Zum Valentinstag: Das große Huawei-Gewinnspiel bei CURVED

CURVED liebt seine Leser! Zum Valentinstag verlosen wir deshalb einige der beliebtesten Huawei-Geräte: Hauptgewinn ist das Huawei Mate 20 Pro, daneben gibt es dreimal das Huawei P Smart (2019) und fünfmal das Huawei Band 3 Pro. Um teilzunehmen, müsst ihr euch einfach im Formular anmelden.

Und so einfach nehmt ihr teil: Meldet euch in der unten stehenden Maske an. Wenn alles geklappt hat, erhaltet ihr eine E-Mail mit einem Bestätigungslink. Jetzt müsst ihr eure Anmeldung nur noch mit einem Klick endgültig bestätigen.

Die offizielle Auslosung der Gewinner findet am 15. Februar 2019 statt – also einen Tag nach dem Valentinstag. Alle weiteren Infos findet ihr weiter unten im Text. Kleiner Tipp: Solltet ihr bei der Anmeldung Probleme haben, versucht einfach, diese Seite in eurem Browser neu zu laden.

Die wichtigsten Infos zum Gewinnspiel

Alle Leser, die sich für das CURVED-Gewinnspiel anmelden, haben die Chance, eines der Huawei-Geräte zu gewinnen – also entweder das Huawei Mate 20 Pro, eines der drei Huawei P Smart (2019) oder eines der fünf Huawei Band 3 Pro. Und so läuft das Ganze ab:

Registriert euch bis zum 14. Februar 2019 um 23:59:59 Uhr Ihr braucht nur euren Namen, Vornamen und eure E-Mail-Adresse anzugeben Ab dem 15. Februar 2019 werden die Gewinner gezogen und schnellstmöglich benachrichtigt Kurz darauf verschicken wir die Gewinne

Hier zeigen wir noch einmal alle Gewinnspielgeräte in einer Galerie:

Der Hauptpreis: Das Huawei Mate 20 Pro (© 2019 CURVED)

Daneben verlosen wir dreimal das Huawei P Smart (2019) (© 2019 CURVED)

Sportliche dürften sich über das Huawei Band 3 Pro freuen (© 2018 CURVED)









Die genauen Teilnahmebedingungen zum CURVED-Gewinnspiel findet ihr hier. Für alle weiteren News zum Thema Huawei werft ihr einfach einen Blick auf die Huawei-Themenseite.