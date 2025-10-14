Wer viel Datenvolumen braucht, aber nicht viel Geld ausgeben will, kann bei Blau aktuell richtig sparen. Zum Geburtstag bietet Blau seinen Tarif Allnet XL für nur 8,99 Euro an und packt im ersten Monat noch 20 GB auf die monatlichen 50 GB drauf. Erfahrt hier alles zum Deal.

Direkt zum Angebot:

Jetzt Tarif ohne Laufzeit sichern Blau Allnet Flex-Tarife Hol dir deinen Flex-Tarif von Blau. Ohne Mindestvertragslaufzeit, aber mit Vorteilen wie dem flexiblen Zahlstart und 5G-Geschwindigkeit im gut ausgebauten o2 Netz. Jetzt o2-Netzabdeckung prüfen

Blau Allnet XL ✓ monatlich kündbar

✓ 50 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu 50 Mbit/s

✓ keine Anschlussgebühr

nur 8,99 € Jetzt sichern

Der Tarif "Blau Allnet XL" im Detail

Der Allnet XL ist der zweitgrößte Tarif im Blau-Portfolio. Aktuell bekommt ihr den für nur 8,99 Euro statt 9,99 Euro im Monat. Hinzu kommen 20 GB extra im ersten Monat, sodass euch 70 GB statt 50 GB zur Verfügung stehen. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Tarif auch mit Flex-Option buchen. Dann kostet er 9,99 Euro im Monat, ist aber jederzeit kündbar. Es gibt also keine Mindestlaufzeit.

Alle Details zum Tarif:

Netz: o2

o2 Datenvolumen: 50 GB pro Monat (+ 20 GB extra im ersten Monat)

50 GB pro Monat (+ 20 GB extra im ersten Monat) Geschwindigkeit: 4G/5G mit bis zu 50 Mbit/s Download

4G/5G mit bis zu 50 Mbit/s Download Extras: Rufnummermitnahme, EU-Roaming, SMS-Flat, Allnet-Flat

Rufnummermitnahme, EU-Roaming, SMS-Flat, Allnet-Flat Anschlusspreis: 0 Euro

0 Euro Laufzeit: 24 Monate (oder ohne Laufzeit mehr)

24 Monate (oder ohne Laufzeit mehr) Preis: nur 8,99 Euro pro Monat

Zum Angebot:

Ist das ein guter Deal?

Natürlich! 70 GB für nur 8,99 Euro findet ihr nirgendwo sonst. Obwohl ihr die zusätzlichen 20 GB nur im ersten Monat nutzen könnt, sind danach immer noch 50 GB in der Blau Allnet XL inklusive. Für nur 8,99 Euro ist das sehr viel Datenvolumen. Wir raten dazu, schnell zuzuschlagen, bevor Blau die Geburtstags-Party beendet und die Aktion aus dem Portfolio nimmt.

Wie gut ist das o2-Netz?

Viele erinnern sich noch an Zeiten, in denen Blau und o2 für eine eher schwache Netzabdeckung bekannt waren. Dieses Image stammt jedoch aus der Vergangenheit. In den letzten Jahren wurde das gemeinsame o2-Netz konsequent ausgebaut und deutlich verbessert.

Seit 2017 investiert der Netzbetreiber Telefónica massiv in Infrastruktur und moderne Technologie – mit sichtbarem Erfolg. Im aktuellen Connect-Netztest trennen das o2-Netz nur noch wenige Punkte von Vodafone. Für viele Regionen, insbesondere größere Städte, bedeutet das: Die Unterschiede zwischen den großen Netzen sind im Alltag kaum noch spürbar.

Wer also überlegt, den Anbieter zu wechseln oder ein günstigeres Angebot zu nutzen, sollte Blau auf jeden Fall mit in Betracht ziehen.

