Das iPhone 17 gibt's bei Blau jetzt im Bundle mit den AirPods Pro 3. Neben Apples besten Kopfhörern bekommt ihr satte 30 GB Datenvolumen monatlich. Ideal für YouTube Shorts und Co. Erfahrt jetzt alle Details.
Direkt zum Angebot:
✓ 20 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
✓ bis zu 50 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr
✓ 25,00 € Anzahlung
iPhone 17 bei Blau im Überblick
- Geräte: iPhone 17 (256 GB) & AirPods Pro 3
- Farbe: Schwarz (iPhone 17), Weiß (AirPods Pro 3)
- Netz: o2
- Datenvolumen: 30 GB
- Geschwindigkeit: bis zu 50 Mbit/s inkl. LTE & 5G
- Extras: Allnet-Flat, SMS-Flat, EU-Roaming, Rufnummermitnahme möglich, kein Anschlusspreis
- Laufzeit: 36 Monate (nur Gerät)
- Anzahlung: 25,00 Euro
- Versandkosten: 4,99 Euro
- Monatlich: 44,99 Euro
Unsere Einschätzung
Gerade bei sehr hochwertigen Handys wie dem iPhone 17 Pro sind 36 Raten eine gute Option, um den monatlichen Preis auf einem angenehmen Niveau zu halten. In der Regel zahlt ihr hier auch nur den Handypreis – ganz ohne Zinsen. Und das Modell ist offenbar beliebt: Immer mehr Anbieter bieten euch diese Option mittlerweile.
Jetzt bestellen: Das iPhone 17 mit Vertrag bei Blau
✓ 20 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
✓ bis zu 50 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr
✓ 25,00 € Anzahlung
Impressionen: Das ist das iPhone 17
Lohnt sich das iPhone 17?
Das iPhone 17 hat den Look des Vorgängers übernommen, aber ein größeres Display und viele andere spannende Upgrades. Zum Beispiel endlich ProMotion, also bis zu 120 Hz Bildwiederholrate für superflüssige Animationen wie bei den Pro-Modellen. Oder die Antireflexbeschichtung, durch die das Display weniger spiegelt.
Weitere starke Upgrades sind der schnelle A19-Chip und die bessere Kamera. Das iPhone 17 hat nicht nur ein höher auflösendes Ultraweitwinkel als zuvor, sondern auch eine viel bessere Frontkamera. Hinzu kommen eine längere Akkulaufzeit und 256 GB Speicher bereits in der Basiskonfiguration. Damit ist Apple der Konkurrenz von Google und Samsung überraschenderweise einen Schritt voraus.
Überraschenderweise bietet das iPhone 17 mit das beste Preis-Leistungs-Verhältnis im Premium-Segment. Ein günstiger Vertrag von Blau ist die perfekte Kombination dazu.
Jetzt zum iPhone 17 mit Vertrag bei Blau
✓ 20 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
✓ bis zu 50 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr
✓ 25,00 € Anzahlung
Wie gut sind die AirPods Pro 3?
Die AirPods Pro 3 sind nicht nur Apples aktuelle beste In-Ear-Kopfhörer, sondern zählen auch zu den besten Wireless In-Ears überhaupt. Im Zusammenspiel mit dem iPhone 17 erwarten euch ein erstklassiger Sound, fantastisches Active Noise Cancelling (ANC) und sogar ein Herzfrequenzsensor. Besser geht es wirklich kaum.
Das solltet ihr vor dem Anbieterwechsel beachten
Falls ihr mit dem Gedanken spielt, zu Blau zu wechseln, ist die Rufnummermitnahme möglich – und schnell gemacht. Ihr könnt diese direkt mit eurer Bestellung veranlassen. Voraussetzung ist, dass euer aktueller Tarif fristgerecht gekündigt wird. Dann steht der Mitnahme nichts im Wege.
Bevor ihr euch für einen Anbieter entscheidet, lohnt sich zudem ein Blick auf die Netzabdeckung. Blau nutzt das o2-Netz, das mittlerweile in vielen Regionen eine richtig gute Figur macht. In Städten sowieso – aber auch im Umland ist das Netz mittlerweile stark aufgestellt. Tipp: Checkt vorab die Netzkarte online, um auf Nummer sicher zu gehen.
