Wenn ihr aktuell auf der Suche nach einem guten Mittelklasse-Smartphone seid und einem passenden Tarif seid, lohnt sich ein Blick zu Blau: Dort bekommt ihr das Samsung Galaxy A56 mit Vertrag aktuell richtig günstig und einen Bonus dazu. Auch ein spannendes Doppel-Bundle gibt es.

Ihr wollt möglichst wenig zahlen? Dann lohnt sich das aktuelle Bundle: Für nur 15,99 Euro im Monat bekommt ihr das Galaxy A56 inklusive dem 20-GB-Tarif "Blau Allnet M". Vor einer Weile kostete das Paket noch 17,99 Euro monatlich. Eine hohe Anzahlung, wie es bei manchen Bundles mit niedrigen Monatsraten teilweise der Fall ist, müsst ihr nicht fürchten: Ihr zahlt nur 1 Euro. Anschlussgebühren entfallen für euch komplett. Es läuft zudem eine zusätzliche Aktion:

Aktuell mit Daten-Boost: Ihr bekommt derzeit (bis zum 04.11.2025) obendrein einen Bonus im ersten Monat: Blau schenkt euch einmalig 20 GB zusätzliches Datenvolumen beim Neuabschluss.

Das Galaxy A56 5G mit diesem Vertrag klingt für euch nach einem attraktiven Deal? Wir sehen das ebenfalls so und verraten euch, wieso sich der Deal lohnt.

Zum Angebot:

Neuer Mittelklasse-König Samsung Galaxy A56 5G Das Galaxy A56 kommt mit mehr Leistung, besserer Kamera und sechs Jahre Updates. Freut euch zudem auf die KI "Awesome Intelligence". Jetzt mehr erfahren: Galaxy A56 Technische Daten 20 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

bis zu 50 Mbit/s

4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

Nur 1 € Anzahlung ab 14,99 € Blau

Noch mehr im Bundle – auch inkl. Tablet: Alternativ gibt es das Samsung Galaxy A56 5G + Galaxy Tab A9 mit Vertrag für nur 19,99 Euro/Monat bei Blau.

Galaxy A56: Samsungs Mittelklasse-Hit

Tests zum Galaxy A56 loben oft das gute Preis-Leistungs-Verhältnis. Und tatsächlich bietet euch das Galaxy A56 viel für euer Geld: Das große 6,7-Zoll-Display löst scharf auf, bietet dank Super-AMOLED-Technik eine gute Darstellung sowie flüssige 120 Hz für flüssiges Gaming und Scrolling.

Auch beim Design lässt sich Samsung nicht lumpen: Das Gehäuse wirkt hochwertig und liegt angenehm in der Hand – trotz der stattlichen Größe wirkt es schlank und leicht.

Wer Wert auf Ausdauer legt, wird ebenfalls glücklich: Der 5000-mAh-Akku bringt euch gut über den Tag und mit 45 Watt lädt das Gerät sogar schneller auf als das Galaxy S25.

Jetzt Galaxy A56 mit Vertrag sichern:

Auch fotografisch ist das Galaxy A56 nicht zu unterschätzen. Die Triple-Kamera sorgt für schöne Fotos bei Tageslicht, und die integrierte KI hilft bei der Optimierung eurer Bilder.

Zudem punktet das Galaxy A56 mit Wasserschutz (IP67) und einem soliden Software-Versprechen. Samsung garantiert Android-Updates bis 2031 – das ist selbst bei deutlich teureren Smartphones keine Selbstverständlichkeit.

Galaxy A56 mit Vertrag: Das ist der Tarif

Passend zum Galaxy A56 bekommt ihr den Tarif "Blau Allnet M" mit 20 GB monatlichem Datenvolumen und Allnet-Flat. Ein Rundum-Sorglos-Paket, das für normale Nutzer mehr als ausreicht. Hier seht ihr das Bundle im Überblick.

Geräte: Samsung Galaxy A56 (128 GB Speicher)

Samsung Galaxy A56 (128 GB Speicher) Tarif: Blau Allnet M

Netz: o2-Netz (4G & 5G)

o2-Netz (4G & 5G) Datenvolumen: 20 GB pro Monat (Aktion: inkl. einmalig 20 GB zusätzlich)

GB pro Monat (Aktion: inkl. einmalig 20 GB zusätzlich) Besonderheiten: Bis zu 50 Mbit/s Netzgeschwindigkeit, Allnet-Flat, EU-Roaming, Rufnummermitnahme, Kündigungsservice, Tarif schon nach 24 Monaten kündbar.

Bis zu 50 Mbit/s Netzgeschwindigkeit, Allnet-Flat, EU-Roaming, Rufnummermitnahme, Kündigungsservice, Tarif schon nach 24 Monaten kündbar. Monatliche Kosten: 15 ,99 Euro (36 Monate)

,99 Euro (36 Monate) Einmalige Kosten: 1 Euro Anzahlung, 4,99 Euro Versand

Gut zu wissen: Trotz 36 Monaten Ratenzahlung für das Galaxy A56 seid ihr nur 24 Monate an den Tarif gebunden.

Jetzt Galaxy A56 mit Vertrag sichern:

Fazit: Ein Angebot, das sich lohnt

Das Galaxy A56 mit Vertrag ist ein attraktives Angebot für all jene, die Wert auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis legen. Denn das bringen sowohl das Smartphone als auch der Vertrag mit. Mit ihren ausgezeichneten Allround-Qualitäten passen das Galaxy A56 und der "Blau Allnet M"-Tarif perfekt zusammen. Der 20-GB-Boost im ersten Monat für Neukunden ist zudem eine willkommene Zugabe. Und wer auch ein Tablet sucht, kann sich alternativ das Samsung Galaxy A56 5G + Galaxy Tab A9 mit Vertrag sichern.

