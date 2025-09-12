Apple hat endlich das iPhone 17 veröffentlicht – und ihr könnt es direkt günstig bei Blau bestellen. Dieses Jahr ist Apples Standardmodell so gut wie lange nicht. Zum entspannten Monatspreis gibt es nicht nur das beliebte Smartphone, sondern auch genügend Datenvolumen für den Alltag. Deshalb solltet ihr euch dieses Angebot ganz genau anschauen:

Direkt zum Angebot: Das iPhone 17 mit Vertrag bei Blau

Der neue Premium-Standard Apple iPhone 17 Erhältlich in Lavendel, Salbei, Nebelblau, Weiß, Schwarz

ab 256 GB Speicherplatz Technische Daten ✓ 20 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu 50 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | 0,00 € Anschlussgebühr

✓ 1,00 € Anzahlung

ab 37,99 € Blau

iPhone 17 bei Blau im Überblick

iPhone 17 (256 GB) für nur 1 Euro Anzahlung

Farben: Lavendel, Salbei, Nebelblau, Weiß, Schwarz

Lavendel, Salbei, Nebelblau, Weiß, Schwarz Verfügbarkeit: ab 12. September vorbestellbar, ab 19. September erhältlich

ab 12. September vorbestellbar, ab 19. September erhältlich Netz: o2

o2 Datenvolumen: 20 GB

20 GB Geschwindigkeit: bis zu 50 Mbit/s inkl. LTE & 5G

bis zu 50 Mbit/s inkl. LTE & 5G Extras: Allnet-Flat, SMS-Flat, EU-Roaming, Rufnummermitnahme möglich, kein Anschlusspreis

Allnet-Flat, SMS-Flat, EU-Roaming, Rufnummermitnahme möglich, kein Anschlusspreis Laufzeit: 36 Monate (nur Gerät)

36 Monate (nur Gerät) Versandkosten: 4,99 Euro

4,99 Euro Monatlich: 37,99 Euro

Unsere Einschätzung Sollte man jetzt schon kaufen? Wenn ihr das neue iPhone 17 ohne lange Lieferzeiten wollt, solltet ihr jetzt schnell zugreifen. Das stark verbesserte Standardmodell ist begehrter als seine Vorgänger. Wer später kauft, kann unter Umständen ein paar Euro sparen. Allerdings sinkt der Preis für iPhones traditionell sehr langsam und auch deutlich weniger als bei Android-Handys. Einschätzung zu 36 Monate Laufzeit Immer wieder lesen wir Kommentare von Lesern, die Unmut über das 36-Raten-Modell äußern. Oder diese Option sogar als rechtlich nicht erlaubt deklarieren. Umso wichtiger zu erwähnen: Auch wenn ihr die Option "36 Monate" auswählt, läuft der Handytarif nur über 24 Monate. Lediglich die Ratenzahlung für das Handy ist auf 36 Monate gestreckt. Das ist rechtlich alles in Ordnung. Zudem könnt ihr euren Handytarif wie üblich nach 24 Monaten wechseln oder kündigen. Auch das Handy könnt ihr bei Bedarf flotter abbezahlen – über Sonderzahlungen.

Gerade bei sehr hochwertigen Handys wie dem iPhone 17 Pro sind 36 Raten eine gute Option, um den monatlichen Preis auf einem angenehmen Niveau zu halten. In der Regel zahlt ihr hier auch nur den Handypreis – ganz ohne Zinsen. Und das Modell ist offenbar beliebt: Immer mehr Anbieter bieten euch diese Option mittlerweile. Einschätzung zum Preis Zum Launch eines neuen iPhones findet ihr in der Regel nirgends große Rabatte und Nachlässe. Maximal bei Angeboten inklusive Handytarif könnt ihr mit kleineren Ersparnissen beim Tarif selbst rechnen. Heißt: Wer direkt zum Marktstart das neue iPhone 17 in den Händen halten möchte, sollte daher in erster Linie darauf achten, ob der monatliche Preis für ihn gut bezahlbar ist. Deal-Jäger müssen sich noch einige Monate gedulden. Einschätzung zum Anbieter Blau ist die Schwestermarke von o2, gehört ebenfalls zu Telefónica und nutzt dasselbe überzeugende Netz. Die maximalen Internetgeschwindigkeiten sind in der Regel etwas niedriger, aber mehr als ausreichend für flüssiges Streaming und Co. Dafür sind die Preise deutlich günstiger.

Jetzt vorbestellen: Das iPhone 17 mit Vertrag bei Blau

Impressionen: Das ist das iPhone 17

(© 2025 Apple ) Das iPhone 17 in allen Farben (© 2025 Das iPhone 17 ) Das iPhone 17 aus verschiedenen Winkeln (© 2025 Apple ) Das iPhone 17 von der Seite

Lohnt sich das iPhone 17?

Das iPhone 17 hat den Look des Vorgängers übernommen, aber ein größeres Display und viele andere spannende Upgrades. Zum Beispiel endlich ProMotion, also bis zu 120 Hz Bildwiederholrate für superflüssige Animationen wie bei den Pro-Modellen. Oder die Antireflexbeschichtung, durch die das Display weniger spiegelt.

Weitere starke Upgrades sind der schnelle A19-Chip und die bessere Kamera. Das iPhone 17 hat nicht nur ein höher auflösendes Ultraweitwinkel als zuvor, sondern auch eine viel bessere Frontkamera. Hinzu kommen eine längere Akkulaufzeit und 256 GB Speicher bereits in der Basiskonfiguration. Damit ist Apple der Konkurrenz von Google und Samsung überraschenderweise einen Schritt voraus.

Überraschenderweise bietet das iPhone 17 mit das beste Preis-Leistungs-Verhältnis im Premium-Segment. Ein günstiger Vertrag von Blau ist die perfekte Kombination dazu.

Jetzt zum iPhone 17 mit Vertrag bei Blau

Das solltet ihr vor dem Anbieterwechsel beachten

Falls ihr mit dem Gedanken spielt, zu Blau zu wechseln, ist die Rufnummermitnahme möglich – und schnell gemacht. Ihr könnt diese direkt mit eurer Bestellung veranlassen. Voraussetzung ist, dass euer aktueller Tarif fristgerecht gekündigt wird. Dann steht der Mitnahme nichts im Wege.

Bevor ihr euch für einen Anbieter entscheidet, lohnt sich zudem ein Blick auf die Netzabdeckung. Blau nutzt das o2-Netz, das mittlerweile in vielen Regionen eine richtig gute Figur macht. In Städten sowieso – aber auch im Umland ist das Netz mittlerweile stark aufgestellt. Tipp: Checkt vorab die Netzkarte online, um auf Nummer sicher zu gehen.

