Apple hat endlich das iPhone 17 veröffentlicht – und ihr könnt es direkt günstig bei Blau bestellen. Dieses Jahr ist Apples Standardmodell so gut wie lange nicht. Zum entspannten Monatspreis gibt es nicht nur das beliebte Smartphone, sondern auch genügend Datenvolumen für den Alltag. Deshalb solltet ihr euch dieses Angebot ganz genau anschauen:
Direkt zum Angebot: Das iPhone 17 mit Vertrag bei Blau
✓ bis zu 50 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | 0,00 € Anschlussgebühr
✓ 1,00 € Anzahlung
iPhone 17 bei Blau im Überblick
- iPhone 17 (256 GB) für nur 1 Euro Anzahlung
- Farben: Lavendel, Salbei, Nebelblau, Weiß, Schwarz
- Verfügbarkeit: ab 12. September vorbestellbar, ab 19. September erhältlich
- Netz: o2
- Datenvolumen: 20 GB
- Geschwindigkeit: bis zu 50 Mbit/s inkl. LTE & 5G
- Extras: Allnet-Flat, SMS-Flat, EU-Roaming, Rufnummermitnahme möglich, kein Anschlusspreis
- Laufzeit: 36 Monate (nur Gerät)
- Versandkosten: 4,99 Euro
- Monatlich: 37,99 Euro
Unsere Einschätzung
Gerade bei sehr hochwertigen Handys wie dem iPhone 17 Pro sind 36 Raten eine gute Option, um den monatlichen Preis auf einem angenehmen Niveau zu halten. In der Regel zahlt ihr hier auch nur den Handypreis – ganz ohne Zinsen. Und das Modell ist offenbar beliebt: Immer mehr Anbieter bieten euch diese Option mittlerweile.
Impressionen: Das ist das iPhone 17
Lohnt sich das iPhone 17?
Das iPhone 17 hat den Look des Vorgängers übernommen, aber ein größeres Display und viele andere spannende Upgrades. Zum Beispiel endlich ProMotion, also bis zu 120 Hz Bildwiederholrate für superflüssige Animationen wie bei den Pro-Modellen. Oder die Antireflexbeschichtung, durch die das Display weniger spiegelt.
Weitere starke Upgrades sind der schnelle A19-Chip und die bessere Kamera. Das iPhone 17 hat nicht nur ein höher auflösendes Ultraweitwinkel als zuvor, sondern auch eine viel bessere Frontkamera. Hinzu kommen eine längere Akkulaufzeit und 256 GB Speicher bereits in der Basiskonfiguration. Damit ist Apple der Konkurrenz von Google und Samsung überraschenderweise einen Schritt voraus.
Überraschenderweise bietet das iPhone 17 mit das beste Preis-Leistungs-Verhältnis im Premium-Segment. Ein günstiger Vertrag von Blau ist die perfekte Kombination dazu.
Das solltet ihr vor dem Anbieterwechsel beachten
Falls ihr mit dem Gedanken spielt, zu Blau zu wechseln, ist die Rufnummermitnahme möglich – und schnell gemacht. Ihr könnt diese direkt mit eurer Bestellung veranlassen. Voraussetzung ist, dass euer aktueller Tarif fristgerecht gekündigt wird. Dann steht der Mitnahme nichts im Wege.
Bevor ihr euch für einen Anbieter entscheidet, lohnt sich zudem ein Blick auf die Netzabdeckung. Blau nutzt das o2-Netz, das mittlerweile in vielen Regionen eine richtig gute Figur macht. In Städten sowieso – aber auch im Umland ist das Netz mittlerweile stark aufgestellt. Tipp: Checkt vorab die Netzkarte online, um auf Nummer sicher zu gehen.
Blau feiert Geburtstag und schenkt Neukunden einmalig 20 GB on top
20 GB extra im 1. Monat – egal ob Laufzeit-, Bundle-, Flex- oder Prepaid-Tarif (gültig bis 03.12.2025, bei Prepaid 12 Wochen nutzbar).Somit gibt es z.B. den monatlich kündbaren Allnet XL Flex zum Spitzenpreis von 9,99 €/Monat mit 50 GB Datenvolumen (70 GB im 1. Monat) und 0 € Anschlusspreis.
Transparenz:Wir verwenden sog. Affiliate-Links. Kauft ihr etwas, erhalten wir ggf. eine Provision. Ihr zahlt dafür keinen Cent extra, unterstützt aber die Arbeit der CURVED-Redaktion.