Rund um das Galaxy A52 ranken sich bereits viele Gerüchte. Der Nachfolger des Mittelklasse-Bestsellers soll schon in den Startlöchern stehen. Wir haben für euch alle Infos zum Samsung Galaxy A52 in einer Übersicht zusammengefasst.

Während das schwächere Galaxy A42 bereits Ende 2020 vorgestellt wurde, lässt sich Samsung mit dem Galaxy A52 noch etwas Zeit. In letzter Zeit zeichnete sich allerdings ein immer deutlicheres Bild vom Nachfolger des erfolgreichen A51 ab. Ein Marktstart soll unmittelbar bevorstehen. Und auch das angebliche Design und Gerüchte zur Kameraausstattung machen die Runde.

Welche Modelle gibt es? Fokus auf 5G-Variante

Wie wir bereits berichteten, soll Samsung zwei Geräte mit unterschiedlichen Mobilfunkstandards (4G & 5G) für einen Release vorbereiten. Jedoch könnte hierzulande der Fokus auf dem 5G-fähigen Modell für die breite Mittelklasse liegen und die 4G-Variante entsprechend später erscheinen. Im eigenen Shop vertreibt Samsung derzeit etwa nur die 5G-Versionen der bereits erhältlichen A32- und A42-Modelle.

Galaxy A52: Display und Design

Die Frontkamera des Galaxy A51 ist wirklich winzig geraten (© 2020 CURVED Magazin)

Gegen Ende des letzten Jahres veröffentlichte Twitter-Leaker OnLeaks bereits erste Bilder des Galaxy A52. Dieses Jahr scheint Samsung kaum optische Anpassungen vorzunehmen. Die Rückseite erinnert an den Vorgänger und besteht weiterhin aus Kunststoff. Auch bei der Display-Größe bleibt offenbar einiges beim Alten: Ein 6,5 Zoll großer Bildschirm soll für genügend Darstellungsfläche sorgen. Auch die Punch-Hole-Kamera auf der Frontseite wurde übernommen. Insgesamt soll das A52 mit 159,9 x 75,1 x 8,4 mm nur minimal in Höhe, Breite und Tiefe zunehmen. Erfreulich ist, dass Samsung die Bildwiederholrate nach oben schrauben soll: auf 90 beziehungsweise 120 Hz.

Farben: Vier Farben mit passenden Hüllen

In einem weiteren Leak stellte Ishan Agarwal vier Schutzhüllen für das Galaxy A52 in Lavendel, Blau, Weiß und Schwarz in Aussicht. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass Samsung für das Smartphone-Gehäuse ähnliche Farben wählen wird.

Galaxy A52: Vierfach-Kamera mit 64 MP

Die Vierfach-Kamera des Galaxy A51 soll beim A52 etwas höher auflösen (© 2020 CURVED Magazin)

Auch dieses Jahr können wir auf der Rückseite des Galaxy A52 eine Vierfach-Kamera erwarten. Berichten zufolge wird die Hauptlinse diesmal aber mit einem höher auflösenden Sensor ausgestattet sein. Angeblich können Nutzer sich auf ein Weitwinkel-Objektiv mit 64 MP freuen. Bei den anderen Objektiven soll es keine Änderungen geben. Auf eine Tele-Linse für optischen Zoom müsstet ihr also weiterhin verzichten.

Leistung: Unterschiedliche Ausstattung?

Die beiden Ausführungen des Galaxy A52 sollen sich in puncto Leistung unterscheiden. Während in der 5G-Version ein Snapdragon 750G und 6 GB zum Einsatz kommen könnten, soll Samsung beim 4G-Modell auf den schwächeren 720G-Chip setzen. Etwas widersprüchlich sind die Gerüchte, dass das günstigere Smartphone mit 8 GB RAM besser bestückt sein soll als sein 5G-Pendant.

Diese durch Benchmarks gestützte Annahme könnte allerdings auf einer teureren Variante mit mehr internem Speicher und angehobenem RAM basieren. Zu den einzelnen Speicheroptionen sind noch keine Details bekannt. Selbst 6 GB wären ein willkommenes Upgrade – das A51 muss noch mit 4 GB auskommen.

Die Akkulaufzeit könnte beim Galaxy A52 ebenfalls ansteigen. Im Vergleich zum Vorjahr soll die Kapazität auf üppige 4.500 mAh anwachsen. Eine wesentlich längere Laufzeit erwarten wir bei eingeschaltetem 5G-Modem jedoch nicht. Vielmehr könnte die Änderung als Ausgleich dienen.

Zubehör: Apple-Trend auch in der Mittelklasse?

Die neuen Flaggschiffe der S21-Serie von Samsung sind bereits ohne Kopfhörer oder ein Netzteil erschienen. Und auch beim A52 könnte sich das Unternehmen gegen umfassendes Zubehör entscheiden. Aktuell gibt es aber noch keine Hinweise darauf, dass die Mittelklasse davon betroffen ist. Im Gegenteil: Das günstigere Galaxy A42 5G wird mit einem Kabel, Netzteil und Kopfhörern ausgeliefert.

Galaxy A52 (5G): Preis und Release

Ein offizielles Release-Datum gibt es für das Samsung Galaxy A52 (5G) noch nicht. Erst im Januar 2021 tauchte das Handy bei der chinesischen Zertifizierungsbehörde auf. Jüngsten Informationen zufolge soll der Marktstart in Vietnam Ende März 2021 erfolgen. Dort soll Samsung das Handy für 333 Euro (A52 4G) beziehungsweise 394 Euro (A52 5G) verkaufen. In Europa werden es angeblich 369 Euro für das Galaxy A52 4G – und 449 Euro für die 5G-Variante.