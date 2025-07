Nach 126 Folgen "The Rookie" ist noch lange nicht Schluss: Staffel 8 ist bereits angekündigt. Nathan Fillion schlüpft bald also erneut in die Schuhe des LAPD-Beamten John Nolan und reist diesmal sogar nach Europa. Eilig haben es die Macher mit den neuen Episoden aber nicht.

Wann startet "The Rookie" Staffel 8?

Einen genauen Termin für die achte Staffel hat ABC noch nicht bekannt gegeben. Fest steht allerdings, dass der Start erst für 2026 geplant ist. Immerhin waren neue Folgen bisher schon bald nach ihrer Erstausstrahlung in den USA auch hierzulande zu sehen. Staffel 7 ist aktuell auf Sky und WOW zu sehen, Disney+ zieht bis Ende des Jahres nach.

Spoiler-Alert: Es folgen Spoiler zu Staffel 7.

Worum geht es in Staffel 8?

Staffel 7 endete mit massiven Cliffhangern und ließ viele Fragen offen. Wird Chenford endlich traute Zweisamkeit gegönnt und Lucy bei Tim einziehen? Wie wird es mit Oscar und Jason nach ihrer Flucht weitergehen? Und wie geht es mit Monica nach ihrem Immunitäts-Deal weiter?

In Sachen Schauplatz betritt die Crew in Staffel 8 erstmal neue Gefilde, wortwörtlich:

So wissen wir bereits, dass es die Mid-Wilshire Division von Los Angeles nach Europa verschlägt. In die tschechische Hauptstadt Prag, um genau zu sein: Das wissen wir unter anderem durch ein Selfie von Bailey-Darstellerin Jenna Dewen auf Instagram, dass sie vor der berühmten Astronomischen Uhr am Prager Rathaus zeigt.

"The Rookie"-Hauptdarsteller Nathan Fillion teilte zudem seine Eindrücke aus der Goldenen Stadt während eines Besuchs bei Late-Night-Talker Jimmy Kimmel. Es habe sich angefühlt, als wäre er bei den Dreharbeiten für Casino Royale gewesen, als er im Anzug durch die Altstadt von Prag lief. Etwas James-Bond-Feeling also in der neuen Staffel?

Chenford: Showrunner deutet Happy End an

Für das verhinderte Traumpaar Chenford deutet Showrunner Alexi Hawley übrigens schon eine positive Wendung an: Tim und Lucys Reise, in Staffel 7 ihre Beziehung zu kitten, sei fast beendet und er wolle nicht einfach Hindernisse um der Hindernisse Willen einbauen. Man befinde sich auf einem guten Weg für Staffel 8, so Hawley in einem Interview mit Deadline. Auf die Frage, ob Lucy wieder eine Tagesschicht übernehmen wird und sie und Tim zusammenziehen, meint Hawley nur: "Ich werde nicht ja sagen, aber wir sind beide am Lächeln. Von daher ...".

The Rookie Staffel 8: Wer spielt mit?

Zur Ankündigung der achten Staffel von "The Rookie" hat Nathan Fillion auf Instagram ein Video geteilt, in dem der Haupt-Cast in die Kamera lächelt. Als gesichert gelten demnach folgende bekannte Figuren:

Nathan Fillion als John Nolan

Alyssa Diaz als Angela Lopez

Richard T. Jones als Wade Grey

Melissa O'Neil als Lucy Chen

Eric Winter als Tim Bradford

Mekia Cox als Nyla Harper

Shawn Ashmore als Wesley Evers

Jenna Dewan als Bailey Nune

Lisseth Chavez als Celina Juarez

Wir sind vor allem gespannt, ob und wenn ja, welche Gaststars wir in den neuen Folgen zu sehen bekommen werden. Unter anderem in Nebenrollen zu sehen waren:

Schauspielerin und Nerd-Liebling Felicia Day, Alan Tudyk, den Fillion aus seiner Zeit bei "Firefly" kennt, Frankie Muniz (Malcolm von "Malcolm Mittendrin", Sänger Will.i.am, Sängerin Katie Perry oder Kristian Nairn, besser bekannt als Hodor aus "Game of Thrones".

