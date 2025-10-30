iPhone 17 Pro und Apple Watch Ultra 3 im Doppelpack? Klingt nach Luxus – ist aber überraschend bezahlbar. o2 kombiniert die beiden neuen Apple-Highlights in einem Bundle, das sich sehen lassen kann: Viel drin, schlank bezahlt, flexibler als ihr denkt. Mit nur einmalig 5,99 Euro steigt ihr hier schon ein. Für alle, die ein Technik-Upgrade suchen, ohne Kompromisse einzugehen, könnte genau das die richtige Kombi sein.

Jetzt direkt zum Angebot springen:

Edel-iPhone mit Top-Kamera Apple iPhone 17 Pro Erhältlich in Cosmic Orange, Tiefblau, Silber

ab 256 GB Speicherplatz Technische Daten ✓ AKTION: Inkl. Apple Watch Ultra 3 (Wert: 899 €)

✓ Von uns geprüft: Sparvorteil für Käufer

✓ 30+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

✓ 1,00 € Anzahlung

spare 507,99€ Zum o2-Shop

iPhone 17 Pro mit Apple Watch Ultra 3 im Überblick

Geräte: iPhone 17 Pro (Tiefblau, 256 GB) + Apple Watch Ultra 3 (mit Ocean Armband in Schwarz)

iPhone 17 Pro (Tiefblau, 256 GB) + Apple Watch Ultra 3 (mit Ocean Armband in Schwarz) Netz: o2

o2 Datenvolumen: 30+ GB

30+ GB Geschwindigkeit: 300 Mbit/s inkl. 5G

300 Mbit/s inkl. 5G Extras: Allnet-Flat, SMS-Flat EU-Roaming, Rufnummermitnahme, jetzt Handy sichern & bis zu 90 Tage später mit Tarif starten, Vorteilsprogramm o2 Priority,

Allnet-Flat, SMS-Flat EU-Roaming, Rufnummermitnahme, jetzt Handy sichern & bis zu 90 Tage später mit Tarif starten, Vorteilsprogramm o2 Priority, Laufzeit: 36 Monate

36 Monate Anschlusspreis: 0 Euro

0 Euro Einmalige Anzahlung: 1 Euro

1 Euro Versandkosten: 4,99 Euro

4,99 Euro Monatliche Kosten: 79,99 Euro

Wusstet ihr schon? Selbst wenn ihr die 36 Monate Laufzeit wählt, läuft der o2-Tarif selbst nur über die regulären 24 Monate, danach könnt ihr ihn wechseln oder kündigen. Lediglich die Rate für das Handy streckt sich auf 36 Monate. Und selbst das könnt ihr auf Wunsch ändern. Ihr könnt euer iPhone auch früher mit einer Sonderzahlung ganz abbezahlen. Ihr bleibt also flexibel, ganz ohne Haken oder versteckten Kosten.

Jetzt zugreifen: Das Apple-Bundle bei o2

Finanzierung mit 36 Raten günstiger als im Einzelhandel

Derzeit bietet o2 das Bundle für 79,99 statt 92,99 Euro im Monat an. Für Anzahlung und Versand fallen nur schmale 5,99 Euro an, die Anschlusskosten entfallen komplett. Unterm Strich spart ihr so über 507,99 Euro auf die Tarifkosten. Wie sich die Ersparnis zusammensetzt, zeigt euch o2 transparent im Warenkorb.

Wir haben den Check gemacht: Auch unabhängig von dieser Tarifersparnis lohnt sich das Bundle. Und zwar beim Blick auf den reinen Gerätepreis im Vergleich zu einer klassischen Finanzierung über 36 Monate. Rechnet man den Tarifanteil heraus, bekommt ihr iPhone 17 Pro und Watch Ultra 3 günstiger als im Einzelhandel.

Warum das so ist? Viele Shops bieten nur 24 Raten an – also eine kürzere Laufzeit, aber höhere Monatsraten. Und wenn doch 36 Monate möglich sind, dann eher mit Zinsen von über 10 Prozent. Am Ende zahlt ihr bei solchen Finanzierungen für iPhone und Apple Watch über 200 Euro mehr, als o2 für die reinen Gerätekosten im Warenkorb angibt.

Lohnt sich das iPhone 17 Pro?

Das iPhone 17 Pro steht mit an der Spitze der Smartphone-Nahrungskette. Top-Kamera, jede Menge Leistung und deutlich mehr Akkulaufzeit als alle Vorgänger je zuvor. Gleichzeitig besticht das Handy durch ein neues Design und einer verbesserten Kühlung. Letzteres wird besonders an warmen Tagen (und beim Zocken) nützlich. Wusstet ihr nämlich, dass ein heißes iPhone mehr Akku verbraucht?

Impressionen: So sieht das iPhone 17 Pro aus

(© 2025 Apple ) iPhone 17 Pro in allen drei Farben (© 2025 CURVED ) iPhone 17 Pro und Pro Max im Kamera-Vergleich (© 2025 Bellroy ) Das iPhone 17 Pro im Bellroy Ledercase

Auch Fotofans kommen voll auf ihre Kosten: Die Dreifachkamera mit Ultraweitwinkel und fünffachem optischem Zoom bringt Details gestochen scharf aufs Bild – sogar bei Nachtaufnahmen. Apple hat zudem an der Energieeffizienz gefeilt: Der Akku hält noch länger durch und meistert locker euren ganzen Tag, ohne ständig an die Steckdose zu müssen. Die Experten von DxOMark haben das Handy zudem jüngst zum besten Modell für Selifes gekürt.

Kurz gesagt: Wer ein langlebiges, starkes und stilvolles Smartphone sucht, bekommt hier eines der rundesten Gesamtpakete auf dem Markt.

Jetzt iPhone 17 Pro inklusive Apple Watch Ultra 3 sichern:

Apple Watch Ultra 3: Starke Ergänzung für Alltag und Sport

Die Apple Watch Ultra 3 ergänzt das iPhone perfekt. Das robuste Gehäuse, die hochwertigen Materialien und die vielen Fitnessfunktionen machen sie zum idealen Begleiter – ob beim Training oder im Alltag. Dabei ist die Uhr nicht nur robuster: Sie sieht noch hochwertiger aus als die reguläre Apple Watch.

Besonders praktisch: Die Uhr ist eng mit dem iPhone vernetzt und hält euch mit langer Akkulaufzeit auch bei längeren Ausflügen zuverlässig auf dem Laufenden. Unser Lieblings-Feature ist aber deutlich simpler: Wer Apple Pay eingerichtet hat, kann mit der Apple Watch überall bezahlen, wo es kontaktlos per NFC möglich ist. Probiert es selbst aus – das gehört zu den praktischen Dingen aus der Kategorie "ich wusste nicht, dass ich sowas in meinem Leben unbedingt brauche".

Impressionen: So sieht die Apple Watch Ultra 3 aus

(© 2025 Apple ) Die Apple Watch Ultra 3 lässt sich mit verschiedenen Armbändern kombinieren (© 2025 Apple ) Die Apple Watch Ultra 3 bringt viele nützliche Features mit

Der o2 Mobile M Tarif im Überblick

Zum Hardware-Duo gibt’s den o2 Mobile M Tarif – und der hat es in sich. Ihr startet mit 30 GB Highspeed-Volumen im 5G-Netz, surft mit bis zu 300 Mbit/s und profitiert vom sogenannten "o2 Grow"-Vorteil: Jedes Jahr wächst euer Datenvolumen automatisch um 5 GB, ganz ohne Antrag. Telefonate und SMS in alle deutschen Netze sind inklusive.

Die monatlichen Kosten liegen bei 79,99 Euro über 36 Monate, die Einmalzahlung beträgt nur 1 Euro. Der Anschlusspreis entfällt komplett.

Schnappt euch jetzt den o2 Mobile M zusammen mit dem iPhone 17 Pro und Apple Watch Ultra 3:

Darauf solltet ihr beim Anbieterwechsel achten

Die Rufnummermitnahme ist bei allen großen Mobilfunkanbietern Standard – ihr könnt eure Nummer also immer behalten. Viele Anbieter bieten zudem einen kostenlosen Kündigungsservice an, den ihr direkt beim Abschluss des neuen Tarifs nutzen könnt. So erledigt sich der Wechsel fast von selbst.

Besonders cool bei o2: Ihr könnt jetzt das Handy kaufen und erst 90 Tage später in den Tarif zahlen. Etwa praktisch, wenn euer aktueller Handytarif noch eine Restlaufzeit hat – ihr aber schon jetzt wechseln wollt.

Wechselt ihr ins Netz von o2, Telekom oder Vodafone, lohnt sich ein Blick auf die Netzabdeckung. Das kann deutlich wertvoller sein, als wenn ihr euch nur auf Netz-Tests verlasst. Gerade in ländlichen Regionen muss nicht unbedingt das beste Netz in Deutschland auch den besten Empfang bieten. Euer Standort hängt stark damit zusammen, wer das für euch beste Netz bietet.

Gut zu wissen: Rund um Städte seid ihr meist überall gut versorgt, egal welches Netz ihr wählt.

