Paramount+: Alle Infos zu Kosten, Abo-Modellen & Inhalten

Mit Paramount+ ist seit Dezember 2022 ein weiterer Streaming-Dienst in Deutschland verfügbar. Im Angebot sind zahlreiche Serien, Filme und Dokus – darunter große Franchises wie Star Trek, Mission: Impossible und Yellowstone. Doch welche Abo-Optionen gibt es? Auf welchen Geräten läuft der Dienst? Und welche Inhalte erwarten euch? Hier erfahrt ihr alles Wichtige.

Inhaltsverzeichnis:

Was kostet Paramount+?

Die Standardpreise für Paramount+ in Deutschland sind:

Monatsabo: 7,99 € pro Monat

7,99 € pro Monat Jahresabo: 79,90 € (derzeit nur in Österreich & Schweiz verfügbar)

79,90 € (derzeit nur in Österreich & Schweiz verfügbar) Paramount+ als Channel bei Amazon Prime Video: 7,99 € pro Monat

7,99 € pro Monat Inklusive im Sky-Cinema-Paket

Ein kostenloses Probeabo gibt es ebenfalls: 7 Tage gratis testen. Zudem gibt es gelegentlich Promo-Codes, mit denen sich der Testzeitraum verlängern lässt.

Neue Abo-Modelle mit Werbung geplant?

In den USA und Großbritannien bietet Paramount+ bereits unterschiedliche Abo-Modelle an, darunter ein günstiger Tarif mit Werbung und eine Premium-Version mit 4K-Auflösung. Eine ähnliche Struktur könnte bald nach Deutschland kommen: In den neuen Nutzungsbedingungen, die ab Februar 2025 gelten, werden verschiedene Abostufen und Werbeeinblendungen bereits erwähnt.

Auf welchen Geräten läuft Paramount+?

Der Streaming-Dienst ist auf vielen Plattformen verfügbar:

Smartphones & Tablets: iOS (ab iOS 14) & Android (ab Android 13)

iOS (ab iOS 14) & Android (ab Android 13) Streaming-Geräte & Smart-TVs: Amazon Fire TV, Apple TV (ab tvOS 14), Android-TV, Samsung-TVs (ab 2017), LG-TVs

Amazon Fire TV, Apple TV (ab tvOS 14), Android-TV, Samsung-TVs (ab 2017), LG-TVs Spielkonsolen: PlayStation 5 (seit Juli 2024 verfügbar)

PlayStation 5 (seit Juli 2024 verfügbar) Sky Q & Sky Stream

Browser: PC/Mac über die offizielle Website

Achtung: Wer Paramount+ als Prime Video Channel bucht, kann sich nicht in der normalen Paramount+-App oder auf der Website anmelden.

Hier findet ihr Paramount+ bei Amazon Prime Video

Welche Inhalte bietet Paramount+?

Das Programm von Paramount+ umfasst bekannte Franchises und exklusive Serien. Regelmäßig gibt es hier auch Neuzgänge – wie auch bei Netflix und Co. Eine Auswahl:

Serien-Highlights Star Trek: Strange New Worlds

Yellowstone

Halo

Tulsa King

Mayor of Kingstown

NCIS: Sydney

Yellowjackets

Dexter

Landman

Film-Highlights Mission: Impossible

Transformers

Jack Reacher

A Quiet Place

Grease

Truman Show

Die nackte Kanone

Vanilla Sky

Good Will Hunting

Welche Bildqualität bietet Paramount+?

Derzeit streamt Paramount+ Inhalte nur in Full HD (1080p). Eine angekündigte 4K-Auflösung ist bislang nicht verfügbar. Auch beim Ton gibt es Einschränkungen: Dolby Digital Plus (Surround-Sound) wird nur bei ausgewählten Inhalten und meist nur in englischer Sprache angeboten.

Fazit

Paramount+ bietet ein solides Streaming-Angebot mit beliebten Franchises und exklusiven Serien. Mit einem monatlichen Preis von 7,99 € liegt der Dienst auf dem Niveau von Disney+ oder Netflix-Basisabos. Die geplanten neuen Abo-Modelle mit Werbung könnten das Angebot flexibler machen. Falls ihr den Dienst testen wollt, nutzt das 7-Tage-Probeabo aus.

