Das iPhone 16 Pro ist eines der besten Smartphones 2025. Richtig gut: Stellenweise kommt ihr jetzt schon für unter 40 Euro im Monat an das Handy, wenn ihr euch das iPhone 16 Pro im Angebot mit Vertrag sichert. Hier kommt der Deal-Überblick.

Günstigster Monatspreis: Blau

Durch einen Klick auf den grünen Button gelangt ihr direkt zum Shop von Blau.

Das kompakteste Premium-Handy 2025 Apple iPhone 16 Pro Top-Kamera, handliches Display, High-End-Leistung: Das iPhone 16 Pro gehört zu den derzeit besten Handys und ist wunderschön kompakt. Jetzt mehr erfahren: iPhone 16 Pro Technische Daten 30 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

bis zu 50 Mbit/s

4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

Nur 1 € Anzahlung CURVED-Empfehlung – Jetzt sichern! ab 39,99 € Blau

iPhone 16 Pro bei Blau im Überblick

Netz: o2

Datenvolumen: 30 GB

Geschwindigkeit: 50 Mbit/s inkl. 5G

Extras: Allnet-Flat, SMS-Flat EU-Roaming, kein Anschlusspreis

Laufzeit: 36 Monate (optional: 24 Monate)

Einmalige Kosten: 1 Euro

Monatlich: 39,99 Euro (mit 24 Raten: 58,99 Euro)

Der neue Preis: Ihr bekommt das iPhone 16 Pro mit ordentlich Datenvolumen für nur 39,99 Euro statt 43,99 Euro. Damit spart ihr nochmals über 144 Euro bei dem Bundle.

Durch einen Klick auf den grünen Button gelangt ihr direkt in den Shop von Blau.

Wieso der Deal empfehlenswert ist

Wer das iPhone 16 Pro mit Handytarif zu möglichst niedrigen Raten kaufen möchte, wird kaum ein günstigeres Angebot finden. Für den niedrigen Preis sind es dann 36 statt 24 Monate Laufzeit. Aber: Das Handy könnt ihr locker über drei Jahre nutzen. Und den Handytarif könnt ihr schon nach zwei Jahren wechseln oder kündigen. Nur das Smartphone selbst läuft über die 36 Monate.

Lohnt sich das iPhone 16 Pro mit Vertrag?

Ein halbwegs kompaktes Gehäuse, Apple Intelligence, eine sehr gute Kamera und extrem hohe Leistung: Mit dem iPhone 16 Pro könnt ihr kaum etwas falsch machen. Es ist zukunftssicher und ist so gut ausgestattet, dass ihr auch über drei Jahre viel Freude mit dem Handy haben werdet. Gerade Einhandbediener sollten das 16 Pro dem noch größeren 16 Pro Max bevorzugen (das neben seinem noch größeren Bildschirm lediglich eine noch besser Akkulaufzeit als Vorteil mitbringt).

Auch die neue Kamerataste kann euch das Foto-Leben vereinfachen, sofern ihr euch an die Bedienung gewöhnt habt. Davon ab bringt das iPhone 16 Pro so ziemlich alle Dinge mit, die man von einem aktuellen Premium-Handy erwartet. Darunter etwa ein Always-On-Display und 120 Hz. Mehr erfahrt ihr in unserem iPhone 16 Pro Test.

iPhone 16 Pro mit Vertrag: Angebote im Vergleich

Hier haben wir für euch einmal alle aktuellen Preise zusammengestellt, damit ihr direkt vergleichen könnt:

bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

Nur 1 € Anzahlung ab 44,99 € o2 inkl. Top-Tarif (7 GB) ab 52,99 € Vodafone Ohne Vertrag ab 1019,00 € Amazon Unlimited GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

bis zu 15 Mbit/s

4,99 € Versand | 39,99 € Anschlussgebühr

749 € Anzahlung ab 19,99 € Gomibo 80 GB LTE/5G | Allnet-Flat | Vodafone-Netz

ZUGABE: 100 € Wechselbonus

bis zu 300 Mbit/s

4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

Nur 99 € Anzahlung CURVED-Empfehlung – Jetzt sichern! ab 49,99 € Logitel

iPhone 16 Pro: Angebote für Junge Leute

Wer noch unter 28 Jahre (oder je nach Anbieter noch jünger) ist, bekommt stellenweise Vorteilsangebote. Wir listen euch einmal auf, wo es welchen Bonus gibt. Spoiler: Das obige Blau-Angebot hat dennoch die günstigeren Monatsraten.

o2: Mehr Datenvolumen

Seid ihr unter 29 und kauft euch ein iPhone 16 Pro mit Vertrag bei o2, erhaltet ihr als Bonus doppeltes Datenvolumen. Normalerweise liefert euch o2 fünf Euro Rabatt im Monat. Da das 16 Pro derzeit schon zum Aktionspreis erhältlich ist, gibt's hier nur das Extra-Datenvolumen.

Das kompakteste Premium-Handy 2025 Apple iPhone 16 Pro Top-Kamera, handliches Display, High-End-Leistung: Das iPhone 16 Pro gehört zu den derzeit besten Handys und ist wunderschön kompakt. Jetzt mehr erfahren: iPhone 16 Pro Technische Daten 60+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

ZUGABE: Doppelt Daten für junge Leute

bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

Nur 1 € Anzahlung ab 44,99 € o2

Tipp: Hier erfahrt ihr, wie hoch der Preis für die iPhone-16-Reihe im Laden ausfällt.

Vodafone: Monatlicher Rabatt

Bei Vodafone erhalten junge Leute einen Rabatt auf den Tarifpreis. Wer unter 28 ist, muss teils deutlich weniger zahlen. Durch den Rabatt wird das Angebot von Vodafone sogar einige Cent günstiger als der aktuelle Preis bei o2. Wenn ihr das Gerät in kürzerer Zeit oder direkt auf einen Schlag abbezahlen wollt, ändert sich der nachfolgende Preis entsprechend.

Das kompakteste Premium-Handy 2025 Apple iPhone 16 Pro Top-Kamera, handliches Display, High-End-Leistung: Das iPhone 16 Pro gehört zu den derzeit besten Handys und ist wunderschön kompakt. Jetzt mehr erfahren: iPhone 16 Pro Technische Daten 60+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

ZUGABE: Doppelt Daten für junge Leute

bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

Nur 1 € Anzahlung ab 44,99 € o2 Vorteil für Junge Leute: Rabatt auf Tarifpreis

inkl. Top-Tarif (50 GB)

Nur 1€ Anzahlung ab 44,65€ Vodafone

Schon gewusst? Wenn ihr bereits DSL- oder Kabel-Internet über Vodafone bzw. Telekom nutzt, könnt ihr via Kombivorteil weitere 5 Euro (Telekom) oder 10 Euro (Vodafone) im Monat sparen. Bei o2 erhalten Bestandskunden ebenso einen Rabatt.

Telekom: Monatlicher Rabatt, flexible Anzahlung

Die Deutsche Telekom ist für das gute Netz bekannt, aber nicht für günstige Preise. Junge Leute sparen allerdings doch einiges an Geld – durch Rabatte auf die monatlichen Kosten. Die Höhe eurer Anzahlung könnt ihr bei der Telekom frei wählen. Kombiniert ihr den MagentaMobil S Young (40 GB) und wählt nur einen Euro als Anzahlung aus, landet ihr bei 49,49 Euro pro Monat – also nur fünf Euro teurer als bei Vodafone und o2.

Wichtig: Bei der Telekom können wir euch keinen Direktlink liefern. Wählt euren Tarif und anschließend das Gerät manuell aus.

Das kompakteste Premium-Handy 2025 Apple iPhone 16 Pro Top-Kamera, handliches Display, High-End-Leistung: Das iPhone 16 Pro gehört zu den derzeit besten Handys und ist wunderschön kompakt. Jetzt mehr erfahren: iPhone 16 Pro Technische Daten Vorteil für Junge Leute: Rabatt auf Tarifpreis

inkl. Top-Tarif (40 GB)

40,95 € Anzahlung ab 49,49 € Telekom

