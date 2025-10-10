Das iPhone 17 Pro ist so beliebt, dass es vielerorts ausverkauft ist. Bei Blau (gehört wie o2 zu Telefonica) bekommt ihr es noch: Der Mobilfunk-Discounter bietet das iPhone 17 Pro jetzt mit Vertrag an – und das zu einer bezahlbaren Monatsrate.

Direkt zum Angebot: Das iPhone 17 Pro mit Vertrag bei Blau

Edel-iPhone mit Top-Kamera Apple iPhone 17 Pro Erhältlich in Cosmic Orange, Tiefblau, Silber

ab 256 GB Speicherplatz Technische Daten ✓ 30 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu 50 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | 0 € Anschlussgebühr

✓ 1 € Anzahlung

ab 49,99 € Blau

iPhone 17 Pro bei Blau im Überblick

iPhone 17 Pro (256 GB) für nur 1 Euro Anzahlung

Lieferzeit: Sofort verfügbar – jetzt sichern, bevor dein neues iPhone vergriffen ist

Sofort verfügbar – jetzt sichern, bevor dein neues iPhone vergriffen ist Farben: Tiefblau, Cosmic Orange, Silber

Tiefblau, Cosmic Orange, Silber Verfügbarkeit: sofort lieferbar (abhängig von der Farbe)

sofort lieferbar (abhängig von der Farbe) Netz: o2

o2 Tarif: Blau Allnet L

Blau Allnet L Datenvolumen: 30 GB

30 GB Geschwindigkeit: bis zu 50 Mbit/s inkl. LTE & 5G

bis zu 50 Mbit/s inkl. LTE & 5G Extras: Allnet-Flat, SMS-Flat, EU-Roaming, Rufnummermitnahme möglich, kein Anschlusspreis

Allnet-Flat, SMS-Flat, EU-Roaming, Rufnummermitnahme möglich, kein Anschlusspreis Laufzeit: 36 Monate (nur Gerät)

36 Monate (nur Gerät) Versandkosten: 4,99 Euro

4,99 Euro Monatlich: 49,99 Euro

Unsere Einschätzung Sollte man jetzt schon kaufen? Wenn ihr ein neues iPhone 17 (Pro) ohne lange Lieferzeiten wollt, solltet ihr jetzt schnell zugreifen. Das stark verbesserte Standardmodell ist begehrter als seine Vorgänger. Wer später kauft, kann unter Umständen ein paar Euro sparen. Allerdings sinkt der Preis für iPhones traditionell sehr langsam und auch deutlich weniger als bei Android-Handys. Einschätzung zu 36 Monate Laufzeit Immer wieder lesen wir Kommentare von Lesern, die Unmut über das 36-Raten-Modell äußern. Oder diese Option sogar als rechtlich nicht erlaubt deklarieren. Umso wichtiger zu erwähnen: Auch wenn ihr die Option "36 Monate" auswählt, läuft der Handytarif nur über 24 Monate. Lediglich die Ratenzahlung für das Handy ist auf 36 Monate gestreckt. Das ist rechtlich alles in Ordnung. Zudem könnt ihr euren Handytarif wie üblich nach 24 Monaten wechseln oder kündigen. Auch das Handy könnt ihr bei Bedarf flotter abbezahlen – über Sonderzahlungen.

Gerade bei sehr hochwertigen Handys wie dem iPhone 17 Pro sind 36 Raten eine gute Option, um den monatlichen Preis auf einem angenehmen Niveau zu halten. In der Regel zahlt ihr hier auch nur den Handypreis – ganz ohne Zinsen. Und das Modell ist offenbar beliebt: Immer mehr Anbieter bieten euch diese Option mittlerweile. Einschätzung zum Preis Zum Launch eines neuen iPhones findet ihr in der Regel nirgends große Rabatte und Nachlässe. Maximal bei Angeboten inklusive Handytarif könnt ihr mit kleineren Ersparnissen beim Tarif selbst rechnen. Heißt: Wer direkt zum Marktstart das neue iPhone 17 (Pro) in den Händen halten möchte, sollte daher in erster Linie darauf achten, ob der monatliche Preis für ihn gut bezahlbar ist. Deal-Jäger müssen sich noch einige Monate gedulden. Einschätzung zum Anbieter Blau ist die Schwestermarke von o2, gehört ebenfalls zu Telefónica und nutzt dasselbe überzeugende Netz. Die maximalen Internetgeschwindigkeiten sind in der Regel etwas niedriger, aber mehr als ausreichend für flüssiges Streaming und Co. Dafür sind die Preise deutlich günstiger.

Jetzt sichern: Das iPhone Pro 17 mit Vertrag bei Blau

Edel-iPhone mit Top-Kamera Apple iPhone 17 Pro Erhältlich in Cosmic Orange, Tiefblau, Silber

ab 256 GB Speicherplatz Technische Daten ✓ 30 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu 50 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | 0 € Anschlussgebühr

✓ 1 € Anzahlung

ab 49,99 € Blau

Impressionen: Das ist das iPhone 17 Pro

(© 2025 Apple ) Das iPhone 17 Pro in allen Farben (© 2025 Apple ) Die Kamera des iPhone 17 Pro

Lohnt sich das iPhone 17 Pro?

Das iPhone 17 Pro bietet starke Upgrades gegenüber dem Vorgängermodell. Wichtigste Neuerungen sind das Aluminium-Unibody-Design, die deutlich verbesserten Zoom- und Selfie-Kameras, die längere Akkulaufzeit sowie schnelleres Aufladen.

Wie üblich bietet das iPhone 17 Pro die derzeit beste iPhone-Kamera, einen superschnellen Chipsatz und ein hochwertig verarbeitetes Gehäuse. Darüber hinaus dürft ihr euch auf ein helleres Display mit Antireflex-Beschichtung freuen.

Mit dem Blau Allnet L bekommt ihr zudem einen Tarif, der zum iPhone 17 Pro passt. Ein Rundum-Sorglos-Paket mit 30 GB Datenvolumen monatlich für ausgiebiges Surfen und Streamen, sowie einer Allnet- und SMS-Flat für Telefonieren und Texten ohne Limit. So viel Datenvolumen reicht etwa für über 210 Stunden Musikgenuss via Spotify – in sehr hoher Soundqualität.

Jetzt zum iPhone 17 mit Vertrag bei Blau

Edel-iPhone mit Top-Kamera Apple iPhone 17 Pro Erhältlich in Cosmic Orange, Tiefblau, Silber

ab 256 GB Speicherplatz Technische Daten ✓ 30 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu 50 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | 0 € Anschlussgebühr

✓ 1 € Anzahlung

ab 49,99 € Blau

Tipps für den Anbieterwechsel

Wenn ihr mit dem Gedanken spielt, zu Blau zu wechseln, könnt ihr eure bisherige Rufnummer ganz bequem mitnehmen – schnell, einfach und direkt bei der Bestellung. Dann steht der Rufnummermitnahme nichts mehr im Weg. Bei Blau könnt ihr euch euer Wunschhandy übrigens schon jetzt sichern und liefern lassen, aber erst bis zu 90 Tage später in den neuen Tarif starten – solltet ihr bei eurem alten Anbieter noch eine Mindestlaufzeit gebunden sein.

Bevor ihr euch entscheidet, lohnt sich ein Blick auf die Netzabdeckung. Blau nutzt das o2-Netz, das in den letzten Jahren stark ausgebaut wurde. In Städten seid ihr ohnehin bestens versorgt – und auch im Umland zeigt das Netz inzwischen richtig gute Leistung.

Unser Tipp: Prüft vorab die Netzkarte online, um sicherzugehen, dass ihr überall dort optimalen Empfang habt, wo ihr euer Smartphone am häufigsten nutzt.

20 GB geschenkt von Blau

und schenkt Neukunden einmalig 20 GB on top

20 GB extra im 1. Monat – egal ob Laufzeit-, Bundle-, Flex- oder Prepaid-Tarif (gültig bis 03.12.2025, bei Prepaid 12 Wochen nutzbar). Somit gibt es z.B. den monatlich kündbaren Allnet XL Flex zum Spitzenpreis von 9,99 €/Monat mit 50 GB Datenvolumen (70 GB im 1. Monat) und 0 € Anschlusspreis. Blau feiert Geburtstag und schenkt Neukunden einmalig 20 GB on top20 GB extra im 1. Monat – egal ob Laufzeit-, Bundle-, Flex- oder Prepaid-Tarif (gültig bis 03.12.2025, bei Prepaid 12 Wochen nutzbar). Somit gibt es z.B. den monatlich kündbaren Allnet XL Flex zum Spitzenpreis von 9,99 €/Monat mit 50 GB Datenvolumen (70 GB im 1. Monat) und 0 € Anschlusspreis.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht