Das iPhone 17 Pro ist so beliebt, dass es vielerorts ausverkauft ist. Bei Blau (gehört wie o2 zu Telefonica) bekommt ihr es noch: Der Mobilfunk-Discounter bietet das iPhone 17 Pro jetzt mit Vertrag an – und das zu einer bezahlbaren Monatsrate.
iPhone 17 Pro bei Blau im Überblick
- iPhone 17 Pro (256 GB) für nur 1 Euro Anzahlung
- Lieferzeit: Sofort verfügbar – jetzt sichern, bevor dein neues iPhone vergriffen ist
- Farben: Tiefblau, Cosmic Orange, Silber
- Verfügbarkeit: sofort lieferbar (abhängig von der Farbe)
- Netz: o2
- Tarif: Blau Allnet L
- Datenvolumen: 30 GB
- Geschwindigkeit: bis zu 50 Mbit/s inkl. LTE & 5G
- Extras: Allnet-Flat, SMS-Flat, EU-Roaming, Rufnummermitnahme möglich, kein Anschlusspreis
- Laufzeit: 36 Monate (nur Gerät)
- Versandkosten: 4,99 Euro
- Monatlich: 49,99 Euro
Unsere Einschätzung
Gerade bei sehr hochwertigen Handys wie dem iPhone 17 Pro sind 36 Raten eine gute Option, um den monatlichen Preis auf einem angenehmen Niveau zu halten. In der Regel zahlt ihr hier auch nur den Handypreis – ganz ohne Zinsen. Und das Modell ist offenbar beliebt: Immer mehr Anbieter bieten euch diese Option mittlerweile.
Impressionen: Das ist das iPhone 17 Pro
Lohnt sich das iPhone 17 Pro?
Das iPhone 17 Pro bietet starke Upgrades gegenüber dem Vorgängermodell. Wichtigste Neuerungen sind das Aluminium-Unibody-Design, die deutlich verbesserten Zoom- und Selfie-Kameras, die längere Akkulaufzeit sowie schnelleres Aufladen.
Wie üblich bietet das iPhone 17 Pro die derzeit beste iPhone-Kamera, einen superschnellen Chipsatz und ein hochwertig verarbeitetes Gehäuse. Darüber hinaus dürft ihr euch auf ein helleres Display mit Antireflex-Beschichtung freuen.
Mit dem Blau Allnet L bekommt ihr zudem einen Tarif, der zum iPhone 17 Pro passt. Ein Rundum-Sorglos-Paket mit 30 GB Datenvolumen monatlich für ausgiebiges Surfen und Streamen, sowie einer Allnet- und SMS-Flat für Telefonieren und Texten ohne Limit. So viel Datenvolumen reicht etwa für über 210 Stunden Musikgenuss via Spotify – in sehr hoher Soundqualität.
Tipps für den Anbieterwechsel
Wenn ihr mit dem Gedanken spielt, zu Blau zu wechseln, könnt ihr eure bisherige Rufnummer ganz bequem mitnehmen – schnell, einfach und direkt bei der Bestellung. Dann steht der Rufnummermitnahme nichts mehr im Weg. Bei Blau könnt ihr euch euer Wunschhandy übrigens schon jetzt sichern und liefern lassen, aber erst bis zu 90 Tage später in den neuen Tarif starten – solltet ihr bei eurem alten Anbieter noch eine Mindestlaufzeit gebunden sein.
Bevor ihr euch entscheidet, lohnt sich ein Blick auf die Netzabdeckung. Blau nutzt das o2-Netz, das in den letzten Jahren stark ausgebaut wurde. In Städten seid ihr ohnehin bestens versorgt – und auch im Umland zeigt das Netz inzwischen richtig gute Leistung.
Unser Tipp: Prüft vorab die Netzkarte online, um sicherzugehen, dass ihr überall dort optimalen Empfang habt, wo ihr euer Smartphone am häufigsten nutzt.
Blau feiert Geburtstag und schenkt Neukunden einmalig 20 GB on top
20 GB extra im 1. Monat – egal ob Laufzeit-, Bundle-, Flex- oder Prepaid-Tarif (gültig bis 03.12.2025, bei Prepaid 12 Wochen nutzbar). Somit gibt es z.B. den monatlich kündbaren Allnet XL Flex zum Spitzenpreis von 9,99 €/Monat mit 50 GB Datenvolumen (70 GB im 1. Monat) und 0 € Anschlusspreis.
