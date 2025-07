Auf dieses Angebot haben viele gewartet: Der o2 Unlimited Max Flex bietet unbegrenztes Datenvolumen und rasend schnelles Internet jetzt zum Sparpreis. Für nur 29,99 Euro könnt ihr euch den Top-Tarif jetzt sichern – und monatlich kündigen. Es gibt also kein Risiko.

Wieso ihr jetzt den o2 Unlimited Max Flex kaufen solltet

Aktuell bekommt ihr den o2 Mobile Unlimited Max Flex für nur 29,99 Euro statt 59,99 Euro im Monat. Ihr spart also jede Menge Geld für die echte Datenflat. Und: Anders als bei einem füheren Angebot, gilt dieser Top-Preis für die monatlich kündbare Variante des Tarifs. Aber wartet nicht zu lange: Der Flash Sale endet nach aktuellem Stand am 31. Juli um 9 Uhr.

Die Details zum Tarif:

Netz: o2

o2 Datenvolumen: unbegrenzte GB pro Monat – ohne Haken

unbegrenzte GB pro Monat – ohne Haken Geschwindigkeit: 4G/5G mit bis zu 300 Mbit/s Download

4G/5G mit bis zu 300 Mbit/s Download Extras: Rufnummermitnahme, eSIM, o2 Priority (Bonusportal), Kombi-Vorteil, 5G+, EU-Roaming, SMS-Flat, Allnet-Flat, Kündigungs-/Wechselservice, MultiSIM (5 Euro Aufpreis), Tarifbeginn zum Wunschzeitpunkt (bis 90 Tage)

Rufnummermitnahme, eSIM, o2 Priority (Bonusportal), Kombi-Vorteil, 5G+, EU-Roaming, SMS-Flat, Allnet-Flat, Kündigungs-/Wechselservice, MultiSIM (5 Euro Aufpreis), Tarifbeginn zum Wunschzeitpunkt (bis 90 Tage) Anschlusspreis: 39,99 Euro

39,99 Euro Laufzeit: monatlich kündbar

monatlich kündbar nur 29,99 Euro pro Monat

Ende des Angebots: 31.07.2025, 9:00 Uhr

Gut zu wissen: Es gibt drei Datenflats bei o2. Während der "Max" ohne Einschränkungen unendlich Datenvolumen bietet, kommt die günstigere "on Demand"-Version mit einem Tageslimit für den Verbrauch. Und "Smart" bietet weniger Netzgeschwindigkeit.

Wieso sich dieser Tarif lohnt

In der Werbung locken einige Anbieter schon mit unbegrenzt Datenvolumen ab 9,99 Euro im Monat. Oftmals sind das aber Tarife, mit denen ihr nur sehr langsam im Mobilfunknetz surft. Oder die Tarife haben eine softe Grenze: Sobald ihr ein bestimmtes Datenvolumen am Tag verbraucht habt, müsst ihr via SMS kostenlose Datenpakete nachbuchen (was ziemlich nerven kann). Die Datenpakete sind meist auch nur ein bis zwei GB groß – je nach Nutzung kann das eine starke Bremse sein.

Beim o2 Mobile Unlimited Max Flex bleibt euch das alles erspart. Der Tarif hat eine echte Datenflat ohne Einschränkungen. Ihr könnt etwa im Stadtpark bedenkenlos euer Notebook via Handy-Hotspot ins Netz bringen oder Videos und Musik streamen, so viel ihr wollt. Und das für gerade einmal 29,99 Euro im Monat – für einen echten Unlimited-Tarif ist das ein sehr günstiger Preis. Wer will kann auch das neue 5G+ mit den Tarif verwenden.

Noch cooler: Bucht ihr euch o2 Connect dazu, könnt ihr eure echte Datenflat auch auf mehreren Geräten gleichzeitig verwenden. Etwa auf einem mobilfunkfähigen Tablet oder einen Laptop mit SIM.

Lohnt sich das o2-Netz?

Vielen von uns steckt sicherlich noch das gute alte "o2 hat ein schlechtes Netz" im Kopf. Fakt ist allerdings, dass der Provider seit 2017 massiv ausgebaut und aufgeschlossen hat. Im letzten Connect-Test trennten o2 nur noch wenige Punkte vom Konkurrenten Vodafone. In den meisten Teilen Deutschlands ist es somit schon fast egal, für welchen Anbieter ihr euch entscheidet. Insbesondere dann, wenn ihr in größeren Städten wohnt. Mehr Details zum o2 Netz findet ihr hier.

Tarif-Angebot im Vergleich

Im Vergleich zu anderen Anbietern zeigt sich: In den meisten Fällen zahlt ihr für die Netze von Vodafone und Telekom einen deutlichen Aufpreis im Vergleich zum o2-Angebot. Das macht noch einmal deutlich, dass sich der Deal finanziell lohnt.

Bei Vodafone gibt es aktuell den GigaMobil XL mit unbegrenztem Datenvolumen und maximaler Geschwindigkeit (300 Mbit/s) zu einem reduzierten Preis von 63,99 Euro pro Monat. (-> direkt zum Tarif)

gibt es aktuell den GigaMobil XL mit unbegrenztem Datenvolumen und maximaler Geschwindigkeit (300 Mbit/s) zu einem reduzierten Preis von 63,99 Euro pro Monat. (-> direkt zum Tarif) Die Telekom bietet mit dem MagentaMobil XL einen Tarif mit unbegrenztem Datenvolumen (max. 300 Mbit/s) für 84,95 Euro pro Monat an. Zudem könnt ihr eine Hotspot-Flat nutzen. (-> zur Tarifübersicht). Im April sollen aber weitere Unlimited-Tarife folgen.

bietet mit dem MagentaMobil XL einen Tarif mit unbegrenztem Datenvolumen (max. 300 Mbit/s) für 84,95 Euro pro Monat an. Zudem könnt ihr eine Hotspot-Flat nutzen. (-> zur Tarifübersicht). Im April sollen aber weitere Unlimited-Tarife folgen. Über Logitel bekommt ihr den Telekom-Tarif noch etwas günstiger. Dort kostet der MagentaMobil XL rechnerisch 52,45 Euro pro Monat. (-> direkt zum Tarif)

Fazit: Für wen lohnt sich das Tarif-Angebot?

Wenn ihr unbegrenztes Datenvolumen möglichst günstig und entspannt ohne manuelles Nachbuchen nutzen wollt, ist der o2 Mobile Unlimited Max Flex zum Aktionspreis eine attraktive Option. Und wenn es euch nicht gefällt, kündigt ihr nach einem Monat einfach wieder.

Sogar echte Power-User haben dank der hohen Maximalgeschwindigkeit keine Einschränkungen. Ihr könnt streamen ohne Ende.

Wie nah ihr an die 300 Mbit/s dann in der Praxis herankommt, hängt allerdings von eurem Standort und Handymodell ab. Mit einem neuen iPhone 16 oder Galaxy S25 seid ihr in jedem Fall auf der sicheren Seite.

