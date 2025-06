Xiaomi Redmi Note 14 Pro Max: Gibt es das Handy?

Jeden Monat suchen viele Nutzer nach dem Xiaomi Redmi Note 14 Pro Max bei Google. Hier habt ihr es gefunden – so in etwa. Denn auch wenn es kein Modell mit exakt diesem Namen gibt, dürften zwei Xiaomi-Handys genau das sein, wonach ihr gesucht habt.

Mehr Details findet ihr nach dieser Übersicht.

Alternative zum Redmi Note 14 Pro Max: Die besten Redmi-Handys Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G Zur Produktseite Preis zu Release: 399 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Riesiges AMOLED-Display mit 120 Hz

200-MP-Kamera

Schnelles Aufladen (45 W) Weniger Vielversprechend Kein Wireless Charging

Kein microSD-Slot Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus Zur Produktseite Preis zu Release: 529.9 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Riesiges Curved-Display mit 120 Hz

200-MP-Kamera

Superschnelles Aufladen (120 W) Weniger Vielversprechend Kein microSD-Slot

Das Redmi Note 14 Pro Max gibt es nicht – aber...

Die beiden derzeit besten Handys der Redmi-Familie sind das Xiaomi Redmi Note 14 Pro und das Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus. Ein "14 Pro Max" gibt es nicht. Den "Max"-Namen verwendet ausschließlich Apple für sein größtes und bestes Smartphone. Bei Xiaomi wäre das größte und beste Redmi-Handy das bereits genannte Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus. Es bietet all das, was ihr euch von einem Max-Modell wünschen könntet:

Ein sehr großes Display mit 6,67 Zoll

Eine hohe Leistung

Eine starke Kamera mit 200 Megapixel

Es ist das beste Modell der Redmi-14-Serie

Hier findet ihr aktuelle Angebote zum Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus

Wieso es kein Redmi Note 14 Pro Max braucht

Würde Xiaomi eines seiner Handys Redmi Note 14 Pro Max nennen, wäre das auch sehr verwirrend. Denn neben dem Redmi Note 14 Pro Plus ist auch das etwas günstigere Redmi Note 14 Pro sehr groß: es hat ebenfalls einen 6,67-Zoll-Bildschirm. Für ein noch größeres Max-Modell wäre da also kaum noch Luft nach oben.

Übrigens: Auch das Redmi Note 14 Pro hat eine 200-Megapixel-Kamera dabei. Zwar schießt das 14 Pro Plus noch bessere Bilder und ist etwas schneller. Doch das nomale Note 14 Pro ist eine gute und vor allem noch günstigere Alternative.

Jetzt das noch günstigere Redmi Note 14 Pro entdecken

Preis-Leistungs-Tipp Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G Ein sehr attraktives und günstiges Mittelklasse-Handy: Das Redmi Note 14 Pro bietet vor allem ein exzellentes Display, einen großen Akku und eine hochauflösende Triple-Kamera mit 200-MP-Sensor. Mehr Details: Redmi Note 14 Pro Technische Daten inkl. günstigem Tarif (20 GB)

inkl. Redmi Watch 5 Active Empfehlung der Redaktion ab 11,99 Euro Blau inkl. Top-Tarif (30 GB+)

inkl. Redmi Watch 5 Active ab 29,99 € o2 Ohne Vertrag ab 159,90 € Amazon

Ihr seht also: Ein Xiaomi Redmi Note 14 Pro Max werdet ihr zwar nicht ergattern können (weil es kein solches Modell gibt). Wir hoffen, aber, dass wir euch dennoch weiterhelfen konnten und ihr genau das Handy gefunden habt, das ihr auch haben wolltet.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht