenfassung: