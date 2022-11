Ein mobiler WLAN-Router bringt euch unterwegs ins Netz. Mit nur einer SIM-Karte versorgt ihr Tablets, Handys oder Notebooks mit Internet. Wir stellen euch sechs spannende mobile WLAN-Router vor und geben euch Empfehlungen für passende Tarife an die Hand.



Mobiler WLAN-Router: Die Vorteile im Überblick

Natürlich kennt ihr das WLAN zu Hause oder auf der Arbeit. Einfach Router einschalten, WLAN-Verbindung mit dem Handy oder dem Tablet herstellen und schon surft ihr mit Höchstgeschwindigkeit durch das Internet, ohne euch um den Verbrauch eures mobilen Datenvolumens Gedanken zu machen.

Mit mobilem WLAN genießt ihr die gleiche Sorglosigkeit auch unterwegs. Am besten besorgt ihr euch dafür direkt eine SIM-Karte mit unbegrenztem Datenvolumen inklusive mobilem WLAN-Router, wie bei den Internet-2-Go-Angeboten von o2. Ihr braucht dafür nicht mal ein LAN-Kabel. Auch Steckdosen sind bei den meisten unserer Empfehlungen obsolet. Denn die Geräte verfügen über einen starken Akku.

Unsere Empfehlung

o2 my Data M 20 GB 20 GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s)

Inklusive EU-Roaming (EU-weit kostenlos surfen)

Viel Highspeed-Datenvolumen (unabhängig von WiFi-Hotspots) mtl./24Monate: 19,99 € einmalig: € Jetzt kaufen Alle o2 Angebote

Mobile WLAN-Router eignen sich vor allem für Urlaube oder Geschäftsreisende, da das Gerät problemlos mehrere Handys und Tablets gleichzeitig mit Internet für unterwegs versorgt. So könnt ihr euch die Kosten für den Datentarif teilen und schont eurer eigenes Datenvolumen.

Huawei Mobile WiFi 3s: Ein Multitasking-Talent

Huaweis Mobile WiFi 3s ist der optimale Begleiter für den Urlaub mit der Familie oder einer Freundesgruppe, denn er verfügt über eine Kindersicherung und ein Gastnetzwerk. Außerdem versorgt er bis zu 16 Geräte gleichzeitig mit kabellosem Internet für unterwegs und ist mit 10 cm x 0,7 cm x 5,8 cm und einem Gewicht von 120 g auch recht handlich.

Der handliche Huawei Mobile WiFi 3S (© 2021 )

Der Mobile WiFi 3s ist mit den meisten europäischen LTE-SIM-Karten kompatibel und schafft Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 150 Mbps sowie bis zu 50 Mbps im Upload. Im Klartext heißt das, dass ihr wie zu Hause sehr schnell im Internet unterwegs seid. Dank des austauschbaren Akkus hält der Huawei-Router bis zu 6 Stunden aus, bevor ihr ihn über den Micro-USB-Zugang mit Strom versorgen müsst.

TP-Link M7350: Mit praktischem LC-Display

Der M7350-WLAN-Router von TP-Link bietet ähnlich viele Vorteile wie das Huawei-Modell. Zu den Highlights gehört zum Beispiel die lange Akkulaufzeit von bis zu acht Stunden. Zudem verfügt der Router über einen Micro-SD-Kartenslot, um Medien direkt über das Netzwerk auf verschiedenen Endgeräten wiederzugeben. Ein LC-Farbdisplay zeigt euch sämtliche Infos, wie beispielsweise den Akkustand an.

Der M7350 TP-Link ist mit einem LC-Display ausgestattet (© 2021 )

Der TP-Link M7350-WLAN-Router misst 6,6 cm x 1,6 cm x 10,6 cm und wiegt auch nur 81,6 Gramm. Ihr könnt ihn also problemlos mitnehmen und außerdem bis zu zehn Geräte gleichzeitig verbinden. Mit einer 150 Mbps Download- und einer 50 Mbps Upload-Rate ist der Router außerdem leistungsstark genug, um alle Nutzer gleichzeitig mit schnellem LTE-Internet zu versorgen.

Netgear Nighthawk M5: Die Kraft von 5G

Der Nighthawk M5 von Netgear ist derzeit einer der leistungsstärksten mobilen WLAN-Router. Dank der 5G-Unterstützung kommt er auf Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 4000 Mbps. Beim Upload sind es unglaubliche 1200 Mbps. Selbst wenn er mit maximal 20 Geräten verbunden ist, könnten diese alle immer noch schnell und ohne Aussetzer Filme oder Musik streamen.

Der Netgear Nighthawk M5 ist 5G-kompatibel (© 2020 Netgear )

Doch auch sonst hat der Nighthawk M5 einiges zu bieten. Zum Beispiel ein Touch-Display auf der Vorderseite, mit dem ihr die Einstellungen des Routers verändert. Alternativ gibt es auch eine iOS- sowie eine Android-App, mit der ihr den Router steuert. Der Akku liefert selbst bei Dauerbetrieb bis zu 13 Stunden Laufzeit und ist zudem herausnehmbar. Alternativ versorgt ihr das Gerät aber auch via Kabel mit Strom, was zum Beispiel beim Campen oder im Hotelzimmer von Vorteil ist.

AVM FRITZ!Box 6820 LTE: Mobiler Marken-Router

Von der Fritz!Box-Marke hat sicher jeder schon einmal gehört, der sich mit seinem Internetanschluss auseinandergesetzt hat. Die FRITZ!Box 6820 LTE von AVM ist ein mobiler Router, der euch dank des verbauten Akkus bis zu sechs Stunden ohne Stromkabel mit WLAN versorgt. So könnt ihr ihn auch problemlos auf Reisen mitnehmen.

Die AVM FRITZBox 6820 LTE steht senkrecht (© 2021 AVM )

Mit einem Gewicht von 172 g und Abmessungen von 9,9 cm x 6,4 cm x 13,4 cm gehört die FRITZ!Box 6820 LTE nicht zu den handlichsten Geräten, die wir euch vorgestellt haben. Dafür können jedoch bis zu 20 Geräte gleichzeitig in das WLAN-Netzwerk des Routers. Mit einer LTE-SIM-Karte mit entsprechendem günstigen LTE-Tarif, schafft das Gerät 450 Mbps im Download und 50 Mbps im Upload. Damit ist es leistungsstark genug, um eine schnelle und stabile Internetverbindung zu gewährleisten.

Netgear Nighthawk M1: Der Ausdauer-Champion

Noch einmal Netgear: Der Nighthawk M1 ist das Vorgängermodell des Nighthawk M5 und unterstützt noch keine 5G-SIM-Karten. Mit einem entsprechenden LTE-Tarif schafft der Router dennoch bis zu 1000 Mbps im Down- und 150 Mbps im Upload. Mit so viel Kraft in der Rückhand versorgt er alle 20 möglichen, im WLAN-Netzwerk eingeloggten, Geräte mit Highspeed-Internet.

Auch der Nighthawk M1 verfügt über ein Display (© 2019 Netgear )

Das eigentliche Highlight des Nighthawk M1 ist seine Ausdauer. Mit dem herausnehmbaren Akku hält er unglaubliche 24 Stunden durch. Alternativ ist aber auch ein Betrieb via Kabel möglich. Außerdem verfügt er über ein kleines Display, um Einstellungen vorzunehmen und eine Android- und iOS-App-Anbindung. Dank des microSD-Slots und dem USB-A-Anschluss könnt ihr Medien, wie zum Beispiel Musik, auch über das Netzwerk auf dem Tablet oder dem Smart TV wiedergeben.

o2 HomeSpot: Mobiler Router im kleinen Rahmen

Der o2 Homespot bringt euch via LTE oder 5G ins Netz. (© 2020 Telefonica )

Auch der o2 HomeSpot ist als mobiler WLAN-Router verwendbar. Allerdings nur in einem kleineren Bereich. Bei der Bestellung des Routers müsst ihr eure Nutzungsadresse für das Gerät angeben. Denn der HomeSpot verbindet sich anschließend nur mit der Funkzelle an eurem Standort. Da aber einige Anwohner auch zwischen zwei oder mehr Funkzellen wohnen, kann sich das Gerät in umliegende Mobilfunkbereiche einwählen. So könnt ihr also mobiles WLAN in einem größeren Areal um euren Wohnort herum nutzen, sofern ihr eine Steckdose in der Nähe habt. Dann erreicht ihr Downloadraten von bis zu 300 Mbps sowie Uploadraten von bis zu 50 Mbps.

Passende Tarife für euren mobilen WLAN-Router

Damit ihr mobiles WLAN unterwegs nutzen könnt, braucht ihr auch einen entsprechenden Tarif. Dabei passt aber nicht jeder Vertrag zu den WLAN-Boxen. Schließlich wollt ihr mit diesen Geräten vor allem Internet für unterwegs. Wir geben euch eine kleine Auswahl mit passenden Tarifen an die Hand.

Seid ihr euch vorab nicht sicher, ob die Tarife von o2 für euch geeignet sind, könnt ihr das ganz einfach kostenlos testen. Die Testkarte steht euch 30 Tage zur Verfügung und läuft automatisch ab. Danach könnt ihr frei entscheiden, ob ihr einen Tarif buchen wollt.

Unsere Empfehlung

o2 Testkarte Unlimited Jetzt 1 Monat gratis testen (überzeuge dich selber vom besten o2 Netz aller Zeiten)

Keine Kündigung erforderlich (Laufzeit 30 Tage, endet automatisch)

Unlimitiertes LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 500 MBit/s) mtl./24Monate: 0,00 € einmalig: € Jetzt kaufen Alle o2 Angebote

o2 Grow

Mit dem Tarif o2 Grow bekommt ihr in den nächsten Jahren weiteres Datenvolumen hinzu, ohne mehr zu zahlen. Ihr startet dabei mit bereits großzügigen 40 GB im Monat. Im nächsten Jahr bekommt ihr dann 10 GB obendrauf. Dabei surft ihr im schnellen 5G-Netz, falls euer mobiler WLAN-Router die neue Mobilfunktechnik unterstützt.

Unsere Empfehlung

200 € Cashback o2 Grow 40+ GB 100 € Cashback-Vorteil (Auszahlung 4 Wochen nach Aktivierung)

100 € Wechselbonus (erfolgreiche Rufnummernmitnahme erforderlich*)

Jedes Jahr 10 GB mtl. Datenvolumen mehr (automatisch und ohne Aufpreis) mtl./24Monate: 34,99 € einmalig: € Jetzt kaufen Alle o2 Angebote

02 Free L Boost

Wollt ihr monatlich ein großes Datenvolumen zur Verfügung, ist dieser Tarif womöglich die richtige Wahl. Im 5G-Netz bekommt ihr mit o2 Free L Boost monatlich Zugriff auf 120 GB. Damit könnt ihr mit eurem WLAN unterwegs auch ohne Probleme streamen oder online zocken. Netter Bonus: Bei diesem Tarif könnt ihr zusätzliche SIM-Karten nutzen, um das verfügbare Datenvolumen auf mehrere Geräte zu verteilen.

Unsere Empfehlung

220 € Cashback o2 Free L Boost 120 GB 120 € Cashback-Vorteil (Auszahlung 4 Wochen nach Aktivierung)

100 € Wechselbonus (erfolgreiche Rufnummernmitnahme erforderlich*)

120 GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./24Monate: 44,99 € einmalig: € Jetzt kaufen Alle o2 Angebote

o2 Unlimited Max

Bei diesem Unlimited-Tarif bekommt ihr unbegrenztes Datenvolumen. Der Vorteil des Max-Tarifs: Die Geschwindigkeiten liegen bei bis zu 300 Mbps. Damit könnt ihr bei entsprechendem Empfang jederzeit reibungslos Serien und Filme bei Streaming-Anbietern genießen. Sogar 4K-Inhalte landen damit ohne Ruckler auf eurem Endgerät.

Unsere Empfehlung

250 € Cashback o2 Free Unlimited Max Unlimited 150 € Cashback-Vorteil (Auszahlung 4 Wochen nach Aktivierung)

100 € Wechselbonus (erfolgreiche Rufnummernmitnahme erforderlich*)

Unlimitiertes LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 500 MBit/s) mtl./24Monate: 59,99 € einmalig: € Jetzt kaufen Alle o2 Angebote

Häufige Fragen

Welches sind die besten mobilen WLAN-Router?

Wir empfehlen Huawei Mobile WiFi 3s, TP-Link M7350, Netgear Nighthawk M5, AVM FRITZ!Box 6820 LTE und Netgear Nighthawk M1. In unserer Bestenliste erfährt ihr mehr Details zu den Geräten.

Was bringt ein mobiler WLAN-Router?

Mit einem mobilen WLAN-Router könnt ihr unterwegs in Höchstgeschwindigkeit Daten hoch- und herunterladen. Alles was ihr braucht, ist eine SIM-Karte mit Datenvolumen.

Was kostet ein mobiler WLAN Router monatlich?

Das hängt von dem Tarif ab, mit dem ihr den WLAN-Router ausgestattet habt. Je mehr Datenvolumen ihr benötigt, des teurer ist die monatliche Abrechnung.

Welche SIM-Karte benötige ich für einen Mobiler WLAN Router?

Das hängt vom Gerät ab. Aktuelle WLAN-Router sollten jedoch in der Regel alle auf die moderne Nano-SIM setzen oder zumindest den Vorgänger, die etwas größere Micro-SIM.

