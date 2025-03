iPhone-Code vergessen: Was tun?

Aus Sicherheitsgründen solltet ihr eine PIN für euer Apple-Handy festlegen. Doch was ist, wenn ihr den iPhone-Code vergessen habt? In dem Fall gibt es noch Möglichkeiten, wieder Zugriff auf das Smartphone zu erlangen – aber nicht allzu viele. Wir erklären euch in diesem Ratgeber, was ihr unternehmen könnt – und wieso ihr regelmäßig Backups von eurem iOS-Gerät anlegen solltet.

iPhone-Code vergessen: Die Konsequenzen

Apple legt viel Wert auf die Sicherheit eurer Daten. So können Personen etwa im Falle eines Diebstahls keinen Zugriff auf persönliche Inhalte von euch bekommen. Bank- oder Login-Daten etwa sind geschützt. Aus diesem Grund ist es euch auch nicht möglich, ohne PIN-Code auf das Smartphone mitsamt euren Bildern, Dokumenten und Co. zuzugreifen. Für eure Datensicherheit eine gute Sache.

Aber: Habt ihr euren iPhone-Code vergessen und könnt euch wirklich nicht mehr daran erinnern, hat das Konsequenzen. Ihr müsst das iPhone auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Es werden also alle Daten von eurem Smartphone gelöscht. Danach lässt sich ein neuer Code festlegen

Damit ihr euer iPhone nahezu ohne Konsequenzen wiederherstellen könnt, empfehlen wir euch regelmäßige oder automatische Backups über iCloud oder iTunes. Ansonsten gehen alle Daten auf dem Smartphone seit der letzten Sicherheitskopie verloren.

Einen Trick gibt es nicht. Solltet ihr die PIN so oft falsch eingegeben haben, dass die Code-Sperre weitere Eingaben verhindert, solltet ihr also zunächst abwarten und es später erneut versuchen. Womöglich erinnert ihr euch doch noch an euer Passwort und verhindert so den Datenverlust.

72 Stunden Zeit: iPhone mit altem Code entsperren

Wenn ihr euren iPhone-Code gerade erst geändert und dann vergessen habt... könntet ihr Glück haben. Innerhalb von 72 Stunden nach der Code-Änderung lässt sich euer Handy noch mit der alten PIN entsperren. Allerdings nur, wenn iOS 17 oder neuer installiert ist. Danach geht ihr so vor:

Gebt den Code falsch ein, bis "iPhone nicht verfügbar" auftaucht.

Wählt "Code vergessen?" aus.

Tippt "Vorherigen Code eingeben" an.

Verwendet eure alte PIN. Ist diese korrekt, könnt ihr direkt einen neuen Code festlegen (den ihr hoffentlich nicht vergesst).

Für iPhone-Nutzer empfohlen:

Apples beliebte Smartwatch Apple Watch Series 10 Die Apple Watch Series 10 ist eine der besten Smartwatches auf dem Markt und die naheliegende Wahl für iPhone-Nutzer und Apple-Fans. Sichert euch jetzt ein Riesen-Display, due Top-Verarbeitung, exzellentes Tracking und vieles mehr. Jetzt mehr erfahren: Apple Watch Series 10: Technische Daten ohne Vertrag ab 397,99 € Zu Amazon inkl. Handy-Tarif (30+ GB) ab 37,49 € Zum o2-Shop

iPhone-Code vergessen: Zurücksetzen ohne weitere Geräte

Ihr habt euren iPhone-Code vergessen und wollt ohne Einsatz eures Computers wieder Zugang zu eurem Handy erhalten? Verwendet euer Smartphone iOS 15.2 oder neuer, klappt das Ganze ohne zusätzliche Geräte.

Tippt den Code so lange falsch ein, bis "iPhone nicht verfügbar" auf dem Bildschirm auftaucht.

iOS 16 und älter: Wählt "[Gerätename] löschen" aus.

Wählt "[Gerätename] löschen" aus. iOS 17 oder neuer: Wählt "Code vergessen?" aus.

Wählt "Code vergessen?" aus. Wählt das Zurücksetzen eures iPhones aus.

Bestätigt den Vorgang mit eurer Apple ID und Passwort

Achtung: Mit iOS 16 oder älter wird auch eure eSIM vom Handy gelöscht. Ist eure Software mindestens auf Stand iOS 17 oder neuer, fragt euch das iPhone, ob ihr die eSIM behalten wollt.

Tipp: Sofern ihr iCloud verwendet und "Mein iPhone suchen" auf eurem Smartphone aktiv ist, könnt ihr euer Handy auch ganz leicht über den Online-Dienst von Apple zurücksetzen. Etwa über euer iPad. Wählt dafür euer Handy unter "Alle Geräte" an und tippt auf "Löschen". Danach müsst ihr nur noch ein aktuelles Backup über iCloud oder Mac/Windows aufspielen.

iPhone-Code vergessen: Handy mit Windows oder Mac zurücksetzen

Wie könnt ihr euer iPhone entsperren, wenn ihr den Code vergessen habt? Ihr müsst es – zum Beispiel über iTunes – zurücksetzen und dann aus dem Backup wiederherstellen. Anders als der oben beschriebene Weg klappt das auch mit iPhones, auf denen auch ältere Betriebssysteme als iOS 15.2 laufen. Diese Methode empfiehlt sich außerdem, wenn ihr ein aktuelles Backup des iOS-Smartphones auf eurem Computer oder Mac gesichert habt.

Schaltet euer iPhone aus

Schließt euer iPhone an den PC via Lightning-Kabel oder USB-C (iPhone 15 oder neuer) an.

Haltet direkt die Seitentaste so lange gedrückt, bis ein Computer-Symbol auf dem Display auftaucht. Lasst sie nicht vorher los, wenn z.B. das Apple-Logo auftaucht. Damit bringt ihr das Handy in den Wartungszustand.

Besitzer eines iPhone 7 müssen die Leiser-Taste statt Seitentaste drücken. Wer ein iPhone 6s oder älter verwendet, hält den Homebutton gedrückt, bis das Computer-Symbol auftaucht.

Mac: Öffnet den Finder und tippt auf euer iPhone unter "Speicherorte". Wählt "[Name eures iPhones] vertrauen" und "Wiederherstellen" an. Anschließend könnt ihr das aktuellste Backup aufspielen.

Öffnet den Finder und tippt auf euer iPhone unter "Speicherorte". Wählt "[Name eures iPhones] vertrauen" und "Wiederherstellen" an. Anschließend könnt ihr das aktuellste Backup aufspielen. Windows: Öffnet die App "Apple-Geräte" (hier herunterladen) und wählt "[Name eures iPhones] vertrauen" an. Unter "Allgemein" findet ihr "Backup wiederherstellen". Folgt den Anweisungen und spielt die Sicherheitskopie auf.

Alternative für Windows: Habt ihr die App "Apple-Geräte" nicht auf eurem Windows-PC, geht es alternativ immer noch über iTunes. Folgt der obigen Anleitung und klickt in iTunes auf "[Name eures iPhones] vertrauen". Danach könnt ihr oben das iPhone-Symbol anklicken und unter "Übersicht" unter "iPhone wiederherstellen" die Funktion "Wiederherstellen" nutzen.

Habt ihr eurem iPhone-Code vergessen, könnt ihr das Handy in der Regel nur noch zurücksetzen. Dadurch gehen alle Daten verloren und ihr seid auf ein Backup angewiesen.

Ausnahme: Innerhalb der ersten 72 Stunden nach Änderung eures Codes könnt ihr das Handy mit dem alten Code entsperren und eine neue PIN festlegen.

Zum Zurücksetzen könnt ihr das iPhone mit eurem Windows-PC oder Mac verbinden und wiederherstellen.

Ist "Mein iPhone suchen" aktiviert, könnt ihr euch alternativ auf der iCloud-Webseite einloggen oder ein anderes Apple-Gerät nutzen, um das iPhone zurückzusetzen.

Mit iOS 15.2 und neuer könnt ihr euer iPhone direkt ohne weitere Geräte zurücksetzen. Gebt den Code dafür mehrfach falschein, dann taucht die Option auf.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht