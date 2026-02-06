Das perfekte Duo für Apple-Fans: o2 verkauft das iPhone 17 Pro im Bundle mit dem iPad Air 11 M3. Dazu gibt's einen starken 5G-Tarif mit 30 GB Datenvolumen im Monat. Die Anzahlung beträgt nur 1 Euro und die Ersparnis über 1000 Euro. Hier gibt's alle Infos zu dem spannenden Angebot.

Edel-iPhone mit Top-Kamera Apple iPhone 17 Pro Erhältlich in Cosmic Orange, Tiefblau, Silber

ab 256 GB Speicherplatz Technische Daten ✓ ZUGABE: iPad Air 11 M3

✓ 30 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

✓ 1,00 € Anzahlung

ab 69,99 € Zum o2-Shop

iPhone 17 Pro mit iPad Air 11 M3 im Überblick

Geräte: iPhone 17 Pro (Silber, 256 GB) + iPad Air M3 (Space Grau, WiFi, 128 GB)

iPhone 17 Pro (Silber, 256 GB) + iPad Air M3 (Space Grau, WiFi, 128 GB) Netz: o2

o2 Datenvolumen: 30+ GB

30+ GB Geschwindigkeit: 300 Mbit/s inkl. 5G

300 Mbit/s inkl. 5G Extras: Allnet-Flat, SMS-Flat EU-Roaming, Rufnummermitnahme, jetzt Handy sichern & bis zu 90 Tage später mit Tarif starten

Allnet-Flat, SMS-Flat EU-Roaming, Rufnummermitnahme, jetzt Handy sichern & bis zu 90 Tage später mit Tarif starten Laufzeit: 36 Monate

36 Monate Anschlusspreis: 0 Euro

0 Euro Einmalige Anzahlung: 1 Euro

1 Euro Versandkosten: 4,99 Euro

4,99 Euro Monatliche Kosten: 69,99 Euro

Wusstet ihr schon? Selbst wenn ihr die 36 Monate Laufzeit wählt, läuft der o2-Tarif selbst nur über die regulären 24 Monate, danach könnt ihr ihn wechseln oder kündigen. Lediglich die Rate für das Handy streckt sich auf 36 Monate. Und selbst das könnt ihr auf Wunsch ändern. Ihr könnt euer iPhone auch früher mit einer Sonderzahlung ganz abbezahlen. Ihr bleibt also flexibel, ganz ohne Haken oder versteckten Kosten.

Jetzt zugreifen: Das Apple-Bundle bei o2

So viel spart ihr

Derzeit bietet o2 das Bundle für 69,99 statt 97,49 Euro im Monat an. Für Anzahlung und Versand fallen nur schmale 5,99 Euro an, die Anschlusskosten entfallen komplett. Insgesamt spart ihr 1029,99 Euro. Wie sich die Ersparnis zusammensetzt, zeigt euch o2 transparent im Warenkorb.

Lohnt sich das iPhone 17 Pro?

Das iPhone 17 Pro steht mit an der Spitze der Smartphone-Nahrungskette. Top-Kamera, jede Menge Leistung und deutlich mehr Akkulaufzeit als alle Vorgänger je zuvor. Gleichzeitig besticht das Handy durch ein neues Design und einer verbesserten Kühlung. Letzteres wird besonders an warmen Tagen (und beim Zocken) nützlich. Wusstet ihr nämlich, dass ein heißes iPhone mehr Akku verbraucht?

Impressionen: So sieht das iPhone 17 Pro aus

(© 2025 Apple ) iPhone 17 Pro in allen drei Farben (© 2025 CURVED ) iPhone 17 Pro und Pro Max im Kamera-Vergleich (© 2025 Bellroy ) Das iPhone 17 Pro im Bellroy Ledercase

Auch Fotofans kommen voll auf ihre Kosten: Die Dreifachkamera mit Ultraweitwinkel und fünffachem optischem Zoom bringt Details gestochen scharf aufs Bild – sogar bei Nachtaufnahmen. Apple hat zudem an der Energieeffizienz gefeilt: Der Akku hält noch länger durch und meistert locker euren ganzen Tag, ohne ständig an die Steckdose zu müssen. Die Experten von DxOMark haben das Handy zudem jüngst zum besten Modell für Selifes gekürt.

Kurz gesagt: Wer ein langlebiges, starkes und stilvolles Smartphone sucht, bekommt hier eines der rundesten Gesamtpakete auf dem Markt.

Jetzt iPhone 17 Pro inklusive iPad Air 11 M3 sichern:

iPad Air 11 M3: Wie gut ist das dünne Tablet?

Das iPad Air 11 M3 ist eine exzellente Wahl: Es ist enorm schnell, schlank, mit einem brillanten Display ausgestattet und bietet ein hochwertiges Gehäuse. Mit 11 Zoll Diagonale stellt es euch eine großzügige Bildfläche bereit und ist gleichzeitig ungeheuer kompakt, sodass ihr es spielend leicht überallhin mitnehmen könnt. Und: Mit dem separat erhältlichen Apple Pencil verwandelt ihr das Tablet in einen digitalen Schreib- und Zeichenblock.

Impressionen: So sieht das iPad Air M3 aus

(© 2026 Apple ) Das iPad Air mit M3-Chip (© 2026 Apple ) So schlank ist das iPad Air M3

Der o2 Mobile M Tarif im Überblick

Zum Hardware-Duo gibt’s den o2 Mobile M Tarif – und der hat es in sich. Ihr startet mit 30 GB Highspeed-Volumen im 5G-Netz, surft mit bis zu 300 Mbit/s und profitiert vom sogenannten "o2 Grow"-Vorteil: Jedes Jahr wächst euer Datenvolumen automatisch um 5 GB, ganz ohne Antrag. Telefonate und SMS in alle deutschen Netze sind inklusive.

Die monatlichen Kosten liegen bei 69,99 Euro über 36 Monate, die Einmalzahlung beträgt nur 1 Euro. Der Anschlusspreis entfällt komplett.

Schnappt euch jetzt den o2 Mobile M zusammen mit dem iPhone 17 Pro und dem iPad Air 11 M3:

Darauf solltet ihr beim Anbieterwechsel achten

Die Rufnummermitnahme ist bei allen großen Mobilfunkanbietern Standard – ihr könnt eure Nummer also immer behalten. Viele Anbieter bieten zudem einen kostenlosen Kündigungsservice an, den ihr direkt beim Abschluss des neuen Tarifs nutzen könnt. So erledigt sich der Wechsel fast von selbst.

Besonders cool bei o2: Ihr könnt jetzt das Handy kaufen und erst 90 Tage später in den Tarif zahlen. Etwa praktisch, wenn euer aktueller Handytarif noch eine Restlaufzeit hat – ihr aber schon jetzt wechseln wollt.

Wechselt ihr ins Netz von o2, Telekom oder Vodafone, lohnt sich ein Blick auf die Netzabdeckung. Das kann deutlich wertvoller sein, als wenn ihr euch nur auf Netz-Tests verlasst. Gerade in ländlichen Regionen muss nicht unbedingt das beste Netz in Deutschland auch den besten Empfang bieten. Euer Standort hängt stark damit zusammen, wer das für euch beste Netz bietet.

Gut zu wissen: Rund um Städte seid ihr meist überall gut versorgt, egal welches Netz ihr wählt.

