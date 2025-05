Lange war es still um Ahsoka, doch jetzt gibt’s ein erstes offizielles Lebenszeichen zur zweiten Staffel der beliebten Star-Wars-Serie. Während das große Finale von Andor bei Disney+ für Gesprächsstoff sorgt, laufen nun auch die Kameras für Ahsoka wieder. Und zwar mit einem ersten Bild – direkt von Hauptdarstellerin Rosario Dawson persönlich.

Die Schauspielerin postete auf Instagram ein Foto vom Set in Großbritannien, das mehr verrät, als es auf den ersten Blick scheint. Zu sehen ist nur ihr Schatten – doch dieser hat es in sich: Statt Rosario Dawsons Umriss erkennen Fans die ikonische Silhouette von Ahsoka Tano mit ihren charakteristischen Lekku und Montrals. Für alle, die schon sehnsüchtig auf Staffel 2 warten, ist das ein klares Zeichen: Es geht endlich weiter.

Ahsoka kehrt zurück – mit neuen (und alten) Gesichtern

Die Dreharbeiten laufen zwar noch ganz am Anfang, doch auf der Star Wars Celebration gab es bereits ein paar spannende Infos zur kommenden Staffel.

So soll niemand Geringeres als Hayden Christensen wieder in die Rolle von Anakin Skywalker schlüpfen. Auch Admiral Ackbar mischt mit und legt sich mit Großadmiral Thrawn an – dem großen Widersacher der Serie. Und für den verstorbenen Ray Stevenson übernimmt Rory McCann (bekannt als "The Hound" aus Game of Thrones) eine neue Rolle.

Die Serie knüpft an Ahsokas bisherige Live-Action-Abenteuer an, die mit ihrem Auftritt in The Mandalorian begonnen hatten. Und auch wenn das neue Foto nur ein kleiner Teaser ist: Es zeigt, dass Ahsokas Reise durch die Galaxis noch lange nicht vorbei ist.

Wann startet die neue Staffel auf Disney+?

Ein bisschen Geduld müsst ihr trotzdem noch mitbringen. Ein genauer Termin für den Start der 2. Staffel steht bisher nicht fest. Lucasfilm hat allerdings 2026 als grobes Veröffentlichungsjahr genannt.

In der Zwischenzeit wird uns das Star-Wars-Universum aber nicht im Stich lassen: Zwei neue Serien – Maul: Shadow Lord und Visions Presents: The Ninth Jedi – stehen ebenfalls für 2026 in den Startlöchern.

Und wer Ahsoka, Mando und Grogu auf der großen Leinwand erleben will, darf sich auf den Kinofilm The Mandalorian & Grogu freuen, der im Mai 2026 erscheint. Die Wartezeit wird also galaktisch unterhaltsam.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht