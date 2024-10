Marvel-Filme: In dieser Reihenfolge schaut ihr sie richtig

Marvel und Disney+ haben ein scheinbar undurchsichtiges Geflecht an Filmen im hauseigenen Filmuniversum gewebt. Wer blickt da noch durch? Wenn ihr auf der Suche nach der richtigen Marvel-Reihenfolge seid, dann können wir euch mit diesem Überblick zu allen Filmen weiterhelfen.

Wenn ihr die Marvel-Filme in der richtigen Reihenfolge sehen möchtet, beginnend mit "Captain America: The First Avenger", findet ihr den chronologischen Leitfaden weiter unten im Artikel. Zunächst aber geben wir euch einen Überblick über das gewaltige Marvel Cinematic Universe (MCU) in der Reihenfolge der Veröffentlichung, aufgeteilt in die einzelnen Phasen. Auch geplante Marvel-Filme sind hier aufgeführt.

Marvel-Reihenfolge nach Veröffentlichung

Infinity Saga: Phase 1 (2008-2012) Iron Man (Mai 2008)

Der unglaubliche Hulk (Juni 2008)

Iron Man 2 (Mai 2010)

Thor (Mai 2011)

Captain America: The First Avenger (Juli 2011)

Marvel’s The Avengers (Mai 2012)

Infinity Saga: Phase 2 (2013-2015) Iron Man 3 (Mai 2013)

Thor: The Dark World (November 2013)

Captain America: The Winter Soldier (April 2014)

Guardians of the Galaxy (August 2014)

Avengers: Age of Ultron (Mai 2015)

Ant-Man (Juli 2015)

Infinity Saga: Phase 3 (2016-2019) Captain America: Civil War (Mai 2016)

Doctor Strange (November 2016)

Guardians of the Galaxy Vol. 2 (Mai 2017)

Spider-Man: Homecoming (Juli 2017)

Thor: Ragnarok (November 2017)

Black Panther (Februar 2018)

Avengers: Infinity War (April 2018)

Ant-Man and the Wasp (Juli 2018)

Captain Marvel (März 2019)

Avengers: Endgame (April 2019)

Spider-Man: Far From Home (Juli 2019)

Multiverse Saga: Phase 4 (2021-2022) Black Widow (Juli 2021)

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (September 2021)

Eternals (November 2021)

Spider-Man: No Way Home (December 2021)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Mai 2021)

Thor: Love and Thunder (Juli 2022)

Black Panther: Wakanda Forever (November 2022)

Multiverse Saga: Phase 5 (2023-2024) Ant-Man and the Wasp: Quantumania (Februar 2023)

Guardians of the Galaxy Vol. 3 (Mai 2023)

The Marvels (November 2023)

Deadpool & Wolverine (Juli 2024)

Captain America: New World Order (Februar 2025)

Thunderbolts (Mai 2025)

Phase 6 (2025-2027) The Fantastic Four: First Steps (Juli 2025)

Blade (November 2025)

Avengers: Doomsday (Mai 2026)

Avengers: Secret Wars (Mai 2027)

Marvel-Filme in chronologischer Reihenfolge nach Inhalt

Während "Iron Man" aus dem Jahr 2008 technisch gesehen als erster Film des MCU gilt, beginnt eigentlich alles mit Steve Rogers (Chris Evans) und nicht mit Tony Stark (Robert Downey Jr.). Das liegt daran, dass Evans‘ Ursprünge als Captain America in "The First Avenger" im Jahr 1942 liegen.

Der nächste Film in der Marvel-Reihenfolge ist "Captain Marvel", der 1995 spielt und in dem Brie Larson die gleichnamige Superheldin verkörpert. Und erst dann geht es weiter mit Iron Man und RDJ als Tony Stark.

Danach sind die Filme in der Reihenfolge ihrer Veröffentlichung zu betrachten, mit Ausnahme von "Black Widow" aus dem Jahr 2021, der im Anschluss an "Captain America: Civil War" aus 2016 spielt.

Bis zum epischen Finale von "Endgame", das im Grunde die ersten drei Phasen abschließt, gibt es einen Zeitsprung von fünf Jahren nach vorne. "Endgame" deckt also die Zeit zwischen 2018 und 2023 ab, weshalb die meisten Titel aus Phase 4 und danach in naher Zukunft platziert wurden. So spielt etwa "The Marvels" im Jahr 2026.

Hier alle Marvel-Filme mit dem jeweiligen Jahr in Klammern, in dem die Handlung stattfindet:

Captain America: The First Avenger (1942 - 1945)

Captain Marvel (1995)

Iron Man (2010)

Der unglaubliche Hulk (2011)

Iron Man 2 (2011)

Thor (2011)

Marvel’s The Avengers (2012)

Iron Man 3 (2012)

Thor: The Dark Kingdom (2013)

The Return of the First Avenger (2014)

Guardians of the Galaxy (2014)

Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2014)

Avengers: Age of Ultron (2015)

Ant-Man (2015)

The First Avenger: Civil War (2016)

Black Widow (2016)

Spider-Man: Homecoming (2016)

Doctor Strange (2016 - 2017)

Thor: Tag der Entscheidung (2017)

Black Panther (2017)

Ant-Man and the Wasp (2018)

Avengers: Infinity War (2018)

Avengers: Endgame (2018 - 2023)

Spider-Man: Far From Home (Sommer 2023)

Spider-Man: No Way Home (Sommer - Weihnachten 2023)

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2023)

Eternals (hauptsächlich 2023 mit Rückblenden)

Dr. Strange in the Multiverse of Madness (2024)

Black Panther: Wakanda Forever (2025)

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2025)

Thor: Love and Thunder (2025)

Guardians of the Galaxy Vol. 3 (2025)

The Marvels (2026)

Deadpool & Wolverine (2024)

Sonderfall Deadpool & Wolverine

Noch ein abschließender Hinweis an euch, bevor ihr alle Filme von Marvel in Reihenfolge durchbingt: Bei "Deadpool & Wolverine" wird die Timeline kompliziert, denn verortet ist der Film trotz zahlreicher Zeitsprünge eindeutig im Jahr 2024. In der offiziellen Marvel-Chronologie findet er aber dennoch nach den Ereignissen von "The Marvels" statt, der wie erwähnt im Jahr 2026 spielt.

Möglich macht das auch die Tatsache, dass das Multiversum den nötigen Raum für Parallelhandlungen in unterschiedlichen Universen erschafft. Allerdings: Deadpool & Wolverine steht in keinem direkten Zusammenhang mit den unmittelbar vorher erschienenen Titeln (bis auf "Loki" Staffel 2, woran der Film anschließt). Die korrekte Marvel-Reihenfolge spielt in diesem speziellen Fall also keine allzu große Rolle.

