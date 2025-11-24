Blau lässt es mit diesem Black Deal richtig krachen: Ihr bekommt das Samsung Galaxy A56 mit einem 50-GB-Vertrag jetzt für nur 15,99 Euro im Monat. Erfahrt hier alle Details.

Eigentlich kostet das Samsung Galaxy A56 im Bundle mit dem 50-GB-Tarif Blau Allnet XL 21,99 Euro. Ihr spart also jeden Monat 6 Euro, wenn ihr bei diesem Black Deal zuschlagt. Der Tarif bietet 50 GB monatliches Datenvolumen und eine Allnet-Flat für Telefonate und SMS.

Direkt zum Angebot:

Neuer Mittelklasse-König Samsung Galaxy A56 5G Das Galaxy A56 kommt mit mehr Leistung, besserer Kamera und sechs Jahre Updates. Freut euch zudem auf die KI "Awesome Intelligence". Jetzt mehr erfahren: Galaxy A56 Technische Daten ✓ 50 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu 50 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

✓ 37,00 € Anzahlung

ab 15,99 € Blau

Galaxy A56: Der Black Deal im Überblick

Geräte: Samsung Galaxy A56 (128 GB Speicher)

Samsung Galaxy A56 (128 GB Speicher) Tarif: Blau Allnet XL

Netz: o2-Netz (4G & 5G)

o2-Netz (4G & 5G) Datenvolumen: 50 GB pro Monat (Aktion: inkl. einmalig 20 GB zusätzlich)

GB pro Monat (Aktion: inkl. einmalig 20 GB zusätzlich) Besonderheiten: Bis zu 50 Mbit/s Netzgeschwindigkeit, Allnet-Flat, EU-Roaming, Rufnummermitnahme, Kündigungsservice, Tarif schon nach 24 Monaten kündbar.

Bis zu 50 Mbit/s Netzgeschwindigkeit, Allnet-Flat, EU-Roaming, Rufnummermitnahme, Kündigungsservice, Tarif schon nach 24 Monaten kündbar. Monatliche Kosten: 15 ,99 Euro (36 Monate)

,99 Euro (36 Monate) Einmalige Kosten: 37 Euro Anzahlung, 4,99 Euro Versand

Gut zu wissen: Trotz 36 Monaten Ratenzahlung für das Galaxy A56 seid ihr nur 24 Monate an den Tarif gebunden. Außerdem könnt ihr das Handy wahlweise auch in 24 Monatsraten abbezahlen. Davon raten wir allerdings ab, da der monatliche Preis dann deutlich höher ausfällt.

Ist der Black Deal von Blau gut?

Ja! Für 15,99 Euro bekommt ihr normalerweise nur 20 GB bei Blau bekommen. Das Datenvolumen hat sich also mehr als verdoppelt. Zum gleichen Preis bekommt ihr jetzt 50 GB Datenvolumen. Eine einmalige Gelegenheit, die ihr nicht verstreichen lassen solltet.

Zum Angebot:

Lohnt sich das Samsung Galaxy A56?

Tests zum Galaxy A56 loben oft das gute Preis-Leistungs-Verhältnis. Und tatsächlich bietet euch das Galaxy A56 viel für euer Geld: Das große 6,7-Zoll-Display löst scharf auf, bietet dank Super-AMOLED-Technik eine gute Darstellung sowie flüssige 120 Hz für flüssiges Gaming und Scrolling.

Auch beim Design lässt sich Samsung nicht lumpen: Das Gehäuse wirkt hochwertig und liegt angenehm in der Hand – trotz der stattlichen Größe wirkt es schlank und leicht.

Wer Wert auf Ausdauer legt, wird ebenfalls glücklich: Der 5000-mAh-Akku bringt euch gut über den Tag und mit 45 Watt lädt das Gerät sogar schneller auf als das Galaxy S25.

Auch fotografisch ist das Galaxy A56 nicht zu unterschätzen. Die Triple-Kamera sorgt für schöne Fotos bei Tageslicht, und die integrierte KI hilft bei der Optimierung eurer Bilder.

Zudem punktet das Galaxy A56 mit Wasserschutz (IP67) und einem soliden Software-Versprechen. Samsung garantiert Android-Updates bis 2031 – das ist selbst bei deutlich teureren Smartphones keine Selbstverständlichkeit.

Jetzt Galaxy A56 mit Vertrag sichern:

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht