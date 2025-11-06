Blau lässt es mit diesem Black Deal richtig krachen: Ihr bekommt das Samsung Galaxy A56 mit einem 50-GB-Vertrag jetzt für nur 15,99 Euro im Monat. Erfahrt hier alle Details.
Eigentlich kostet das Samsung Galaxy A56 im Bundle mit dem 50-GB-Tarif Blau Allnet XL 21,99 Euro. Ihr spart also jeden Monat 6 Euro, wenn ihr bei diesem Black Deal zuschlagt. Der Tarif bietet 50 GB monatliches Datenvolumen und eine Allnet-Flat für Telefonate und SMS.
Direkt zum Angebot:
✓ bis zu 50 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr
✓ 37,00 € Anzahlung
Galaxy A56: Der Black Deal im Überblick
- Geräte: Samsung Galaxy A56 (128 GB Speicher)
- Tarif: Blau Allnet XL
- Netz: o2-Netz (4G & 5G)
- Datenvolumen: 50 GB pro Monat (Aktion: inkl. einmalig 20 GB zusätzlich)
- Besonderheiten: Bis zu 50 Mbit/s Netzgeschwindigkeit, Allnet-Flat, EU-Roaming, Rufnummermitnahme, Kündigungsservice, Tarif schon nach 24 Monaten kündbar.
- Monatliche Kosten: 15,99 Euro (36 Monate)
- Einmalige Kosten: 37 Euro Anzahlung, 4,99 Euro Versand
Ist der Black Deal von Blau gut?
Ja! Für 15,99 Euro bekommt ihr normalerweise nur 20 GB bei Blau bekommen. Das Datenvolumen hat sich also mehr als verdoppelt. Zum gleichen Preis bekommt ihr jetzt 50 GB Datenvolumen. Eine einmalige Gelegenheit, die ihr nicht verstreichen lassen solltet.
Zum Angebot:
✓ bis zu 50 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr
✓ 37,00 € Anzahlung
Lohnt sich das Samsung Galaxy A56?
Tests zum Galaxy A56 loben oft das gute Preis-Leistungs-Verhältnis. Und tatsächlich bietet euch das Galaxy A56 viel für euer Geld: Das große 6,7-Zoll-Display löst scharf auf, bietet dank Super-AMOLED-Technik eine gute Darstellung sowie flüssige 120 Hz für flüssiges Gaming und Scrolling.
Auch beim Design lässt sich Samsung nicht lumpen: Das Gehäuse wirkt hochwertig und liegt angenehm in der Hand – trotz der stattlichen Größe wirkt es schlank und leicht.
Wer Wert auf Ausdauer legt, wird ebenfalls glücklich: Der 5000-mAh-Akku bringt euch gut über den Tag und mit 45 Watt lädt das Gerät sogar schneller auf als das Galaxy S25.
Auch fotografisch ist das Galaxy A56 nicht zu unterschätzen. Die Triple-Kamera sorgt für schöne Fotos bei Tageslicht, und die integrierte KI hilft bei der Optimierung eurer Bilder.
Zudem punktet das Galaxy A56 mit Wasserschutz (IP67) und einem soliden Software-Versprechen. Samsung garantiert Android-Updates bis 2031 – das ist selbst bei deutlich teureren Smartphones keine Selbstverständlichkeit.
Jetzt Galaxy A56 mit Vertrag sichern:
✓ bis zu 50 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr
✓ 37,00 € Anzahlung
Transparenz:Wir verwenden sog. Affiliate-Links. Kauft ihr etwas, erhalten wir ggf. eine Provision. Ihr zahlt dafür keinen Cent extra, unterstützt aber die Arbeit der CURVED-Redaktion.