Seit Jahren wünschen sich Fans eine Fortsetzung der 28-Reihe. Im Jahr 2025 wird das endlich Wirklichkeit – "28 Years later" kommt wirklich! Mit einem ersten Trailer ist nun auch der genaue Kinostart des Horrorfilms offiziell. Auch in Sachen Cast und Regie gibt es gute Neuigkeiten.

In "28 Years Later" erfahren wir direkt, dass sich auch 28 Jahre nach dem Ausbruch des Wut-Virus nichts verbessert hat. Noch immer haben die Menschen mit Infizierten zu tun. Die Story dreht sich um eine Gruppe, die zurückgezogen auf einer Insel lebt. Allerdings sind einige der Bewohner gezwungen, ihre sichere Zuflucht zu verlassen. Und auf dem Festland treffen sie nicht nur auf Infizierte, sondern auch auf andere mutierte Überlebende. Kinostart ist der 19. Juni 2025.

Auf dem Regiestuhl hat es sich Danny Boyle höchstpersönlich bequem gemacht. Der Regisseur war schon für den ersten Teil "28 Days Later" verantwortlich – das Sequel "28 Weeks Later" kam hingegen ohne ihn aus. Somit kehrt der erfolgreiche Filmemacher (u.a. "Slumdog Millionaire", "127 Hours", "The Beach" und "Trainspotting") zur legendären Horror-Reihe zurück. Immerhin gilt die 28-Reihe als Erfinder der "Runner". Eine Zombie-Variante, die deutlich agiler und bedrohlicher wirkt als die lahmen Schlürfer aus "The Walking Dead".

Kommt Cillian Murphy zurück?

Zum Cast ist bislang bekannt, dass Jodie Comer ("Killing Eve"), Ralph Fiennes ("Brügge sehen.. und sterben?" sowie Voldemort aus den Harry-Potter-Filmen), Aaron Taylor-Johnson ("Kick-Ass", "Kraven the Hunter") mit dabei sind. Offenbar soll auch Oscar-Preisträger Cillian Murphy als Jim – die Hauptfigur des ersten Teils – wieder mit dabei sein. Zwar berichteten das zuvor schon mehrere Seiten. Derzeit wird Murphy unter dem Trailer aber nur als Executive Producer für "28 Years Later" gelistet. Zu sehen ist er in den ersten Szenen auch nicht.

Viele weitere Infos zum Cast (etwa, ob auch bekannte Gesichter aus "28 Weeks later" auftauchen) und zur Handlung gibt es noch nicht. Aber bis zum Kinostart sind es noch knapp sechs Monate Zeit. Bis dahin dürfte der eine oder andere Trailer noch etwas mehr Infos zum Film preisgeben.

Nach dem Film soll übrigens noch nicht Schluss sein: "28 Years Later" soll den Beginn einer neuen Trilogie markieren. Demnach folgen noch zwei weitere Filme. Ein Startdatum oder Startjahr gibt es für die nächsten Streifen aber noch nicht.

Das sind gute Neuigkeiten Christoph Lübben Ich sag's direkt: Ich habe "28 Days Later" geliebt. Der Film liefert durchgehend Spannung und ein beklemmendes Gefühl. Damals im Jahr 2002 führte er auch noch die Idee der "Runner" ein – also quasi rennende (Wut-)Zombies. Und die wirken als Konzept damals wie heute unglaublich bedrohlich. Story, Musik, Inszenierung: Der Film hat mich nachhaltig beeindruckt. Nachdem mir "28 Weeks Later" nur mittelmäßig gefallen hat, habe ich lange auf die Ankündigung eines dritten Titels gehofft. Umso mehr freue ich mich jetzt auf "28 Years Later" in 2025. Zumal ich Danny Boyle für einen sehr guten Regisseur halte. Was soll da schon schiefgehen?