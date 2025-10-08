Wer jetzt zugreift, spart jeden Monat satte 30 Euro: Der Handytarif o2 Unlimited Max Flex bietet euch eine echte Datenflat ohne Einschränkungen und Haken. Im Flash Sale streicht o2 die Mindestlaufzeit komplett. Und halbiert den Preis. So risikofrei kommt ihr selten an einen Top-Tarif.

Jetzt für kurze Zeit im Flash Sale verfügbar:

Jetzt Konditionen sichern o2 Mobile Handytarife Hole dir jetzt deinen Wunschtarif von o2. Inklusive Vorteilen wie 5G Standalone, o2 Priority und mehr. Mit vielen aktuellen Handys kombinierbar. Jetzt o2-Netzabdeckung prüfen

o2 Mobile Unlimited Max Flex ✓ AKTION: Flash Sale: Halber Preis, keine Laufzeit

✓ unendlich GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

✓ 9,99 € Anschlussgebühr

ab 29,99 € Jetzt sichern

Der Unlimited Tarif im Detail

Der Unlimited Max Flex ist der mächtigste Tarif im o2-Portfolio. Aktuell bekommt ihr den für nur 29,99 Euro statt 59,99 Euro im Monat. Ihr spart monatlich satte 30 Euro für die echte Datenflat. Die Besonderheit: Der Tarif ist jederzeit kündbar, es gibt keine Mindestlaufzeit. Gefällt euch der Tarif nicht, kommt ihr jederzeit raus. Aber wartet nicht zu lange: Der Flash Sale endet schon in wenigen Tagen.

Die Details zum Tarif:

Netz: o2

o2 Datenvolumen: unbegrenzte GB pro Monat (Echte Datenflat ohne Haken)

unbegrenzte GB pro Monat (Echte Datenflat ohne Haken) Geschwindigkeit: 4G/5G mit bis zu 300 Mbit/s Download

4G/5G mit bis zu 300 Mbit/s Download Extras: Rufnummermitnahme, eSIM, o2 Priority (Bonusportal), Kombi-Vorteil, 5G+, EU-Roaming, SMS-Flat, Allnet-Flat, Kündigungs-/Wechselservice, MultiSIM (5 Euro Aufpreis), Tarifbeginn zum Wunschzeitpunkt (bis 90 Tage)

Rufnummermitnahme, eSIM, o2 Priority (Bonusportal), Kombi-Vorteil, 5G+, EU-Roaming, SMS-Flat, Allnet-Flat, Kündigungs-/Wechselservice, MultiSIM (5 Euro Aufpreis), Tarifbeginn zum Wunschzeitpunkt (bis 90 Tage) Anschlusspreis: 9,99 Euro

9,99 Euro Laufzeit: monatlich kündbar

monatlich kündbar nur 29,99 Euro pro Monat

Jetzt für kurze Zeit im Flash Sale verfügbar:

Jetzt Konditionen sichern o2 Mobile Handytarife Hole dir jetzt deinen Wunschtarif von o2. Inklusive Vorteilen wie 5G Standalone, o2 Priority und mehr. Mit vielen aktuellen Handys kombinierbar. Jetzt o2-Netzabdeckung prüfen

o2 Mobile Unlimited Max Flex ✓ AKTION: Flash Sale: Halber Preis, keine Laufzeit

✓ unendlich GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

✓ 9,99 € Anschlussgebühr

ab 29,99 € Jetzt sichern

Gut zu wissen: Es gibt drei Datenflats bei o2. Während der "Max" ohne Einschränkungen unendlich Datenvolumen bietet, kommt die günstigere "on Demand"-Version mit einem Tageslimit von 10 GB. Ist das erreicht, könnt ihr aber unendlich oft Datenpakete mit 2 GB kostenlos nachbuchen. Ganz einfach via SMS. Dann gibt es noch den Tarif "Smart" mit weniger Netzgeschwindigkeit.

Wieso sich dieser Tarif lohnt

In der Werbung locken einige Anbieter schon mit unbegrenzt Datenvolumen ab 9,99 Euro im Monat. Oftmals sind das aber Tarife, mit denen ihr nur sehr langsam im Mobilfunknetz surft oder sehr enge Tageslimits habt. Beim o2 Mobile Unlimited Max Flex bleibt euch eine Drossel erspart. Ihr surft mit voller Geschwindigkeit durch das mittlerweile sehr gute o2 Netz. Wer will, kann übrigens auch das neue 5G+ mit den Tarif verwenden.

Übrigens: Bucht ihr euch o2 Connect dazu, könnt ihr eure echte Datenflat auch auf mehreren Geräten gleichzeitig verwenden. Etwa auf einem mobilfunkfähigen Tablet oder einen Laptop mit SIM. Monatlich sind das fünf Euro Aufpreis.

Lohnt sich das o2-Netz?

Vielen von uns steckt sicherlich noch das gute alte "o2 hat ein schlechtes Netz" im Kopf. Fakt ist allerdings, dass der Provider seit 2017 massiv ausgebaut und aufgeschlossen hat. Im letzten Connect-Test trennten o2 nur noch wenige Punkte vom Konkurrenten Vodafone. In den meisten Teilen Deutschlands ist es somit schon fast egal, für welchen Anbieter ihr euch entscheidet. Insbesondere dann, wenn ihr in größeren Städten wohnt. Mehr Details zum o2 Netz findet ihr hier.

Fazit: Für wen lohnt sich das Tarif-Angebot?

Wenn unbegrenztes Datenvolumen genau euer Ding ist, solltet ihr jetzt zugreifen. Denn normalerweise verlangt o2 doppelt so viel Geld für den hauseigenen Top-Tarif. Und wenn es euch nicht gefällt, kündigt ihr nach einem Monat einfach wieder. Dass o2 den günstigen Preis auf die flexible Variante ohne Mindestlaufzeit setzt, ist ein echter Bonus, der euch Netz und Tarif ohne Risiko ausprobieren lässt.

Jetzt für kurze Zeit im Flash Sale verfügbar:

Jetzt Konditionen sichern o2 Mobile Handytarife Hole dir jetzt deinen Wunschtarif von o2. Inklusive Vorteilen wie 5G Standalone, o2 Priority und mehr. Mit vielen aktuellen Handys kombinierbar. Jetzt o2-Netzabdeckung prüfen

o2 Mobile Unlimited Max Flex ✓ AKTION: Flash Sale: Halber Preis, keine Laufzeit

✓ unendlich GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

✓ 9,99 € Anschlussgebühr

ab 29,99 € Jetzt sichern

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht