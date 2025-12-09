Samsung-Handy ausschalten: Diese 4 Möglichkeiten gibt es

Wie lässt sich ein Samsung-Handy eigentlich ausschalten, wenn die altbekannte Power-Taste plötzlich etwas ganz anderes macht? Statt eines simplen Menüs taucht auf einmal ein Sprachassistent wie Gemini oder gar Bixby auf. Aber keine Sorge: Es gibt gleich mehrere clevere Wege, wie ihr euer Galaxy-Handy ausschalten könnt. Wir zeigen sie euch Schritt für Schritt.

Inhaltsverzeichnis

Samsung-Handy per Tastenkombination ausschalten

Die klassische Methode über die Seitentaste funktioniert bei vielen Modellen nicht mehr direkt. Mit einem einfachen Trick klappt’s trotzdem – ganz ohne vorherige Einstellungen.

So schaltet ihr euer Samsung-Handy aus:

Drückt gleichzeitig die Power-Taste (Seitentaste) und die "Leiser"-Taste. Haltet beide Tasten etwa zwei Sekunden lang gedrückt. Es erscheint das Menü mit den Optionen "Ausschalten", "Neustart", "Notruf" und teils "Medizinische Infos". Tippt auf "Ausschalten", um das Gerät auszuschalten.

Gerade für neue Geräte ist das der schnellste Weg, um euer Galaxy Handy auszuschalten.

Statusleiste: Galaxy-Handy abschalten ohne Tasten

Auch ohne Tastendruck könnt ihr euer Samsung-Handy ausschalten – und zwar direkt über die Statusleiste.

So geht’s:

Wischt vom oberen Bildschirmrand nach unten, um das Schnellmenü zu öffnen. Zieht die Leiste ein zweites Mal nach unten, damit alle Symbole sichtbar sind. Tippt auf das Power-Symbol oben rechts. Wählt im eingeblendeten Menü "Ausschalten".

Diese Methode ist besonders praktisch, wenn ihr gerade keine Hand frei habt oder eure Seitentaste spinnt.

Seitentaste zur Ausschalt-Taste machen

Ihr wollt euer Galaxy-Handy ausschalten, indem ihr einfach die Power-Taste gedrückt haltet? Das geht – aber nur, wenn ihr vorher die richtige Einstellung vornehmt.

So richtet ihr das klassische Ausschalten ein:

Drückt die Power- und Leiser-Taste gleichzeitig. Tippt im Menü auf "Einstellungen für Funktionstaste". Wählt unter "Langes Drücken" die Option "Ausschalten-Menü" aus.

Ab sofort könnt ihr euer Samsung-Smartphone wieder ganz gewohnt ausschalten – mit nur einem langen Druck auf die Seitentaste.

Samsung-Handy per Sprachbefehl abschalten

Ihr habt Gemini oder Bixby aktiviert? Dann könnt ihr euer Samsung-Handy ausschalten, ohne es überhaupt anzufassen.

So klappt’s per Sprache:

Drückt die Funktionstaste etwas länger, um den Assistenten zu starten. Sagt: "Schalte das Telefon aus." Bei Gemini öffnet sich das Ausschaltmenü – tippt auf "Ausschalten". Mit Bixby funktioniert's sogar komplett freihändig: Nach eurer Bestätigung fährt das Handy runter.

Für die Nutzung von Bixby müsst ihr allerdings angemeldet sein – die passende App findet ihr meist im Samsung-Ordner.

Fazit

Ob mit Tastenkombination, über die Statusleiste, Sprachsteuerung oder durch Umkonfigurieren der Power-Taste – es gibt viele Wege, ein Samsung-Handy auszuschalten. Besonders hilfreich ist das, wenn sich euer Gerät querstellt oder ihr einfach lieber eure gewohnte Bedienung zurückhaben möchtet. Probiert am besten selbst aus, welcher Weg für euch am bequemsten ist!

Auch interessant

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht